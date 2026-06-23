Путин объяснил, почему Запад пока не решается бить по России со своей территории
18:14 23.06.2026 (обновлено: 18:22 23.06.2026)
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Глава РФ пообщался в Кремле с выпускниками высших учебных заведений Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН.
ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Запад пока не решается бить по России со своей территории, так как понимает, что последует ответ Москвы, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе общения в Кремле с выпускниками высших военно-учебных заведений.
"Они (страны на Западе — прим. ред.) пока все-таки не дошли до того, чтобы со своих территорий что-то запускать. Они понимают, что будет ответный удар. Потому что это все понимают или должны понимать. Поэтому всячески стараются дистанцироваться от этого", — сказал Путин.
Другие заявления российского лидера:
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В Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца собрались более 600 выпускников высших учебных заведений Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН, завершивших обучение с отличием, а также их преподаватели и руководители соответствующих ведомств.
Глава РФ в ходе встречи поздравил офицеров, курсантов и слушателей академий и пожелал им успехов в решении ответственных задач по обеспечению безопасности государства. Он выразил уверенность в том, что выпускники военных вузов смогут стать настоящими командирами. Президент РФ призвал выпускников военных вузов помнить, что отныне и в их руках судьбы миллионов граждан России и судьба страны.