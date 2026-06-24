https://uz.sputniknews.ru/20260624/iz-za-chego-organizm-mojet-teryat-poleznye-veschestv-58536040.html

Из-за чего организм может терять полезные вещества — ответ врача

Из-за чего организм может терять полезные вещества — ответ врача

Sputnik Узбекистан

Специалист рассказала об опасности однообразного рациона

2026-06-24T22:02+0500

2026-06-24T22:02+0500

2026-06-24T22:02+0500

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Ежедневное употребление одних и тех же блюд на завтрак может плохо отразиться на здоровье, лишая организм необходимых питательных веществ, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-валеолога и нутрициолога Надежду Чернышову. Так, отличным дополнением к творогу или каше будут свежие или мороженые ягоды. В частности, смородина после заморозки становится настоящим рекордсменом по содержанию витамина С. При этом завтрак лучше готовить из свежих продуктов, а не из полуфабрикатов, и он должен быть разнообразным и сезонным, рекомендует Чернышова. Разнообразный рацион позволяет организму получать полезные микроэлементы, подытожила она.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

мнение эксперта, правильное питание, здоровье, витамины