Лавров: Западу не стоит игнорировать предупреждения России
© Sputnik / Кристина Соловьёва/
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Глава российского внешнеполитического ведомства выступил на XII Международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".
ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Западу не стоит игнорировать предупреждения России, заявил глава МИД Сергей Лавров. Об этом сообщает РИА Новости.
Дипломат выступил на XII Международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".
"Противникам нельзя бесконечно и безнаказанно игнорировать наши ясно выраженные предупреждения о недопустимости создания неприемлемых угроз национальной безопасности нашей страны и нарушения всех возможных обязательств в отношении законных прав русского и русскоязычного населения Украины", — сказал он.
Другие заявления Сергея Лаврова:
он выразил сомнения в правдивости сообщений СМИ о том, что президент США Дональд Трамп якобы дал Владимиру Зеленскому разрешение наносить удары вглубь России;
Россия и США на саммите на Аляске в прошлом году договорились о том, как прекратить боевые действия на Украине, а сейчас от Москвы просят каких-то еще уступок;
Россия до сих пор не получила ответа на предложение по Украине, которое президент Владимир Путин поддержал на саммите на Аляске;
РФ сохраняет приверженность пониманиям, достигнутым на Аляске;
РФ в переговорах по Украине больше не будет никому доверять "на слово";
Россия готова к переговорам с Украиной в любой момент;
Россия не будет размениваться на временные решения по Украине;
мяч в решении украинского кризиса находится не на стороне поля России, хотя нам все чаще "пытаются выбросить его из офсайда",
предложения европейцев по Украине, предполагающие ввод на подконтрольную Киеву территорию стабилизационных войск, приведут к возникновению новой Берлинской стены;
позиция ЕС по переговорам по Украине является неадекватной;
США наращивают давление на РФ параллельно с паузой в процессе по Украине;
США хотят выкупить европейскую часть "Северных потоков", чтобы перепродавать российский газ;
визит американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву обсуждается, готовы их выслушать;
подавший в отставку премьер Великобритании Кир Стармер делал все, чтобы Украина наращивала свою террористическую активность;
в мире будет укрепляться понимание о падении репутации доллара;
Россия обеспокоена попытками НАТО доминировать в мире;
на Западе начинают понимать, что одни не справятся с проблемами;
Запад пытается навязать остальным государствам "игру без правил";
Запад должен отказаться от планов экспансии в зоне интересов РФ;
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Россия выслушает Европу, но полагаться на нее больше не будет;
Россия готова оказать содействие в достижении долгосрочного комплексного соглашения между США и Ираном;
открытие Ормузского пролива полезно для продовольственной безопасности;
РФ допускает участие соседей в выработке безопасности Персидского залива;
внешнеполитическая связка России и Китая выступает значимым фактором поддержания международной стабильности, предлагает модель безопасного и справедливого будущего.
Также глава МИД РФ заявил, что точно вышел бы из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), но решать президенту России Владимиру Путину.