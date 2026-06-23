https://uz.sputniknews.ru/20260623/eto-igra-i-nam-nechego-boyatsya-u-nas-est-svoya-strategiya-fabio-kannavaro-58529875.html

Фабио Каннаваро: Это игра, и нам нечего бояться. У нас есть своя стратегия

Фабио Каннаваро: Это игра, и нам нечего бояться. У нас есть своя стратегия

Sputnik Узбекистан

Главный тренер национальной сборной Узбекистана по футболу Фабио Каннаваро и капитан команды Элдор Шомуродов приняли участие в официальной пресс-конференции перед матчем группового этапа чемпионата мира против Португалии

2026-06-23T10:45+0500

2026-06-23T10:45+0500

2026-06-23T10:57+0500

чемпионат мира

футбол

матч

узбекистан

португалия

пресс-конференция

фабио каннаваро

элдор шомуродов

спорт

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ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. "Это игра, и нам нечего бояться, У нас есть своя стратегия", — заявил главный тренер национальной сборной Узбекистана по футболу Фабио Каннаваро.Вместе с капитаном команды Элдором Шомуродовым он принял участие в официальной пресс-конференции в Хьюстоне перед матчем группового этапа чемпионата мира против Португалии.Каннаваро назвал Португалию одной из сильнейших команд на ЧМ. Он указал на наличие мощных игроков на флангах, высокий уровень полузащиты и присутствие в составе Криштиану Роналду — одного из лучших футболистов в истории спорта.Итальянский специалист признал, что предстоящая встреча не будет легкой. Несмотря на это, сборная Узбекистана должна действовать как единое целое и работать на положительный результат до конца матча.Каннаваро добавил, что стиль игры Португалии был детально проанализирован: команда Роберто Мартинеса любит контролировать мяч и будет стремиться забить быстрый гол.Наставник узбекистанских футболистов также сообщил, что после его прихода в команду основное внимание было уделено улучшению физического состояния игроков. По его словам, некоторые из них выступали в разных чемпионатах, у некоторых были определенные проблемы. Несмотря на это, в последнем матче игроки выдержали высокий темп и чувствовали себя хорошо.В свою очередь капитан команды Элдор Шомуродов отметил, что в первом тайме против Колумбии некоторые ошибки были из-за того, что они не смогли полностью выполнить указания тренера. Он подчеркнул необходимость не повторять эти недочеты в матче с Португалией и больше контролировать мяч.Шомуродов добавил, что настроение в команде хорошее. По его словам, волнение — это естественно, но оно исчезает, как только футболисты выходят на поле. После первой игры Узбекистан успел адаптироваться к атмосфере турнира, и футболисты обрели уверенность.Сборная Узбекистана выступает в группе K вместе с Колумбией, Португалией и ДР Конго. Следующий матч команда Фабио Каннаваро проведет против Португалии сегодня, 23 июня, в 22.00 по ташкентскому времени. Футболисты сборной Узбекистана выйдут на поле в полностью белой форме, а голкипер будет защищать ворота в экипировке зеленого цвета.

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