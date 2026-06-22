В центре Донецка обезвредили спрятанные на крыше жилого дома дроны ВСУ
15:04 22.06.2026 (обновлено: 15:08 22.06.2026)
© Штаб Обороны ДНРСбитые дроны "Баба Яга", которыми украинские террористы пытались атаковать гражданские объекты в Донецке.
© Штаб Обороны ДНР
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Предотвратить угрозу удалось благодаря бдительности местных жителей, которые сообщили о приземлившихся дронах в УФСБ России по ДНР.
ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Специалисты штаба обороны ДНР успешно обезвредили три тяжелых беспилотника ВСУ, спрятанных на крыше жилого дома в Донецке, сообщается в Telegram-канале штаба.
Аппараты разместили там под покровом ночи.
© Штаб Обороны ДНРСбитые дроны "Баба Яга", которыми украинские террористы пытались атаковать гражданские объекты в Донецке.
Сбитые дроны "Баба Яга", которыми украинские террористы пытались атаковать гражданские объекты в Донецке.
© Штаб Обороны ДНР
“Под прикрытием ночного массированного налета, противник разместил 3 тяжелых квадрокоптера "Баба-Яга" на крыше жилого здания в центре столицы, для дальнейшей их активации в дневное время и удара по мирному населению”, — говорится в сообщении.
В штабе добавили, что данные дроны удалось обезвредить благодаря бдительности местных жителей, которые сообщили об их "приземлении" на крышу в УФСБ России.