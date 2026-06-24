https://uz.sputniknews.ru/20260624/nalogoviki-poluchat-dostup-k-bankovskim-schetam-uzbekistantsev-otvet-vedomstva-58565243.html
Налоговики получат доступ к банковским счетам узбекистанцев? Ответ ведомства
Налоговики получат доступ к банковским счетам узбекистанцев? Ответ ведомства
Sputnik Узбекистан
В Узбекистане на общественное обсуждение вынесли проект постановления, в котором предлагается установить единые правила информационного обмена между банками и налоговыми органами
2026-06-24T14:54+0500
2026-06-24T14:54+0500
2026-06-24T14:54+0500
узбекистан
проект
постановление
общество
банки
государственный налоговый комитет
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ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Налоговый комитет Узбекистана вынес на общественное обсуждение проект постановления, предусматривающий автоматическую передачу налоговым органам данных о банковских счетах и отдельных операциях граждан и бизнеса.Через специальный автоматизированный модуль "Банк-солик" для электронного обмена данными банки могут обязать передавать налоговой сведения о счетах, депозитах и операциях клиентов.Вокруг инициативы развернулась дискуссия. В то время, как одни участники общественного обсуждения расценивают предлагаемые меры, как инструмент борьбы с теневой экономикой, других беспокоят возможные риски для банковской тайны и вероятность нарушения конституционных прав граждан.Проект постановления о представлении банками информации налоговикам не предусматривает свободного доступа к банковским счетам граждан, пояснили в Налоговом комитете.Документ предлагает определить единые правила информационного обмена между банками и налоговыми органами в рамках действующего законодательства. Речь идет о порядке, сроках, формах и электронном формате представления сведений, необходимых для целей налогового контроля.В Налоговом комитете подчеркнули, что подобные механизмы применяются в международной практике и соответствуют мировым стандартам.В ведомстве напомнили, что соответствующие полномочия налоговых органов закреплены в статье 134 Налогового кодекса. Кроме того, закон "О банковской тайне" допускает предоставление сведений, составляющих банковскую тайну, органам государственной налоговой службы по вопросам налогообложения клиента банка в порядке, установленном законодательством.При этом информация, полученная налоговыми органами, относится к налоговой тайне. Ее разглашение, передача третьим лицам или использование не по назначению запрещены законом.
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узбекистан, проект, постановление, общество, банки, государственный налоговый комитет
узбекистан, проект, постановление, общество, банки, государственный налоговый комитет
Налоговики получат доступ к банковским счетам узбекистанцев? Ответ ведомства
В Узбекистане на общественное обсуждение вынесли проект постановления, в котором предлагается установить единые правила информационного обмена между банками и налоговыми органами.
ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik.
Налоговый комитет Узбекистана вынес на общественное обсуждение проект постановления
, предусматривающий автоматическую передачу налоговым органам данных о банковских счетах и отдельных операциях граждан и бизнеса.
Через специальный автоматизированный модуль "Банк-солик" для электронного обмена данными банки могут обязать передавать налоговой сведения о счетах, депозитах и операциях клиентов.
Вокруг инициативы развернулась дискуссия. В то время, как одни участники общественного обсуждения расценивают предлагаемые меры, как инструмент борьбы с теневой экономикой, других беспокоят возможные риски для банковской тайны и вероятность нарушения конституционных прав граждан.
Проект постановления о представлении банками информации налоговикам не предусматривает свободного доступа к банковским счетам граждан, пояснили в Налоговом комитете.
“Проект не вводит новых полномочий налоговых органов, не отменяет банковскую тайну и не предусматривает свободного доступа к банковским счетам граждан или предпринимателей. Банки вправе представлять сведения налоговым органам только в случаях и порядке, установленных законодательством”, — говорится в сообщении.
Документ предлагает определить единые правила информационного обмена между банками и налоговыми органами в рамках действующего законодательства. Речь идет о порядке, сроках, формах и электронном формате представления сведений, необходимых для целей налогового контроля.
В Налоговом комитете подчеркнули, что подобные механизмы применяются в международной практике и соответствуют мировым стандартам.
В ведомстве напомнили, что соответствующие полномочия налоговых органов закреплены в статье 134 Налогового кодекса. Кроме того, закон "О банковской тайне" допускает предоставление сведений, составляющих банковскую тайну, органам государственной налоговой службы по вопросам налогообложения клиента банка в порядке, установленном законодательством.
При этом информация, полученная налоговыми органами, относится к налоговой тайне. Ее разглашение, передача третьим лицам или использование не по назначению запрещены законом.