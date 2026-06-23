https://uz.sputniknews.ru/20260623/svo-su-34-luchshiy-v-borbe-s-bespilotnikami-i-mostami-na-ukraine-58540127.html

СВО: Су-34 — лучший в борьбе с беспилотниками и мостами на Украине

СВО: Су-34 — лучший в борьбе с беспилотниками и мостами на Украине

Sputnik Узбекистан

Опыт боевого применения на украинском ТВД доказывает: ударные БПЛА с искусственным интеллектом в обозримой перспективе не заменят пилотируемые комплексы ВКС России. Дроны не компенсируют огневую мощь, универсальность, дальность истребителей-бомбардировщиков Су-34

2026-06-23T17:02+0500

2026-06-23T17:02+0500

2026-06-23T17:02+0500

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Применение высокоточных авиабомб калибра до 3000 кг с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) позволяет Су-34 эффективно "зачищать" передовые пункты управления дронами ВСУ, наносить удары по стратегическим объектам в глубине оперативного тыла противника.На Западе неохотно признали технологическое совершенство и высокую боевую эффективность российских Су-34, способных уничтожать "беспилотную оборону" ВСУ ударами крупнокалиберных фугасных авиабомб с УМПК – дальностью более 150 км от точки сброса. По информации украинского Главного управления разведки (ГУР), дальность действия российских планирующих авиабомб достигла 200 км.Специализированный американский журнал Military Watch 20 июня сообщил об исключительно высокой грузоподъемности, мощности РЭБ и низкой радиолокационной заметности Су-34, которые делают этот самолет оптимальным для уничтожения бригадных пунктов управления БПЛА фугасными авиабомбами калибра от 500 кг до 3000 кг, и подчеркнул: "Это гораздо менее сложно по сравнению с уничтожением большого количества беспилотников". Действительно, Су-34 – лучший в мире самолет для боевой работы по наземным объектам. Способен обнаруживать цели на расстоянии до 250 км, и одновременно поражать четыре из них.Оборона ВСУ заметно "обезлюдела", и строится преимущественно "батальонами" FPV-дронов. Ликвидация пункта управления БПЛА фрагментирует эту "виртуальную" оборону, и позволяет российским войскам методично сдвигать реальную линию фронта на запад. Именно так, авиабомбами большого калибра экипажи Су-34 уничтожили 21 июня пункты управления дронами ВСУ в районе донбасского села Светлое и в харьковском селе Шийковка. Аналогичные удары отмечены в районах Хотени и Глухова Сумской области. Днем ранее, 20 июня "осиные гнезда" дроноводов противника уничтожены в населенных пунктах Доброполье и Кучеров Яр – в Донбассе.Напомню, ФАБ-3000 несет 1200 кг взрывчатки, и "складывает" до фундамента любую многоэтажку. Максимальная боевая нагрузка Су-34 – 12 000 кг. Неслучайно в натовской классификации истребитель-бомбардировщик Су-34 получил сразу два наименования: Fullback (Защитник) и неофициальное – Неllduck (Адская утка).Пора сжигать мостыЭкипаж Су-34 ВСК России 21 июня нанес удар авиабомбой ФАБ-1500 по пункту временной дислокации 63-й мехбригады ВСУ в районе населенного пункта Щурово. Точное попадание по заброшенному зданию пансионата и уничтожение противника подтверждены средствами объективного контроля. Ежемесячно по важным объектам в прифронтовой полосе противника (включая окрестности Николаева, Одессы, Полтавы, Днепропетровска, Кировограда, Харькова) прилетает более 5000 "реактивных" авиабомб. Мрачный прогноз ГУР на перспективу: применение ВКС России за год 120 000 несбиваемых зенитными средствами ФАБ с УМПК – дальностью до 400 км. Стратегические днепровские мосты становятся все уязвимее.Российский массированный удар по объектам ВСУ в Запорожье 20 июня интересен участием Су-34 с "реактивными" авиабомбами, которые массово прилетели по дамбе ДнепроГЭС и по совмещенному двухъярусному автомобильно-железнодорожному Преображенскому мосту. Не касаясь железнодорожных уязвимостей, быстрая замена автомобильного моста через Днепр понтонной переправой – область ненаучной фантастики. После удара движение по двум мостам в городе Запорожье перекрыто, ближайший железнодорожный мост – выше по течению, в Днепропетровске (по прямой – около 70 км). Здесь важно иметь ввиду: ранее пропускная способность автомобильного переезда по плотине ДнепроГЭС составляла 55 000 автомобилей в сутки, по мосту Преображенского – до 24 000 автомобилей. Пропускная способность железной дороги – 48 пар поездов в сутки. Всякая остановка движения через Днепр сказывается на боевой устойчивости украинских войск на фронте. Теперь заторы в районе нового Запорожско-Днепровского моста достигают 10 км, среди машин – много бензовозов ВСУ. Удары по мостам в Запорожье – хорошо, но мало.На Украине действуют более 20 стратегических мостов через Днепр, и это парадоксально. Любая война на 90 процентов – логистика. Не по воздуху, по днепровским мостам в укрепрайоны ВСУ в Чернигове, Сумах, Харькове, Полтаве, Запорожье, Славянске и Краматорске поступает практически все натовское вооружение, боеприпасы, беспилотники. Этот "железный поток" весной-летом 2026 года растет в объеме. Могучий Днепр мог бы стать тем самым Рубиконом СВО в случае оперативного уничтожения всех автомобильных и железнодорожных мостов. Результаты удара ФАБ с УМПК в Запорожье показывают, что это возможно. Полагаю, активное применение Су-34 с авиабомбами калибра 1500 – 3000 кг (УМПК) по днепровским мостам может достаточно быстро блокировать логистику бандеровцев на левобережье. Медлить нельзя – проблема значительного роста западных поставок БПЛА и ракет требует стратегического решения.В памятный для нас день 22 июня ракетную опасность объявили в шести регионах России. Украинская прокси-армия НАТО ударила британскими ракетами Storm Shadow по Воронежу – Городу воинской славы. Губернатор Александр Гусев сообщил: "Дежурными силами ПВО в небе над Воронежем обнаружены и уничтожены несколько высокоскоростных воздушных целей… Известно о трех пострадавших… Повреждены производственные объекты одного из предприятий Воронежа, фасады и остекление нескольких многоквартирных домов". Над регионами России 22 июня средства ПВО сбили более 730 дальних дронов ВСУ. Пора сжигать мосты.Москва больше не ждет выполнения договоренностей с США по Украине. Два десятка стратегических мостов противника на Днепре авиаполк Су-34 с "реактивными" ФАБ-1500 или ФАБ-3000 способен уничтожить за двое-трое суток. А если не получится, в России все более заметным становится экспертный и общественный запрос на применение по Украине тактического ядерного оружия, "невзирая на все плюсы и минусы этого решения". Наверняка, это самый эффективный способ уничтожения днепровских мостов. Левобережная логистика ВСУ может и должна быть полностью парализована – для ускорения капитуляции Запада и марионеточного киевского режима.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко на MAX и в Telegram.

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колумнисты, россия, сво, вооружение, безопасность