От дружбы — к архитектуре будущего: о чем Россия и Китай говорят с Евразией
© Sputnik / Альмир ГильманшинКруглый стол в Ташкенте "Россия и Китай: опыт и перспективы для Евразии"
© Sputnik / Альмир Гильманшин
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В центре внимания — региональная стабильность и новые экономические ниши, от зеленой энергетики до полупроводников.
ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. В столице Узбекистана провели круглый стол, посвященный 30-летию стратегического взаимодействия и 25-летию Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой, сообщает корреспондент Sputnik.
© Sputnik / Альмир ГильманшинКруглый стол в Ташкенте "Россия и Китай: опыт и перспективы для Евразии"
Круглый стол в Ташкенте "Россия и Китай: опыт и перспективы для Евразии"
© Sputnik / Альмир Гильманшин
Дипломаты, ученые и эксперты из трех стран собрались, чтобы обсудить, каким может стать евразийское пространство во времена нестабильного мира.
По словам посла России в Узбекистане Алексея Ерхова, подписанные в 1996 и 2001 годах документы открыли новую главу в отношениях Москвы и Пекина.
"Наша задача — донести до политических и академических кругов стран пребывания и общественности накопленный нашими странами позитивный опыт взаимодействия, продемонстрировать ту неоспоримую пользу, которую дружба и взаимное уважение России и Китая, их народов способны принести", — отметил он.
© Sputnik / Альмир ГильманшинКруглый стол в Ташкенте "Россия и Китай: опыт и перспективы для Евразии"
Круглый стол в Ташкенте "Россия и Китай: опыт и перспективы для Евразии"
© Sputnik / Альмир Гильманшин
Посол России подчеркнул, что такая структура взаимодействия зиждется на равноправии, не препятствует суверенитету сторон и не настроена против других стран.
Посол КНР в Узбекистане Юй Цзюнь назвал сотрудничество двух стран примером нового формата отношений между крупными державами.
"Китай и Россия выбрали совершенно новый путь взаимного уважения, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества между крупными державами и соседними государствами", — заявил Юй Цзюнь.
Темы дискуссий не ограничились отношениями Москвы и Пекина. Участники поделились мнениями, как Центральная Азия превращается в пространство пересечения транспортных, энергетических и технологических проектов.
© Sputnik / Альмир ГильманшинКруглый стол в Ташкенте "Россия и Китай: опыт и перспективы для Евразии"
Круглый стол в Ташкенте "Россия и Китай: опыт и перспективы для Евразии"
© Sputnik / Альмир Гильманшин
Руководитель Центра центральноазиатских исследований Института Китая и современной Азии РАН Александра Перминова посвятила свое выступление роли российско-китайского взаимодействия в укреплении стабильности Евразии и опыту сотрудничества в рамках Шанхайской организации сотрудничества.
Директор департамента исследований Европы и Центральной Азии Китайского института международных исследований Ли Цзиго обратил внимание на взаимодополняемость процессов развития российско-китайских отношений и углубления региональных связей.
Главный научный сотрудник ИМЭМО РАН Максим Потапов представил перспективные направления экономического взаимодействия России и Китая в Центральной Азии.
Он заявил, что торгово-экономические отношения России и Китая в их нынешнем виде — обмена российского топлива на китайскую промышленную продукцию — достигли своего предела.
"Для движения вперед необходим переход на качественно новый уровень — к углублению инвестиционного сотрудничества и высоким технологиям", — подчеркнул Потапов.
Исполнительный директор Шанхайской академии глобального управления Ян Чэн рассказал о новых тенденциях развития Центральной Азии.
Он обратил внимание на важный тренд: если раньше регион воспринимали как "клуб для разговоров", то сегодня центральноазиатская пятерка превратилась в монолитный и рациональный политический проект.
Эксперты выделили конкретные ниши, где выгодно создавать совместные предприятия среднего размера: станкостроение, робототехника и приборостроение; автопром (производство автомобилей и аккумуляторных батарей); зеленая энергетика (оборудование для электростанций на базе возобновляемых источников) и полупроводники; локализация добавленной стоимости вокруг критических минералов, чтобы регион перестал быть просто экспортером сырья, а создавал рабочие места у себя.
© Sputnik / Альмир ГильманшинКруглый стол в Ташкенте "Россия и Китай: опыт и перспективы для Евразии"
Круглый стол в Ташкенте "Россия и Китай: опыт и перспективы для Евразии"
© Sputnik / Альмир Гильманшин
Кроме того, поднималась тема транспортных коридоров, энергетики и вопросов безопасности. По словам Юй Цзюня, Китай готов совместно с Россией, Узбекистаном и другими странами Центральной Азии развивать инициативу "Пояс и путь" и содействовать долгосрочному миру и процветанию региона.
© Sputnik / Альмир ГильманшинКруглый стол в Ташкенте "Россия и Китай: опыт и перспективы для Евразии"
Круглый стол в Ташкенте "Россия и Китай: опыт и перспективы для Евразии"
© Sputnik / Альмир Гильманшин
Подобные встречи — повод найти новые точки пересечения между странами, продемонстрировать пример сотрудничества. Союз России и Китая предлагает Центральной Азии альтернативную модель развития, где вместо санкционного давления ставка делается на инфраструктуру.