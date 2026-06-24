он выразил сомнения в правдивости сообщений СМИ о том, что президент США Дональд Трамп якобы дал Владимиру Зеленскому разрешение наносить удары вглубь России; он выразил сомнения в правдивости сообщений СМИ о том, что президент США Дональд Трамп якобы дал Владимиру Зеленскому разрешение наносить удары вглубь России;

Россия и США на саммите на Аляске в прошлом году договорились о том, как прекратить боевые действия на Украине, а сейчас от Москвы просят каких-то еще уступок; Россия и США на саммите на Аляске в прошлом году договорились о том, как прекратить боевые действия на Украине, а сейчас от Москвы просят каких-то еще уступок;

Россия до сих пор не получила ответа на предложение по Украине, которое президент Владимир Путин поддержал на саммите на Аляске; Россия до сих пор не получила ответа на предложение по Украине, которое президент Владимир Путин поддержал на саммите на Аляске;

РФ сохраняет приверженность пониманиям, достигнутым на Аляске; РФ сохраняет приверженность пониманиям, достигнутым на Аляске;

РФ в переговорах по Украине больше не будет никому доверять "на слово"; РФ в переговорах по Украине больше не будет никому доверять "на слово";

Россия готова к переговорам с Украиной в любой момент; Россия готова к переговорам с Украиной в любой момент;

Россия не будет размениваться на временные решения по Украине; Россия не будет размениваться на временные решения по Украине;

мяч в решении украинского кризиса находится не на стороне поля России, хотя нам все чаще "пытаются выбросить его из офсайда", мяч в решении украинского кризиса находится не на стороне поля России, хотя нам все чаще "пытаются выбросить его из офсайда",

предложения европейцев по Украине, предполагающие ввод на подконтрольную Киеву территорию стабилизационных войск, приведут к возникновению новой Берлинской стены; предложения европейцев по Украине, предполагающие ввод на подконтрольную Киеву территорию стабилизационных войск, приведут к возникновению новой Берлинской стены;

позиция ЕС по переговорам по Украине является неадекватной; позиция ЕС по переговорам по Украине является неадекватной;

США наращивают давление на РФ параллельно с паузой в процессе по Украине; США наращивают давление на РФ параллельно с паузой в процессе по Украине;

США хотят выкупить европейскую часть "Северных потоков", чтобы перепродавать российский газ; США хотят выкупить европейскую часть "Северных потоков", чтобы перепродавать российский газ;

визит американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву обсуждается, готовы их выслушать; визит американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву обсуждается, готовы их выслушать;

подавший в отставку премьер Великобритании Кир Стармер делал все, чтобы Украина наращивала свою террористическую активность; подавший в отставку премьер Великобритании Кир Стармер делал все, чтобы Украина наращивала свою террористическую активность;

в мире будет укрепляться понимание о падении репутации доллара; в мире будет укрепляться понимание о падении репутации доллара;

Россия обеспокоена попытками НАТО доминировать в мире; Россия обеспокоена попытками НАТО доминировать в мире;

на Западе начинают понимать, что одни не справятся с проблемами; на Западе начинают понимать, что одни не справятся с проблемами;

Запад пытается навязать остальным государствам "игру без правил"; Запад пытается навязать остальным государствам "игру без правил";

Запад должен отказаться от планов экспансии в зоне интересов РФ; Запад должен отказаться от планов экспансии в зоне интересов РФ;

Запад по-прежнему не хочет соблюдать нормы международного права; Запад по-прежнему не хочет соблюдать нормы международного права;

Россия выслушает Европу, но полагаться на нее больше не будет; Россия выслушает Европу, но полагаться на нее больше не будет;

Россия готова оказать содействие в достижении долгосрочного комплексного соглашения между США и Ираном; Россия готова оказать содействие в достижении долгосрочного комплексного соглашения между США и Ираном;

открытие Ормузского пролива полезно для продовольственной безопасности; открытие Ормузского пролива полезно для продовольственной безопасности;

РФ допускает участие соседей в выработке безопасности Персидского залива; РФ допускает участие соседей в выработке безопасности Персидского залива;