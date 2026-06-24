https://uz.sputniknews.ru/20260624/iz-za-chego-organizm-mojet-teryat-poleznye-veschestv-58536040.html
Из-за чего организм может терять полезные вещества — ответ врача
Из-за чего организм может терять полезные вещества — ответ врача
Sputnik Узбекистан
Специалист рассказала об опасности однообразного рациона
2026-06-24T22:02+0500
2026-06-24T22:02+0500
2026-06-24T22:02+0500
это интересно
мнение эксперта
правильное питание
здоровье
витамины
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Ежедневное употребление одних и тех же блюд на завтрак может плохо отразиться на здоровье, лишая организм необходимых питательных веществ, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-валеолога и нутрициолога Надежду Чернышову. Так, отличным дополнением к творогу или каше будут свежие или мороженые ягоды. В частности, смородина после заморозки становится настоящим рекордсменом по содержанию витамина С. При этом завтрак лучше готовить из свежих продуктов, а не из полуфабрикатов, и он должен быть разнообразным и сезонным, рекомендует Чернышова. Разнообразный рацион позволяет организму получать полезные микроэлементы, подытожила она.
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MIA „Rossiya Segodnya“
мнение эксперта, правильное питание, здоровье, витамины
мнение эксперта, правильное питание, здоровье, витамины
Из-за чего организм может терять полезные вещества — ответ врача
Специалист предупредила об опасности однообразного рациона.
Ежедневное употребление одних и тех же блюд на завтрак может плохо отразиться на здоровье, лишая организм необходимых питательных веществ, сообщает РИА Новости
со ссылкой на врача-валеолога и нутрициолога Надежду Чернышову.
"Многие люди годами едят абсолютно один и тот же завтрак изо дня в день. Я против такого. Я считаю, что надо иметь хотя бы небольшой запас разных вариантов в рационе и обязательно включать сезонные продукты", — пояснила она.
Так, отличным дополнением к творогу или каше будут свежие или мороженые ягоды. В частности, смородина после заморозки становится настоящим рекордсменом по содержанию витамина С. При этом завтрак лучше готовить из свежих продуктов, а не из полуфабрикатов, и он должен быть разнообразным и сезонным, рекомендует Чернышова.
Разнообразный рацион позволяет организму получать полезные микроэлементы, подытожила она.