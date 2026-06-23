https://uz.sputniknews.ru/20260623/investitsii-logistika-i-eaes-glavnye-itogi-tmif-2026--video-58540638.html

Инвестиции, логистика и ЕАЭС: главные итоги ТМИФ-2026 — видео

Инвестиции, логистика и ЕАЭС: главные итоги ТМИФ-2026 — видео

Sputnik Узбекистан

Эксперты подвели итоги V Ташкентского международного инвестиционного форума, обсудили инвестиционный климат региона, развитие транспортных коридоров, промышленную кооперацию и новые возможности для экономического взаимодействия на евразийском пространстве

2026-06-23T14:00+0500

2026-06-23T14:00+0500

2026-06-23T14:22+0500

пресс-центр

видео

эксклюзив

видеомост

sputnik

узбекистан

еаэс

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

пресс-центр

итоги

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С подключением Sputnik Узбекистан состоялся видеомост Москва – Ташкент – Минск – Астана на тему: “ТМИФ-2026: новые инвестпроекты и перспективы сотрудничества стран ЕАЭС”.Эксперты подвели итоги V Ташкентского международного инвестиционного форума, обсудили инвестиционный климат региона, развитие транспортных коридоров, промышленную кооперацию и новые возможности для экономического взаимодействия на евразийском пространстве.Ректор Всероссийской академии внешней торговли Виттория Идрисова отметила, что цель по увеличению товарооборота России и Узбекистана до $30 млрд к 2030 году выглядит вполне достижимой. По ее словам, мировая торговля меняется, а Узбекистан становится одним из ключевых партнеров России на южном направлении благодаря своему транзитному и логистическому потенциалу.Отдельно участники рассмотрели перспективы транспортных коридоров. Идрисова подчеркнула, что все большую роль играют маршруты Север – Юг и Трансафганское направление, поскольку диверсификация логистики становится важным условием устойчивого развития бизнеса.Также ректор ВАВТ заявила, что вступление Узбекистана в ВТО не станет препятствием для развития сотрудничества с ЕАЭС. В качестве примера она привела опыт Казахстана, который успешно совмещает участие в обеих интеграционных системах. Кроме того, академия планирует открыть в Узбекистане филиал для подготовки специалистов в сфере внешнеэкономической деятельности.Член совета директоров Всемирной организации свободных экономических зон (WFZO) Хабиб Абдуллаев обратил внимание на растущую роль Ташкентского международного инвестиционного форума. По его словам, объем заявленных на ТМИФ-2026 сделок превысил $43 млрд, что значительно больше показателей предыдущих лет. Он также отметил, что вместе с объемом инвестиций растет уровень участников форума и расширяется география представленных стран.Заведующая кафедрой менеджмента, технологий бизнеса и устойчивого развития Белорусского государственного технологического университета, доктор экономических наук Ирина Новикова рассказала о перспективах сотрудничества Беларуси и Узбекистана в аграрной сфере.По ее словам, белорусские потребители уже оценили узбекский виноград, который успешно конкурирует с более дорогой испанской продукцией. Она также отметила возможности кооперации в сельском хозяйстве и развитие образовательных связей между двумя странами.Напомним, V Ташкентский международный инвестиционный форум проходил 16–18 июня и собрал более 3 400 участников из почти 100 стран мира, включая руководителей правительств России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.Подробнее — в видео Sputnik Узбекистан.

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