https://uz.sputniknews.ru/20260622/v-uzbekistane-skonchalsya-stareyshiy-veteran-vtoroy-mirovoy-voyny-58504545.html
В Узбекистане на 117 году жизни скончался старейший ветеран Второй мировой войны
В Узбекистане на 117 году жизни скончался старейший ветеран Второй мировой войны
Sputnik Узбекистан
Уроженец Камашинского района Кашкадарьинской области Рузибой Сатторов был стрелком на фронте и участвовал в Сталинградской битве
2026-06-22T11:46+0500
2026-06-22T11:46+0500
2026-06-22T12:04+0500
вторая мировая война
ветеран
узбекистан
кашкадарьинская область
общество
смерть
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/16/58504348_0:0:1278:719_1920x0_80_0_0_e96fbb992b33cbd7bfbdc1b04231662a.jpg
ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. В Узбекистане в возрасте 116 лет скончался самый старейший ветеран Второй мировой войны — житель Кашкадарьинской области Рузибой Сатторов. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.На фронте он был стрелком и участвовал в Сталинградской битве.Рузибой Сатторов — один из 22 077 жителей Кашкадарьинской области, вернувшихся с фронта живыми. По данным властей региона, из Кашкадарьинской области на фронт был призван 47 051 человек, в том числе 95 женщин. В прошлом году накануне 9 Мая исполнилась мечта старейшего ветерана в Узбекистане: он впервые поднялся в воздух на самолете. Для этого по поручению президента в аэропорт Ханабада направили транспортный самолет военно-воздушных сил Минобороны.
узбекистан
кашкадарьинская область
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/16/58504348_130:0:1089:719_1920x0_80_0_0_fff34d9f35738f238c215f101d86eb9a.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
вторая мировая война, ветеран, узбекистан, кашкадарьинская область, общество, смерть
вторая мировая война, ветеран, узбекистан, кашкадарьинская область, общество, смерть
В Узбекистане на 117 году жизни скончался старейший ветеран Второй мировой войны
11:46 22.06.2026 (обновлено: 12:04 22.06.2026)
Уроженец Камашинского района Кашкадарьинской области Рузибой Сатторов был стрелком на фронте и участвовал в Сталинградской битве.
ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik.
В Узбекистане в возрасте 116 лет скончался самый старейший ветеран Второй мировой войны — житель Кашкадарьинской области Рузибой Сатторов. Об этом сообщает
пресс-служба администрации региона.
На фронте он был стрелком и участвовал в Сталинградской битве.
Рузибой Сатторов — один из 22 077 жителей Кашкадарьинской области, вернувшихся с фронта живыми. По данным властей региона, из Кашкадарьинской области на фронт был призван 47 051 человек, в том числе 95 женщин.
В прошлом году накануне 9 Мая исполнилась мечта старейшего ветерана в Узбекистане: он впервые поднялся в воздух на самолете. Для этого по поручению президента в аэропорт Ханабада направили транспортный самолет военно-воздушных сил Минобороны.