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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20260622/v-tsentre-donetska-obezvredili-spryatannye-na-kryshe-jilogo-doma-drony-vsu-58511801.html
В центре Донецка обезвредили спрятанные на крыше жилого дома дроны ВСУ
В центре Донецка обезвредили спрятанные на крыше жилого дома дроны ВСУ
Sputnik Узбекистан
Предотвратить угрозу удалось благодаря бдительности местных жителей, которые сообщили о приземлившихся дронах в УФСБ России по ДНР
2026-06-22T15:04+0500
2026-06-22T15:08+0500
спецоперация россии по защите донбасса
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ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Специалисты штаба обороны ДНР успешно обезвредили три тяжелых беспилотника ВСУ, спрятанных на крыше жилого дома в Донецке, сообщается в Telegram-канале штаба.Аппараты разместили там под покровом ночи.В штабе добавили, что данные дроны удалось обезвредить благодаря бдительности местных жителей, которые сообщили об их "приземлении" на крышу в УФСБ России.
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россия, беспилотник, всу, в мире, безопасность, днр
россия, беспилотник, всу, в мире, безопасность, днр

В центре Донецка обезвредили спрятанные на крыше жилого дома дроны ВСУ

15:04 22.06.2026 (обновлено: 15:08 22.06.2026)
© Штаб Обороны ДНРСбитые дроны "Баба Яга", которыми украинские террористы пытались атаковать гражданские объекты в Донецке.
Сбитые дроны Баба Яга, которыми украинские террористы пытались атаковать гражданские объекты в Донецке. - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.06.2026
© Штаб Обороны ДНР
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Предотвратить угрозу удалось благодаря бдительности местных жителей, которые сообщили о приземлившихся дронах в УФСБ России по ДНР.
ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Специалисты штаба обороны ДНР успешно обезвредили три тяжелых беспилотника ВСУ, спрятанных на крыше жилого дома в Донецке, сообщается в Telegram-канале штаба.
Аппараты разместили там под покровом ночи.
© Штаб Обороны ДНРСбитые дроны "Баба Яга", которыми украинские террористы пытались атаковать гражданские объекты в Донецке.
Сбитые дроны Баба Яга, которыми украинские террористы пытались атаковать гражданские объекты в Донецке. - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.06.2026
Сбитые дроны "Баба Яга", которыми украинские террористы пытались атаковать гражданские объекты в Донецке.
© Штаб Обороны ДНР
“Под прикрытием ночного массированного налета, противник разместил 3 тяжелых квадрокоптера "Баба-Яга" на крыше жилого здания в центре столицы, для дальнейшей их активации в дневное время и удара по мирному населению”, — говорится в сообщении.
В штабе добавили, что данные дроны удалось обезвредить благодаря бдительности местных жителей, которые сообщили об их "приземлении" на крышу в УФСБ России.
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