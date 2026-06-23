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https://uz.sputniknews.ru/20260623/putin-obyasnil-pochemu-zapad-poka-ne-reshaetsya-bit-po-rossii-so-svoey-territorii-58550406.html
Путин объяснил, почему Запад пока не решается бить по России со своей территории
Путин объяснил, почему Запад пока не решается бить по России со своей территории
Sputnik Узбекистан
Глава РФ пообщался в Кремле с выпускниками высших учебных заведений Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН
2026-06-23T18:14+0500
2026-06-23T18:22+0500
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владимир путин
президент
в мире
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ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Запад пока не решается бить по России со своей территории, так как понимает, что последует ответ Москвы, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе общения в Кремле с выпускниками высших военно-учебных заведений.Другие заявления российского лидера:В Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца собрались более 600 выпускников высших учебных заведений Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН, завершивших обучение с отличием, а также их преподаватели и руководители соответствующих ведомств.Глава РФ в ходе встречи поздравил офицеров, курсантов и слушателей академий и пожелал им успехов в решении ответственных задач по обеспечению безопасности государства. Он выразил уверенность в том, что выпускники военных вузов смогут стать настоящими командирами. Президент РФ призвал выпускников военных вузов помнить, что отныне и в их руках судьбы миллионов граждан России и судьба страны.
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россия, владимир путин, президент, в мире, запад, всу, сво
россия, владимир путин, президент, в мире, запад, всу, сво

Путин объяснил, почему Запад пока не решается бить по России со своей территории

18:14 23.06.2026 (обновлено: 18:22 23.06.2026)
© POOL / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ Владимира Путина с участниками СВО
Встреча президента РФ Владимира Путина с участниками СВО - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.06.2026
© POOL
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Глава РФ пообщался в Кремле с выпускниками высших учебных заведений Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН.
ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Запад пока не решается бить по России со своей территории, так как понимает, что последует ответ Москвы, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе общения в Кремле с выпускниками высших военно-учебных заведений.

"Они (страны на Западе — прим. ред.) пока все-таки не дошли до того, чтобы со своих территорий что-то запускать. Они понимают, что будет ответный удар. Потому что это все понимают или должны понимать. Поэтому всячески стараются дистанцироваться от этого", — сказал Путин.

Другие заявления российского лидера:
страны, которые дали запускать БПЛА по РФ, не отдают отчет последствиям;
Россия была вынуждена встать на защиту людей Донбасса и начать СВО;
страны Запада направляют большие потоки военного производства в зону СВО;
весь Запад работает на Украину, поставляя Киеву беспилотники;
письмо Зеленского не создает предпосылок к переговорам;
ДНР и ЛНР действовали в соответствии с нормами ООН, провозгласив независимость, но никто не хочет этого замечать;
Россию провоцировали во все времена и обвиняли в агрессии, когда она защищала свои интересы;
Россия никому не нужна, кроме ее граждан;
СССР перед Второй мировой сделал все, чтобы предотвратить конфликт;
Гитлер пытался обвинить Советский Союз в агрессии после нападения на СССР;
говоря о положении дел на фронте, Путин заявил, что Россия придет туда, куда нужно;
российские войска сейчас практически добирают Константиновку;
Россия поджимает врага на всей линии боевого соприкосновения;
российские военные в зоне специальной военной операции освобождают исторические земли;
российские офицеры и солдаты мужественно решают задачи в зоне СВО;
ВСУ наносят удары по гражданской инфраструктуре, чтобы раскачать общество;
Запад использует лживые заявления о военной угрозе РФ для милитаризации;
силы на Западе, выступающие за агрессию против России, теряют рейтинг;
на Западе набирают обороты силы, желающие сотрудничать с Россией;
Россия выступает за равную и неделимую безопасность для всех;
международная ситуация нестабильная, конфликтный потенциал повысился;
Россия готова ответить на любые внешние и внутренние угрозы.
В Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца собрались более 600 выпускников высших учебных заведений Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН, завершивших обучение с отличием, а также их преподаватели и руководители соответствующих ведомств.
Глава РФ в ходе встречи поздравил офицеров, курсантов и слушателей академий и пожелал им успехов в решении ответственных задач по обеспечению безопасности государства. Он выразил уверенность в том, что выпускники военных вузов смогут стать настоящими командирами. Президент РФ призвал выпускников военных вузов помнить, что отныне и в их руках судьбы миллионов граждан России и судьба страны.
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