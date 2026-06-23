"Поезд Памяти–2026": к акции присоединились школьники из Узбекистана
17:34 23.06.2026 (обновлено: 17:42 23.06.2026)
© ИА "Дунё"Старшеклассники из Узбекистана присоединились к акции "Поезд Памяти–2026".
© ИА "Дунё"
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Впереди у ребят — тысячи километров маршрута по городам Беларуси и России. Проект стартовал 20 июня и продлится до 5 июля.
ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Старшеклассники из Узбекистана присоединились к акции "Поезд Памяти–2026", сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.
© ИА "Дунё"Старшеклассники из Узбекистана присоединились к акции "Поезд Памяти–2026".
Старшеклассники из Узбекистана присоединились к акции "Поезд Памяти–2026".
© ИА "Дунё"
“Проект стартовал 20 июня 2026 года и продлится до 5 июля. За это время участники — около 200 школьников из Узбекистана, России, Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана и Таджикистана — проедут по ключевым городам России и Беларуси, включая Минск, Москву и Санкт-Петербург”, — говорится в сообщении.
© ИА "Дунё"Старшеклассники из Узбекистана присоединились к акции "Поезд Памяти–2026".
Старшеклассники из Узбекистана присоединились к акции "Поезд Памяти–2026".
© ИА "Дунё"
Проект, запущенный в 2022 году, стал символом памяти о героях Второй мировой войны. Он ежегодно объединяет активную молодежь с общей целью — сохранить память о подвигах прошлого.
В этом году к международной акции впервые присоединятся подростки из США, Великобритании и Франции.
Участники посетят музеи, мемориальные комплексы, встретятся с ветеранами, узнают больше о традициях и культуре других стран, пообщаются со сверстниками и заведут новые международные знакомства.