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Первый посол Узбекистана вручил верительные грамоты Президенту Эфиопии
Первый посол Узбекистана вручил верительные грамоты Президенту Эфиопии
Sputnik Узбекистан
Президент Эфиопии приветствовал назначение посла Узбекистана в своей стране и выразил уверенность в поступательном развитии двусторонних отношений, а также дальнейшем расширении практического взаимодействия между двумя государствами
2026-06-24T12:35+0500
2026-06-24T12:35+0500
2026-06-24T12:50+0500
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президент
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ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Первый посол Узбекистана Ашраф Ходжаев вручил верительные грамоты Президенту Эфиопии Тайе Ацке-Селассие, сообщает ИА "Дунё".Глава Эфиопии приветствовал назначение посла Узбекистана в своей стране и выразил уверенность в поступательном развитии двусторонних отношений, а также дальнейшем расширении практического взаимодействия между двумя государствами.Ашраф Ходжаев передал Тайе Ацке-Селассие приветствия и наилучшие пожелания от президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, подчеркнул готовность узбекской стороны к расширению взаимовыгодного экономического сотрудничества.В свою очередь лидер Эфиопии выразил признательность узбекскому коллеге за усилия по развитию взаимодействия между двумя странами и передал ему свои наилучшие пожелания.Для справки: Узбекистан и Эфиопия установили дипотношения 15 июля 1996-го.Ашраф Ходжаев с февраля 2024 года является послом Узбекистана в Катаре. С октября 2025-го он аккредитован в качестве посла Узбекистана в ЮАР по совместительству.
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политика, посол, узбекистан, верительные грамоты, президент, эфиопия
политика, посол, узбекистан, верительные грамоты, президент, эфиопия
Первый посол Узбекистана вручил верительные грамоты Президенту Эфиопии
12:35 24.06.2026 (обновлено: 12:50 24.06.2026)
Президент Эфиопии приветствовал назначение посла Узбекистана в своей стране и выразил уверенность в поступательном развитии двусторонних отношений, а также дальнейшем расширении практического взаимодействия между двумя государствами.
ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik.
Первый посол Узбекистана Ашраф Ходжаев вручил верительные грамоты Президенту Эфиопии Тайе Ацке-Селассие, сообщает
ИА "Дунё".
“Посол Узбекистана в Эфиопии Ашраф Ходжаев с резиденцией в городе Доха вручил верительные грамоты Президенту Федеративная Демократическая Республика Эфиопия Тайе Ацке-Селассие. Стороны обменялись мнениями о перспективах развития сотрудничества между Узбекистаном и Эфиопией”, — говорится в сообщении.
Глава Эфиопии приветствовал назначение посла Узбекистана в своей стране и выразил уверенность в поступательном развитии двусторонних отношений, а также дальнейшем расширении практического взаимодействия между двумя государствами.
Ашраф Ходжаев передал Тайе Ацке-Селассие приветствия и наилучшие пожелания от президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, подчеркнул готовность узбекской стороны к расширению взаимовыгодного экономического сотрудничества.
В свою очередь лидер Эфиопии выразил признательность узбекскому коллеге за усилия по развитию взаимодействия между двумя странами и передал ему свои наилучшие пожелания.
Для справки: Узбекистан и Эфиопия установили дипотношения 15 июля 1996-го.
Ашраф Ходжаев с февраля 2024 года является послом Узбекистана в Катаре. С октября 2025-го он аккредитован в качестве посла Узбекистана в ЮАР по совместительству.