https://uz.sputniknews.ru/20260623/investitsii-logistika-i-eaes-glavnye-itogi-tmif-2026--video-58540638.html
Инвестиции, логистика и ЕАЭС: главные итоги ТМИФ-2026 — видео
Инвестиции, логистика и ЕАЭС: главные итоги ТМИФ-2026 — видео
Sputnik Узбекистан
Эксперты подвели итоги V Ташкентского международного инвестиционного форума, обсудили инвестиционный климат региона, развитие транспортных коридоров, промышленную кооперацию и новые возможности для экономического взаимодействия на евразийском пространстве
2026-06-23T14:00+0500
2026-06-23T14:00+0500
2026-06-23T14:22+0500
пресс-центр
видео
эксклюзив
видеомост
sputnik
узбекистан
еаэс
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
пресс-центр
итоги
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С подключением Sputnik Узбекистан состоялся видеомост Москва – Ташкент – Минск – Астана на тему: “ТМИФ-2026: новые инвестпроекты и перспективы сотрудничества стран ЕАЭС”.Эксперты подвели итоги V Ташкентского международного инвестиционного форума, обсудили инвестиционный климат региона, развитие транспортных коридоров, промышленную кооперацию и новые возможности для экономического взаимодействия на евразийском пространстве.Ректор Всероссийской академии внешней торговли Виттория Идрисова отметила, что цель по увеличению товарооборота России и Узбекистана до $30 млрд к 2030 году выглядит вполне достижимой. По ее словам, мировая торговля меняется, а Узбекистан становится одним из ключевых партнеров России на южном направлении благодаря своему транзитному и логистическому потенциалу.Отдельно участники рассмотрели перспективы транспортных коридоров. Идрисова подчеркнула, что все большую роль играют маршруты Север – Юг и Трансафганское направление, поскольку диверсификация логистики становится важным условием устойчивого развития бизнеса.Также ректор ВАВТ заявила, что вступление Узбекистана в ВТО не станет препятствием для развития сотрудничества с ЕАЭС. В качестве примера она привела опыт Казахстана, который успешно совмещает участие в обеих интеграционных системах. Кроме того, академия планирует открыть в Узбекистане филиал для подготовки специалистов в сфере внешнеэкономической деятельности.Член совета директоров Всемирной организации свободных экономических зон (WFZO) Хабиб Абдуллаев обратил внимание на растущую роль Ташкентского международного инвестиционного форума. По его словам, объем заявленных на ТМИФ-2026 сделок превысил $43 млрд, что значительно больше показателей предыдущих лет. Он также отметил, что вместе с объемом инвестиций растет уровень участников форума и расширяется география представленных стран.Заведующая кафедрой менеджмента, технологий бизнеса и устойчивого развития Белорусского государственного технологического университета, доктор экономических наук Ирина Новикова рассказала о перспективах сотрудничества Беларуси и Узбекистана в аграрной сфере.По ее словам, белорусские потребители уже оценили узбекский виноград, который успешно конкурирует с более дорогой испанской продукцией. Она также отметила возможности кооперации в сельском хозяйстве и развитие образовательных связей между двумя странами.Напомним, V Ташкентский международный инвестиционный форум проходил 16–18 июня и собрал более 3 400 участников из почти 100 стран мира, включая руководителей правительств России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.Подробнее — в видео Sputnik Узбекистан.
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видео, эксклюзив, видеомост, sputnik, узбекистан, еаэс, узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, пресс-центр, итоги, инвестиционный форум, ташкент, москва, минск, астана, видео
видео, эксклюзив, видеомост, sputnik, узбекистан, еаэс, узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, пресс-центр, итоги, инвестиционный форум, ташкент, москва, минск, астана, видео
Инвестиции, логистика и ЕАЭС: главные итоги ТМИФ-2026 — видео
14:00 23.06.2026 (обновлено: 14:22 23.06.2026)
Эксклюзив
Эксперты подвели итоги V Ташкентского международного инвестиционного форума, обсудили инвестиционный климат региона, развитие транспортных коридоров, промышленную кооперацию и новые возможности для экономического взаимодействия на евразийском пространстве.
С подключением Sputnik Узбекистан состоялся видеомост Москва – Ташкент – Минск – Астана на тему: “ТМИФ-2026: новые инвестпроекты и перспективы сотрудничества стран ЕАЭС”.
Эксперты подвели итоги V Ташкентского международного инвестиционного форума, обсудили инвестиционный климат региона, развитие транспортных коридоров, промышленную кооперацию и новые возможности для экономического взаимодействия на евразийском пространстве.
Ректор Всероссийской академии внешней торговли Виттория Идрисова отметила, что цель по увеличению товарооборота России и Узбекистана до $30 млрд к 2030 году выглядит вполне достижимой. По ее словам, мировая торговля меняется, а Узбекистан становится одним из ключевых партнеров России на южном направлении благодаря своему транзитному и логистическому потенциалу.
Отдельно участники рассмотрели перспективы транспортных коридоров. Идрисова подчеркнула, что все большую роль играют маршруты Север – Юг и Трансафганское направление, поскольку диверсификация логистики становится важным условием устойчивого развития бизнеса.
Также ректор ВАВТ заявила, что вступление Узбекистана в ВТО не станет препятствием для развития сотрудничества с ЕАЭС. В качестве примера она привела опыт Казахстана, который успешно совмещает участие в обеих интеграционных системах. Кроме того, академия планирует открыть в Узбекистане филиал для подготовки специалистов в сфере внешнеэкономической деятельности.
Член совета директоров Всемирной организации свободных экономических зон (WFZO) Хабиб Абдуллаев обратил внимание на растущую роль Ташкентского международного инвестиционного форума. По его словам, объем заявленных на ТМИФ-2026 сделок превысил $43 млрд, что значительно больше показателей предыдущих лет. Он также отметил, что вместе с объемом инвестиций растет уровень участников форума и расширяется география представленных стран.
Заведующая кафедрой менеджмента, технологий бизнеса и устойчивого развития Белорусского государственного технологического университета, доктор экономических наук Ирина Новикова рассказала о перспективах сотрудничества Беларуси и Узбекистана в аграрной сфере.
По ее словам, белорусские потребители уже оценили узбекский виноград, который успешно конкурирует с более дорогой испанской продукцией. Она также отметила возможности кооперации в сельском хозяйстве и развитие образовательных связей между двумя странами.
Напомним, V Ташкентский международный инвестиционный форум проходил 16–18 июня и собрал более 3 400 участников из почти 100 стран мира, включая руководителей правительств России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.
Подробнее — в видео Sputnik Узбекистан
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