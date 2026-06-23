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https://uz.sputniknews.ru/20260623/poezd-pamyati2026-k-aktsii--prisoedinilis-shkolniki-iz-uzbekistana-58545954.html
"Поезд Памяти–2026": к акции присоединились школьники из Узбекистана
"Поезд Памяти–2026": к акции присоединились школьники из Узбекистана
Sputnik Узбекистан
Впереди у ребят — тысячи километров маршрута по городам Беларуси и России. Проект стартовал 20 июня и продлится до 5 июля
2026-06-23T17:34+0500
2026-06-23T17:42+0500
поезд
память
акция
маршрут
беларусь
россия
узбекистанцы
школьники
общество
патриотизм
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ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Старшеклассники из Узбекистана присоединились к акции "Поезд Памяти–2026", сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.Проект, запущенный в 2022 году, стал символом памяти о героях Второй мировой войны. Он ежегодно объединяет активную молодежь с общей целью — сохранить память о подвигах прошлого.В этом году к международной акции впервые присоединятся подростки из США, Великобритании и Франции.Участники посетят музеи, мемориальные комплексы, встретятся с ветеранами, узнают больше о традициях и культуре других стран, пообщаются со сверстниками и заведут новые международные знакомства.
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поезд, память, акция, маршрут, беларусь, россия, узбекистанцы, школьники, общество, патриотизм, вторая мировая война
поезд, память, акция, маршрут, беларусь, россия, узбекистанцы, школьники, общество, патриотизм, вторая мировая война

"Поезд Памяти–2026": к акции присоединились школьники из Узбекистана

17:34 23.06.2026 (обновлено: 17:42 23.06.2026)
© ИА "Дунё"Старшеклассники из Узбекистана присоединились к акции "Поезд Памяти–2026".
Старшеклассники из Узбекистана присоединились к акции Поезд Памяти–2026. - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.06.2026
© ИА "Дунё"
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Впереди у ребят — тысячи километров маршрута по городам Беларуси и России. Проект стартовал 20 июня и продлится до 5 июля.
ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Старшеклассники из Узбекистана присоединились к акции "Поезд Памяти–2026", сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.
© ИА "Дунё"Старшеклассники из Узбекистана присоединились к акции "Поезд Памяти–2026".
Старшеклассники из Узбекистана присоединились к акции Поезд Памяти–2026. - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.06.2026
Старшеклассники из Узбекистана присоединились к акции "Поезд Памяти–2026".
© ИА "Дунё"

“Проект стартовал 20 июня 2026 года и продлится до 5 июля. За это время участники — около 200 школьников из Узбекистана, России, Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана и Таджикистана — проедут по ключевым городам России и Беларуси, включая Минск, Москву и Санкт-Петербург”, — говорится в сообщении.

© ИА "Дунё"Старшеклассники из Узбекистана присоединились к акции "Поезд Памяти–2026".
Старшеклассники из Узбекистана присоединились к акции Поезд Памяти–2026. - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.06.2026
Старшеклассники из Узбекистана присоединились к акции "Поезд Памяти–2026".
© ИА "Дунё"
Проект, запущенный в 2022 году, стал символом памяти о героях Второй мировой войны. Он ежегодно объединяет активную молодежь с общей целью — сохранить память о подвигах прошлого.
В этом году к международной акции впервые присоединятся подростки из США, Великобритании и Франции.
Участники посетят музеи, мемориальные комплексы, встретятся с ветеранами, узнают больше о традициях и культуре других стран, пообщаются со сверстниками и заведут новые международные знакомства.
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