https://uz.sputniknews.ru/20260623/putin-obyasnil-pochemu-zapad-poka-ne-reshaetsya-bit-po-rossii-so-svoey-territorii-58550406.html

Путин объяснил, почему Запад пока не решается бить по России со своей территории

Путин объяснил, почему Запад пока не решается бить по России со своей территории

Sputnik Узбекистан

Глава РФ пообщался в Кремле с выпускниками высших учебных заведений Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН

2026-06-23T18:14+0500

2026-06-23T18:14+0500

2026-06-23T18:22+0500

россия

владимир путин

президент

в мире

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сво

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ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Запад пока не решается бить по России со своей территории, так как понимает, что последует ответ Москвы, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе общения в Кремле с выпускниками высших военно-учебных заведений.Другие заявления российского лидера:В Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца собрались более 600 выпускников высших учебных заведений Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН, завершивших обучение с отличием, а также их преподаватели и руководители соответствующих ведомств.Глава РФ в ходе встречи поздравил офицеров, курсантов и слушателей академий и пожелал им успехов в решении ответственных задач по обеспечению безопасности государства. Он выразил уверенность в том, что выпускники военных вузов смогут стать настоящими командирами. Президент РФ призвал выпускников военных вузов помнить, что отныне и в их руках судьбы миллионов граждан России и судьба страны.

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россия, владимир путин, президент, в мире, запад, всу, сво