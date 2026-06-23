https://uz.sputniknews.ru/20260623/poezd-pamyati2026-k-aktsii--prisoedinilis-shkolniki-iz-uzbekistana-58545954.html

"Поезд Памяти–2026": к акции присоединились школьники из Узбекистана

"Поезд Памяти–2026": к акции присоединились школьники из Узбекистана

Sputnik Узбекистан

Впереди у ребят — тысячи километров маршрута по городам Беларуси и России. Проект стартовал 20 июня и продлится до 5 июля

2026-06-23T17:34+0500

2026-06-23T17:34+0500

2026-06-23T17:42+0500

поезд

память

акция

маршрут

беларусь

россия

узбекистанцы

школьники

общество

патриотизм

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ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Старшеклассники из Узбекистана присоединились к акции "Поезд Памяти–2026", сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.Проект, запущенный в 2022 году, стал символом памяти о героях Второй мировой войны. Он ежегодно объединяет активную молодежь с общей целью — сохранить память о подвигах прошлого.В этом году к международной акции впервые присоединятся подростки из США, Великобритании и Франции.Участники посетят музеи, мемориальные комплексы, встретятся с ветеранами, узнают больше о традициях и культуре других стран, пообщаются со сверстниками и заведут новые международные знакомства.

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поезд, память, акция, маршрут, беларусь, россия, узбекистанцы, школьники, общество, патриотизм, вторая мировая война