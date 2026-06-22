В Узбекистане стартовала очередная миссия МАГАТЭ
© Sputnik / Александра ТерехинаВ Узбекистане стартовала очередная миссия МАГАТЭ по комплексной оценке национальной ядерной инфраструктуры (INIR)
© Sputnik / Александра Терехина
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По итогам миссии МАГАТЭ подготовит предварительный официальный отчет с конкретными рекомендациями по дальнейшему развитию национальной ядерной инфраструктуры республики.
ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Сегодня в Агентстве "Узатом" начала работу миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по комплексной оценке национальной ядерной инфраструктуры INIR, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
© Sputnik / Александра ТерехинаВ Узбекистане стартовала очередная миссия МАГАТЭ по комплексной оценке национальной ядерной инфраструктуры (INIR)
В Узбекистане стартовала очередная миссия МАГАТЭ по комплексной оценке национальной ядерной инфраструктуры (INIR)
© Sputnik / Александра Терехина
В ее работе принимают участие пять международных экспертов из государств-членов МАГАТЭ: Иордании, Бразилии, Доминиканской Республики и Турции. Также в обсуждениях активно участвуют представители министерств и ведомств Узбекистана.
Узбекскую сторону представили Агентство "Узатом", как национальный орган по реализации программы развития ядерной энергетики (NEPIO), и Комитет промышленной, радиационной и ядерной безопасности, как независимый регулятор.
© Sputnik / Александра ТерехинаВ Узбекистане стартовала очередная миссия МАГАТЭ по комплексной оценке национальной ядерной инфраструктуры (INIR)
В Узбекистане стартовала очередная миссия МАГАТЭ по комплексной оценке национальной ядерной инфраструктуры (INIR)
© Sputnik / Александра Терехина
В рамках мероприятия стороны подробно обсудили прогресс в развитии национальной ядерной инфраструктуры, достигнутый после миссии 2021 года.
В своем выступлении руководитель Узатома Азим Ахмедхаджаев отметил, что эта миссия имеет для Узбекистана особое значение.
© Sputnik / Александра ТерехинаВ Узбекистане стартовала очередная миссия МАГАТЭ по комплексной оценке национальной ядерной инфраструктуры (INIR)
В Узбекистане стартовала очередная миссия МАГАТЭ по комплексной оценке национальной ядерной инфраструктуры (INIR)
© Sputnik / Александра Терехина
"Мы рассматриваем ее как важнейший инструмент для открытого и профессионального диалога, позволяющий нам объективно оценить текущую работу по развитию нашей национальной ядерной инфраструктуры, сопоставить достигнутые результаты с международными стандартами и рекомендациями МАГАТЭ и определить дальнейшие практические шаги", — сказал он.
Также глава Узатома проинформировал присутствующих о работе, проделанной за прошедший период. Он отметил, что одним из важных шагов стало присоединение Узбекистана к основным международным документам, регулирующим ядерную безопасность. Также регулирующий орган разработал ряд нормативных документов по ядерной и радиационной безопасности, необходимых для размещения, проектирования, строительства и последующей эксплуатации атомной электростанции.
Для укрепления системы физической безопасности создали межведомственную национальную рабочую группу для координации усилий на национальном уровне. Кроме того, в сотрудничестве с МАГАТЭ провели работу над проектом стратегии обращения с отработанным ядерным топливом, радиоактивными отходами и выводом из эксплуатации ядерных установок, что является важнейшим аспектом долгосрочной безопасности и устойчивости ядерной программы.
Ахмедхаджаев подчеркнул, что значительное внимание уделяется подготовке национальных кадров. В Узбекистане утвердили стратегию развития кадрового потенциала для ядерно-энергетической программы, направленную на подготовку специалистов для строительства и безопасной эксплуатации атомной электростанции, обеспечения ядерной и радиационной безопасности, а также на подготовку персонала для эксплуатирующих и регулирующих органов.
Так, 21 апреля этого года состоялось очередное заседание совместной узбекско-российской рабочей группы с участием Татьяны Терентьевой, заместителя генерального директора Госкорпорации "Росатом". По ее итогам определили конкретные шаги. Это подготовка странового плана подготовки персонала с разбивкой по должностям, направление 60 специалистов Агентства "Узатом" и Дирекции по строительству АЭС на стажировку на действующие и строящиеся проекты Росатома в 2026 году, а также привлечение Ташкентского филиала НИЯУ МИФИ к теоретической подготовке персонала для интегрированной атомной электростанции.
"В настоящее время в филиале НИЯУ МИФИ обучается 250 студентов по программам, связанным с ядерной энергетикой, ядерными технологиями, теплоэнергетикой, электроэнергетикой, медицинской физикой и информационными технологиями. Начиная с 2026 учебного года будет запущена магистерская программа по ядерной физике и технологиям. С 2023 по 2025 год филиал выпустил 160 специалистов, и еще 74, как ожидается, выпустятся в этом году", — отметил Азим Ахмедхаджаев.
Также он рассказал о том, как проводится работа с общественностью по экологической оценке проекта, как продвигается его практическая реализация: был залит первый бетон, Комитет по промышленной, радиационной и ядерной безопасности выдал лицензию на строительство энергоблока атомной электростанции с реакторной установкой РИТМ-200Н, а 4 июня 2026 года прошла официальная церемония начала строительства первой реакторной установки.
"Хотел бы отметить, что все проектные решения разрабатываются в строгом соответствии с требованиями ядерной безопасности, и что к экспертизе проекта привлекаются наши коллеги из Беларуси и России и другие ведомства из этих стран, обладающие большим практическим опытом в реализации подобных проектов", — сказал Ахмедхаджаев.
На церемонии открытия миссии эксперты МАГАТЭ отметили высокий уровень многолетнего сотрудничества Узбекистана с Агентством.
"Узбекистан — одна из первых стран, начавших строительство ММР (малых модульных реакторов — прим. ред.) за пределами страны-разработчика, и этот опыт будет ценен для других стран", — поделился своим мнением, руководитель группы миссии МАГАТЭ по комплексной оценке национальной ядерной инфраструктуры (INIR) Джон Хаддад.
© Sputnik / Александра ТерехинаВ Узбекистане стартовала очередная миссия МАГАТЭ по комплексной оценке национальной ядерной инфраструктуры (INIR)
В Узбекистане стартовала очередная миссия МАГАТЭ по комплексной оценке национальной ядерной инфраструктуры (INIR)
© Sputnik / Александра Терехина
Он отметил, что МАГАТЭ на протяжении многих лет сотрудничает с Узбекистаном, чтобы поддержать страну в ее планах по внедрению атомной энергетики.
"За последние несколько лет Узбекистан предпринял значительные шаги в своей ядерно-энергетической программе", — сказал он.
Также Хаддад сообщил , что цель текущей миссии INIR — оценить прогресс, достигнутый со времени миссии 2021 года, выявить оставшиеся пробелы и предоставить дальнейшие рекомендации по мере необходимости.
Миссия продолжит работу до 26 июня. По ее итогам МАГАТЭ подготовит предварительный официальный отчет с конкретными рекомендациями по дальнейшему развитию национальной ядерной инфраструктуры Узбекистана.