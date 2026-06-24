https://uz.sputniknews.ru/20260624/posol-uzbekistana-vruchil-veritelnye-gramoty-prezidentu-efiopii-58562991.html

Первый посол Узбекистана вручил верительные грамоты Президенту Эфиопии

Первый посол Узбекистана вручил верительные грамоты Президенту Эфиопии

Sputnik Узбекистан

Президент Эфиопии приветствовал назначение посла Узбекистана в своей стране и выразил уверенность в поступательном развитии двусторонних отношений, а также дальнейшем расширении практического взаимодействия между двумя государствами

2026-06-24T12:35+0500

2026-06-24T12:35+0500

2026-06-24T12:50+0500

политика

посол

узбекистан

верительные грамоты

президент

эфиопия

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ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Первый посол Узбекистана Ашраф Ходжаев вручил верительные грамоты Президенту Эфиопии Тайе Ацке-Селассие, сообщает ИА "Дунё".Глава Эфиопии приветствовал назначение посла Узбекистана в своей стране и выразил уверенность в поступательном развитии двусторонних отношений, а также дальнейшем расширении практического взаимодействия между двумя государствами.Ашраф Ходжаев передал Тайе Ацке-Селассие приветствия и наилучшие пожелания от президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, подчеркнул готовность узбекской стороны к расширению взаимовыгодного экономического сотрудничества.В свою очередь лидер Эфиопии выразил признательность узбекскому коллеге за усилия по развитию взаимодействия между двумя странами и передал ему свои наилучшие пожелания.Для справки: Узбекистан и Эфиопия установили дипотношения 15 июля 1996-го.Ашраф Ходжаев с февраля 2024 года является послом Узбекистана в Катаре. С октября 2025-го он аккредитован в качестве посла Узбекистана в ЮАР по совместительству.

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политика, посол, узбекистан, верительные грамоты, президент, эфиопия