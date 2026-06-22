https://uz.sputniknews.ru/20260622/v-tsentre-donetska-obezvredili-spryatannye-na-kryshe-jilogo-doma-drony-vsu-58511801.html

В центре Донецка обезвредили спрятанные на крыше жилого дома дроны ВСУ

В центре Донецка обезвредили спрятанные на крыше жилого дома дроны ВСУ

Sputnik Узбекистан

Предотвратить угрозу удалось благодаря бдительности местных жителей, которые сообщили о приземлившихся дронах в УФСБ России по ДНР

2026-06-22T15:04+0500

2026-06-22T15:04+0500

2026-06-22T15:08+0500

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ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Специалисты штаба обороны ДНР успешно обезвредили три тяжелых беспилотника ВСУ, спрятанных на крыше жилого дома в Донецке, сообщается в Telegram-канале штаба.Аппараты разместили там под покровом ночи.В штабе добавили, что данные дроны удалось обезвредить благодаря бдительности местных жителей, которые сообщили об их "приземлении" на крышу в УФСБ России.

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