https://uz.sputniknews.ru/20260624/chm-2026-sbornaya-uzbekistana-ustupila-portugalii-58557917.html
ЧМ-2026: сборная Узбекистана уступила Португалии
ЧМ-2026: сборная Узбекистана уступила Португалии
Sputnik Узбекистан
Встреча группы K прошла в Хьюстоне и завершилась со счетом 5:0. Дубль оформил Криштиану Роналду
2026-06-24T09:27+0500
2026-06-24T09:27+0500
2026-06-24T10:07+0500
чемпионат мира
футбол
спорт
сборная узбекистана
поражение
португалия
сша
криштиану роналду
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/18/58558026_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_40499619fc453b8b12c3c69b28467e54.jpg
ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Национальная футбольная команда Узбекистана потерпела второе поражение на групповом этапе ЧМ-2026, уступив Португалии со счетом 0:5.Подопечные Фабио Каннаваро встретились со звездным фаворитом квартета K на стадионе "Эн-Эр-Джи Стэдиум" в американском Хьюстоне. В качестве главного арбитра выступил Джалал Джайед из Марокко. Португальцы открыли счет уже на 6-й минуте матча.Дубль оформил Криштиану Роналду (6-я и 39-я минуты), по одному мячу забили Нуну Мендеш (17) и Рафаэл Леау (87). На 60-й минуте вратарь сборной Узбекистана Абдувохид Нематов отметился автоголом.Сборная Португалии одержала первую победу на чемпионате мира 2026 года и с 4 очками возглавляет турнирную таблицу группы K. Команда Узбекистана, проиграв оба матча группового этапа, без очков заняла последнее, четвертое место.Узбекистан остается в борьбе за выход в плей-офф. Впереди у команды Каннаваро заключительный матч группового этапа против ДР Конго — 27 июня. В этот же день португальцы встретятся со сборной Колумбии.ЧМ впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран: США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
португалия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/18/58558026_56:0:1193:853_1920x0_80_0_0_a00ea249e263f08e7c7dc23bf6cb8571.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
чемпионат мира, футбол, спорт, сборная узбекистана, поражение, португалия, сша, криштиану роналду
чемпионат мира, футбол, спорт, сборная узбекистана, поражение, португалия, сша, криштиану роналду
ЧМ-2026: сборная Узбекистана уступила Португалии
09:27 24.06.2026 (обновлено: 10:07 24.06.2026)
Встреча группы K прошла в Хьюстоне и завершилась со счетом 5:0. Дубль оформил Криштиану Роналду.
ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Национальная футбольная команда Узбекистана потерпела второе поражение на групповом этапе ЧМ-2026, уступив Португалии со счетом 0:5.
Подопечные Фабио Каннаваро встретились со звездным фаворитом квартета K на стадионе "Эн-Эр-Джи Стэдиум" в американском Хьюстоне. В качестве главного арбитра выступил Джалал Джайед из Марокко. Португальцы открыли счет уже на 6-й минуте матча.
Дубль оформил Криштиану Роналду (6-я и 39-я минуты), по одному мячу забили Нуну Мендеш (17) и Рафаэл Леау (87). На 60-й минуте вратарь сборной Узбекистана Абдувохид Нематов отметился автоголом.
Сборная Португалии одержала первую победу на чемпионате мира 2026 года и с 4 очками возглавляет турнирную таблицу группы K. Команда Узбекистана, проиграв оба матча группового этапа, без очков заняла последнее, четвертое место.
Узбекистан остается в борьбе за выход в плей-офф. Впереди у команды Каннаваро заключительный матч группового этапа против ДР Конго — 27 июня. В этот же день португальцы встретятся со сборной Колумбии.
ЧМ впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран: США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.