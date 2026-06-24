https://uz.sputniknews.ru/20260624/risk-zarajeniya-virusom-ebola-dlya-uzbekistantsev-na-chm-po-futbolu-krayne-mal-58569761.html
Риск заражения вирусом Эбола для узбекистанцев на ЧМ по футболу крайне мал
Риск заражения вирусом Эбола для узбекистанцев на ЧМ по футболу крайне мал
Sputnik Узбекистан
Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко поделился своим мнением по поводу санитарной безопасности на чемпионате мира по футболу
2026-06-24T18:45+0500
2026-06-24T18:45+0500
2026-06-24T18:45+0500
пресс-центр
геннадий онищенко
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футбол
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безопасность
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Риск распространения вируса Эбола среди узбекистанцев во время чемпионата мира по футболу из-за участия сборной ДР Конго и приезда ее болельщиков крайне мал. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан рассказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в ходе видеомоста Москва – Минск – Астана – Ереван, посвященного биобезопасности стран ЕАЭС.По словам эксперта, при подготовке к масштабному турниру, спортсмены обеих стран заранее прошли период адаптации в США, где проводятся матчи. Кроме того, организаторы подобных соревнований традиционно уделяют повышенное внимание санитарно-эпидемиологической безопасности.Он также напомнил, что при проведении крупных международных соревнований, включая Олимпиаду в Сочи и Московскую Олимпиаду, всегда применялись специальные меры защиты от инфекций, и нынешнее мировое первенство — не исключение.Академик также обратил внимание, что американские власти взяли под особый контроль гостей из неблагополучных по заболеванию регионов.Кроме того, по мнению эксперта, число болельщиков из ДР Конго, приехавших на чемпионат мира, невелико, а потому риск передачи инфекции на трибунах практически отсутствует.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
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геннадий онищенко, ран, sputnik, видеомост, узбекистанцы, чемпионат мира, футбол, вирус, безопасность, общество, здоровье, республика конго, видео
геннадий онищенко, ран, sputnik, видеомост, узбекистанцы, чемпионат мира, футбол, вирус, безопасность, общество, здоровье, республика конго, видео
Риск заражения вирусом Эбола для узбекистанцев на ЧМ по футболу крайне мал
Эксклюзив
Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко поделился своим мнением по поводу санитарной безопасности на чемпионате мира по футболу.
Риск распространения вируса Эбола среди узбекистанцев во время чемпионата мира по футболу из-за участия сборной ДР Конго и приезда ее болельщиков крайне мал. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан рассказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в ходе видеомоста Москва – Минск – Астана – Ереван, посвященного биобезопасности стран ЕАЭС.
По словам эксперта, при подготовке к масштабному турниру, спортсмены обеих стран заранее прошли период адаптации в США, где проводятся матчи. Кроме того, организаторы подобных соревнований традиционно уделяют повышенное внимание санитарно-эпидемиологической безопасности.
"Демократическая Республика Конго свою команду как минимум за месяц вывезла в Соединенные Штаты Америки. То же самое было и с узбекистанскими футболистами, потому что они должны адаптироваться в той климатической зоне, в которой находятся", — отметил Онищенко.
Он также напомнил, что при проведении крупных международных соревнований, включая Олимпиаду в Сочи и Московскую Олимпиаду, всегда применялись специальные меры защиты от инфекций, и нынешнее мировое первенство — не исключение.
Академик также обратил внимание, что американские власти взяли под особый контроль гостей из неблагополучных по заболеванию регионов.
Кроме того, по мнению эксперта, число болельщиков из ДР Конго, приехавших на чемпионат мира, невелико, а потому риск передачи инфекции на трибунах практически отсутствует.
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан
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