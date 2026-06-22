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https://uz.sputniknews.ru/20260622/v-uzbekistane-startovala-ocherednaya-missiya-magate--58521670.html
В Узбекистане стартовала очередная миссия МАГАТЭ
В Узбекистане стартовала очередная миссия МАГАТЭ
Sputnik Узбекистан
По итогам миссии МАГАТЭ подготовит предварительный официальный отчет с конкретными рекомендациями по дальнейшему развитию национальной ядерной инфраструктуры республики
2026-06-22T18:34+0500
2026-06-22T18:34+0500
магатэ
миссия
узбекистан
узатом
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ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Сегодня в Агентстве "Узатом" начала работу миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по комплексной оценке национальной ядерной инфраструктуры INIR, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.В ее работе принимают участие пять международных экспертов из государств-членов МАГАТЭ: Иордании, Бразилии, Доминиканской Республики и Турции. Также в обсуждениях активно участвуют представители министерств и ведомств Узбекистана.Узбекскую сторону представили Агентство "Узатом", как национальный орган по реализации программы развития ядерной энергетики (NEPIO), и Комитет промышленной, радиационной и ядерной безопасности, как независимый регулятор.В рамках мероприятия стороны подробно обсудили прогресс в развитии национальной ядерной инфраструктуры, достигнутый после миссии 2021 года.В своем выступлении руководитель Узатома Азим Ахмедхаджаев отметил, что эта миссия имеет для Узбекистана особое значение.Также глава Узатома проинформировал присутствующих о работе, проделанной за прошедший период. Он отметил, что одним из важных шагов стало присоединение Узбекистана к основным международным документам, регулирующим ядерную безопасность. Также регулирующий орган разработал ряд нормативных документов по ядерной и радиационной безопасности, необходимых для размещения, проектирования, строительства и последующей эксплуатации атомной электростанции.Для укрепления системы физической безопасности создали межведомственную национальную рабочую группу для координации усилий на национальном уровне. Кроме того, в сотрудничестве с МАГАТЭ провели работу над проектом стратегии обращения с отработанным ядерным топливом, радиоактивными отходами и выводом из эксплуатации ядерных установок, что является важнейшим аспектом долгосрочной безопасности и устойчивости ядерной программы.Ахмедхаджаев подчеркнул, что значительное внимание уделяется подготовке национальных кадров. В Узбекистане утвердили стратегию развития кадрового потенциала для ядерно-энергетической программы, направленную на подготовку специалистов для строительства и безопасной эксплуатации атомной электростанции, обеспечения ядерной и радиационной безопасности, а также на подготовку персонала для эксплуатирующих и регулирующих органов.Так, 21 апреля этого года состоялось очередное заседание совместной узбекско-российской рабочей группы с участием Татьяны Терентьевой, заместителя генерального директора Госкорпорации "Росатом". По ее итогам определили конкретные шаги. Это подготовка странового плана подготовки персонала с разбивкой по должностям, направление 60 специалистов Агентства "Узатом" и Дирекции по строительству АЭС на стажировку на действующие и строящиеся проекты Росатома в 2026 году, а также привлечение Ташкентского филиала НИЯУ МИФИ к теоретической подготовке персонала для интегрированной атомной электростанции.Также он рассказал о том, как проводится работа с общественностью по экологической оценке проекта, как продвигается его практическая реализация: был залит первый бетон, Комитет по промышленной, радиационной и ядерной безопасности выдал лицензию на строительство энергоблока атомной электростанции с реакторной установкой РИТМ-200Н, а 4 июня 2026 года прошла официальная церемония начала строительства первой реакторной установки.На церемонии открытия миссии эксперты МАГАТЭ отметили высокий уровень многолетнего сотрудничества Узбекистана с Агентством.Он отметил, что МАГАТЭ на протяжении многих лет сотрудничает с Узбекистаном, чтобы поддержать страну в ее планах по внедрению атомной энергетики.Также Хаддад сообщил , что цель текущей миссии INIR — оценить прогресс, достигнутый со времени миссии 2021 года, выявить оставшиеся пробелы и предоставить дальнейшие рекомендации по мере необходимости.Миссия продолжит работу до 26 июня. По ее итогам МАГАТЭ подготовит предварительный официальный отчет с конкретными рекомендациями по дальнейшему развитию национальной ядерной инфраструктуры Узбекистана.
