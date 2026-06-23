https://uz.sputniknews.ru/20260623/ot-drujby--k-arxitekture-buduschego-o-chem-rossiya-i-kitay-govoryat-s-evraziey-58548920.html

От дружбы — к архитектуре будущего: о чем Россия и Китай говорят с Евразией

От дружбы — к архитектуре будущего: о чем Россия и Китай говорят с Евразией

Sputnik Узбекистан

В центре внимания — региональная стабильность и новые экономические ниши, от зеленой энергетики до полупроводников

2026-06-23T18:45+0500

2026-06-23T18:45+0500

2026-06-23T18:45+0500

россия

китай

евразия

круглый стол

ташкент

посольство россии в узбекистане

центральная азия

алексей ерхов

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ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. В столице Узбекистана провели круглый стол, посвященный 30-летию стратегического взаимодействия и 25-летию Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой, сообщает корреспондент Sputnik.Дипломаты, ученые и эксперты из трех стран собрались, чтобы обсудить, каким может стать евразийское пространство во времена нестабильного мира.По словам посла России в Узбекистане Алексея Ерхова, подписанные в 1996 и 2001 годах документы открыли новую главу в отношениях Москвы и Пекина.Посол России подчеркнул, что такая структура взаимодействия зиждется на равноправии, не препятствует суверенитету сторон и не настроена против других стран.Посол КНР в Узбекистане Юй Цзюнь назвал сотрудничество двух стран примером нового формата отношений между крупными державами.Темы дискуссий не ограничились отношениями Москвы и Пекина. Участники поделились мнениями, как Центральная Азия превращается в пространство пересечения транспортных, энергетических и технологических проектов.Руководитель Центра центральноазиатских исследований Института Китая и современной Азии РАН Александра Перминова посвятила свое выступление роли российско-китайского взаимодействия в укреплении стабильности Евразии и опыту сотрудничества в рамках Шанхайской организации сотрудничества.Директор департамента исследований Европы и Центральной Азии Китайского института международных исследований Ли Цзиго обратил внимание на взаимодополняемость процессов развития российско-китайских отношений и углубления региональных связей.Главный научный сотрудник ИМЭМО РАН Максим Потапов представил перспективные направления экономического взаимодействия России и Китая в Центральной Азии.Он заявил, что торгово-экономические отношения России и Китая в их нынешнем виде — обмена российского топлива на китайскую промышленную продукцию — достигли своего предела.Исполнительный директор Шанхайской академии глобального управления Ян Чэн рассказал о новых тенденциях развития Центральной Азии.Он обратил внимание на важный тренд: если раньше регион воспринимали как "клуб для разговоров", то сегодня центральноазиатская пятерка превратилась в монолитный и рациональный политический проект.Эксперты выделили конкретные ниши, где выгодно создавать совместные предприятия среднего размера: станкостроение, робототехника и приборостроение; автопром (производство автомобилей и аккумуляторных батарей); зеленая энергетика (оборудование для электростанций на базе возобновляемых источников) и полупроводники; локализация добавленной стоимости вокруг критических минералов, чтобы регион перестал быть просто экспортером сырья, а создавал рабочие места у себя.Кроме того, поднималась тема транспортных коридоров, энергетики и вопросов безопасности. По словам Юй Цзюня, Китай готов совместно с Россией, Узбекистаном и другими странами Центральной Азии развивать инициативу "Пояс и путь" и содействовать долгосрочному миру и процветанию региона.Подобные встречи — повод найти новые точки пересечения между странами, продемонстрировать пример сотрудничества. Союз России и Китая предлагает Центральной Азии альтернативную модель развития, где вместо санкционного давления ставка делается на инфраструктуру.

россия

ташкент

центральная азия

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россия, китай, евразия, круглый стол, ташкент, посольство россии в узбекистане, центральная азия, алексей ерхов