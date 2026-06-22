https://uz.sputniknews.ru/20260622/v-uzbekistane-skonchalsya-stareyshiy-veteran-vtoroy-mirovoy-voyny-58504545.html

В Узбекистане на 117 году жизни скончался старейший ветеран Второй мировой войны

В Узбекистане на 117 году жизни скончался старейший ветеран Второй мировой войны

Sputnik Узбекистан

Уроженец Камашинского района Кашкадарьинской области Рузибой Сатторов был стрелком на фронте и участвовал в Сталинградской битве

2026-06-22T11:46+0500

2026-06-22T11:46+0500

2026-06-22T12:04+0500

вторая мировая война

ветеран

узбекистан

кашкадарьинская область

общество

смерть

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ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. В Узбекистане в возрасте 116 лет скончался самый старейший ветеран Второй мировой войны — житель Кашкадарьинской области Рузибой Сатторов. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.На фронте он был стрелком и участвовал в Сталинградской битве.Рузибой Сатторов — один из 22 077 жителей Кашкадарьинской области, вернувшихся с фронта живыми. По данным властей региона, из Кашкадарьинской области на фронт был призван 47 051 человек, в том числе 95 женщин. В прошлом году накануне 9 Мая исполнилась мечта старейшего ветерана в Узбекистане: он впервые поднялся в воздух на самолете. Для этого по поручению президента в аэропорт Ханабада направили транспортный самолет военно-воздушных сил Минобороны.

узбекистан

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вторая мировая война, ветеран, узбекистан, кашкадарьинская область, общество, смерть