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магатэ, миссия, узбекистан, узатом
магатэ, миссия, узбекистан, узатом

В Узбекистане стартовала очередная миссия МАГАТЭ

18:34 22.06.2026
© Sputnik / Александра ТерехинаВ Узбекистане стартовала очередная миссия МАГАТЭ по комплексной оценке национальной ядерной инфраструктуры (INIR)
В Узбекистане стартовала очередная миссия МАГАТЭ по комплексной оценке национальной ядерной инфраструктуры (INIR) - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.06.2026
© Sputnik / Александра Терехина
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По итогам миссии МАГАТЭ подготовит предварительный официальный отчет с конкретными рекомендациями по дальнейшему развитию национальной ядерной инфраструктуры республики.
ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Сегодня в Агентстве "Узатом" начала работу миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по комплексной оценке национальной ядерной инфраструктуры INIR, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
© Sputnik / Александра ТерехинаВ Узбекистане стартовала очередная миссия МАГАТЭ по комплексной оценке национальной ядерной инфраструктуры (INIR)
В Узбекистане стартовала очередная миссия МАГАТЭ по комплексной оценке национальной ядерной инфраструктуры (INIR) - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.06.2026
В Узбекистане стартовала очередная миссия МАГАТЭ по комплексной оценке национальной ядерной инфраструктуры (INIR)
© Sputnik / Александра Терехина
В ее работе принимают участие пять международных экспертов из государств-членов МАГАТЭ: Иордании, Бразилии, Доминиканской Республики и Турции. Также в обсуждениях активно участвуют представители министерств и ведомств Узбекистана.
Узбекскую сторону представили Агентство "Узатом", как национальный орган по реализации программы развития ядерной энергетики (NEPIO), и Комитет промышленной, радиационной и ядерной безопасности, как независимый регулятор.
© Sputnik / Александра ТерехинаВ Узбекистане стартовала очередная миссия МАГАТЭ по комплексной оценке национальной ядерной инфраструктуры (INIR)
В Узбекистане стартовала очередная миссия МАГАТЭ по комплексной оценке национальной ядерной инфраструктуры (INIR) - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.06.2026
В Узбекистане стартовала очередная миссия МАГАТЭ по комплексной оценке национальной ядерной инфраструктуры (INIR)
© Sputnik / Александра Терехина
В рамках мероприятия стороны подробно обсудили прогресс в развитии национальной ядерной инфраструктуры, достигнутый после миссии 2021 года.
В своем выступлении руководитель Узатома Азим Ахмедхаджаев отметил, что эта миссия имеет для Узбекистана особое значение.
© Sputnik / Александра ТерехинаВ Узбекистане стартовала очередная миссия МАГАТЭ по комплексной оценке национальной ядерной инфраструктуры (INIR)
В Узбекистане стартовала очередная миссия МАГАТЭ по комплексной оценке национальной ядерной инфраструктуры (INIR) - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.06.2026
В Узбекистане стартовала очередная миссия МАГАТЭ по комплексной оценке национальной ядерной инфраструктуры (INIR)
© Sputnik / Александра Терехина
"Мы рассматриваем ее как важнейший инструмент для открытого и профессионального диалога, позволяющий нам объективно оценить текущую работу по развитию нашей национальной ядерной инфраструктуры, сопоставить достигнутые результаты с международными стандартами и рекомендациями МАГАТЭ и определить дальнейшие практические шаги", — сказал он.
Также глава Узатома проинформировал присутствующих о работе, проделанной за прошедший период. Он отметил, что одним из важных шагов стало присоединение Узбекистана к основным международным документам, регулирующим ядерную безопасность. Также регулирующий орган разработал ряд нормативных документов по ядерной и радиационной безопасности, необходимых для размещения, проектирования, строительства и последующей эксплуатации атомной электростанции.
