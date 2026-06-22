https://uz.sputniknews.ru/20260622/v-uzbekistane-startovala-ocherednaya-missiya-magate--58521670.html

В Узбекистане стартовала очередная миссия МАГАТЭ

В Узбекистане стартовала очередная миссия МАГАТЭ

Sputnik Узбекистан

По итогам миссии МАГАТЭ подготовит предварительный официальный отчет с конкретными рекомендациями по дальнейшему развитию национальной ядерной инфраструктуры республики

2026-06-22T18:34+0500

2026-06-22T18:34+0500

2026-06-22T18:34+0500

магатэ

миссия

узбекистан

узатом

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ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Сегодня в Агентстве "Узатом" начала работу миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по комплексной оценке национальной ядерной инфраструктуры INIR, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.В ее работе принимают участие пять международных экспертов из государств-членов МАГАТЭ: Иордании, Бразилии, Доминиканской Республики и Турции. Также в обсуждениях активно участвуют представители министерств и ведомств Узбекистана.Узбекскую сторону представили Агентство "Узатом", как национальный орган по реализации программы развития ядерной энергетики (NEPIO), и Комитет промышленной, радиационной и ядерной безопасности, как независимый регулятор.В рамках мероприятия стороны подробно обсудили прогресс в развитии национальной ядерной инфраструктуры, достигнутый после миссии 2021 года.В своем выступлении руководитель Узатома Азим Ахмедхаджаев отметил, что эта миссия имеет для Узбекистана особое значение.Также глава Узатома проинформировал присутствующих о работе, проделанной за прошедший период. Он отметил, что одним из важных шагов стало присоединение Узбекистана к основным международным документам, регулирующим ядерную безопасность. Также регулирующий орган разработал ряд нормативных документов по ядерной и радиационной безопасности, необходимых для размещения, проектирования, строительства и последующей эксплуатации атомной электростанции.Для укрепления системы физической безопасности создали межведомственную национальную рабочую группу для координации усилий на национальном уровне. Кроме того, в сотрудничестве с МАГАТЭ провели работу над проектом стратегии обращения с отработанным ядерным топливом, радиоактивными отходами и выводом из эксплуатации ядерных установок, что является важнейшим аспектом долгосрочной безопасности и устойчивости ядерной программы.Ахмедхаджаев подчеркнул, что значительное внимание уделяется подготовке национальных кадров. В Узбекистане утвердили стратегию развития кадрового потенциала для ядерно-энергетической программы, направленную на подготовку специалистов для строительства и безопасной эксплуатации атомной электростанции, обеспечения ядерной и радиационной безопасности, а также на подготовку персонала для эксплуатирующих и регулирующих органов.Так, 21 апреля этого года состоялось очередное заседание совместной узбекско-российской рабочей группы с участием Татьяны Терентьевой, заместителя генерального директора Госкорпорации "Росатом". По ее итогам определили конкретные шаги. Это подготовка странового плана подготовки персонала с разбивкой по должностям, направление 60 специалистов Агентства "Узатом" и Дирекции по строительству АЭС на стажировку на действующие и строящиеся проекты Росатома в 2026 году, а также привлечение Ташкентского филиала НИЯУ МИФИ к теоретической подготовке персонала для интегрированной атомной электростанции.Также он рассказал о том, как проводится работа с общественностью по экологической оценке проекта, как продвигается его практическая реализация: был залит первый бетон, Комитет по промышленной, радиационной и ядерной безопасности выдал лицензию на строительство энергоблока атомной электростанции с реакторной установкой РИТМ-200Н, а 4 июня 2026 года прошла официальная церемония начала строительства первой реакторной установки.На церемонии открытия миссии эксперты МАГАТЭ отметили высокий уровень многолетнего сотрудничества Узбекистана с Агентством.Он отметил, что МАГАТЭ на протяжении многих лет сотрудничает с Узбекистаном, чтобы поддержать страну в ее планах по внедрению атомной энергетики.Также Хаддад сообщил , что цель текущей миссии INIR — оценить прогресс, достигнутый со времени миссии 2021 года, выявить оставшиеся пробелы и предоставить дальнейшие рекомендации по мере необходимости.Миссия продолжит работу до 26 июня. По ее итогам МАГАТЭ подготовит предварительный официальный отчет с конкретными рекомендациями по дальнейшему развитию национальной ядерной инфраструктуры Узбекистана.

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