Для укрепления системы физической безопасности создали межведомственную национальную рабочую группу для координации усилий на национальном уровне. Кроме того, в сотрудничестве с МАГАТЭ провели работу над проектом стратегии обращения с отработанным ядерным топливом, радиоактивными отходами и выводом из эксплуатации ядерных установок, что является важнейшим аспектом долгосрочной безопасности и устойчивости ядерной программы.
Ахмедхаджаев подчеркнул, что значительное внимание уделяется подготовке национальных кадров. В Узбекистане утвердили стратегию развития кадрового потенциала для ядерно-энергетической программы, направленную на подготовку специалистов для строительства и безопасной эксплуатации атомной электростанции, обеспечения ядерной и радиационной безопасности, а также на подготовку персонала для эксплуатирующих и регулирующих органов.
Так, 21 апреля этого года состоялось очередное заседание совместной узбекско-российской рабочей группы с участием Татьяны Терентьевой, заместителя генерального директора Госкорпорации "Росатом". По ее итогам определили конкретные шаги. Это подготовка странового плана подготовки персонала с разбивкой по должностям, направление 60 специалистов Агентства "Узатом" и Дирекции по строительству АЭС на стажировку на действующие и строящиеся проекты Росатома в 2026 году, а также привлечение Ташкентского филиала НИЯУ МИФИ к теоретической подготовке персонала для интегрированной атомной электростанции.
"В настоящее время в филиале НИЯУ МИФИ обучается 250 студентов по программам, связанным с ядерной энергетикой, ядерными технологиями, теплоэнергетикой, электроэнергетикой, медицинской физикой и информационными технологиями. Начиная с 2026 учебного года будет запущена магистерская программа по ядерной физике и технологиям. С 2023 по 2025 год филиал выпустил 160 специалистов, и еще 74, как ожидается, выпустятся в этом году", — отметил Азим Ахмедхаджаев.
Также он рассказал о том, как проводится работа с общественностью по экологической оценке проекта, как продвигается его практическая реализация: был залит первый бетон, Комитет по промышленной, радиационной и ядерной безопасности выдал лицензию на строительство энергоблока атомной электростанции с реакторной установкой РИТМ-200Н, а 4 июня 2026 года прошла официальная церемония начала строительства первой реакторной установки.
"Хотел бы отметить, что все проектные решения разрабатываются в строгом соответствии с требованиями ядерной безопасности, и что к экспертизе проекта привлекаются наши коллеги из Беларуси и России и другие ведомства из этих стран, обладающие большим практическим опытом в реализации подобных проектов", — сказал Ахмедхаджаев.
На церемонии открытия миссии эксперты МАГАТЭ отметили высокий уровень многолетнего сотрудничества Узбекистана с Агентством.

"Узбекистан — одна из первых стран, начавших строительство ММР (малых модульных реакторов — прим. ред.) за пределами страны-разработчика, и этот опыт будет ценен для других стран", — поделился своим мнением, руководитель группы миссии МАГАТЭ по комплексной оценке национальной ядерной инфраструктуры (INIR) Джон Хаддад.

© Sputnik / Александра ТерехинаВ Узбекистане стартовала очередная миссия МАГАТЭ по комплексной оценке национальной ядерной инфраструктуры (INIR)
В Узбекистане стартовала очередная миссия МАГАТЭ по комплексной оценке национальной ядерной инфраструктуры (INIR) - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.06.2026
В Узбекистане стартовала очередная миссия МАГАТЭ по комплексной оценке национальной ядерной инфраструктуры (INIR)
© Sputnik / Александра Терехина
Он отметил, что МАГАТЭ на протяжении многих лет сотрудничает с Узбекистаном, чтобы поддержать страну в ее планах по внедрению атомной энергетики.
"За последние несколько лет Узбекистан предпринял значительные шаги в своей ядерно-энергетической программе", — сказал он.
Также Хаддад сообщил , что цель текущей миссии INIR — оценить прогресс, достигнутый со времени миссии 2021 года, выявить оставшиеся пробелы и предоставить дальнейшие рекомендации по мере необходимости.
Миссия продолжит работу до 26 июня. По ее итогам МАГАТЭ подготовит предварительный официальный отчет с конкретными рекомендациями по дальнейшему развитию национальной ядерной инфраструктуры Узбекистана.
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