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https://uz.sputniknews.ru/20260624/sablistki-iz-uzbekistana-zavoevali-bronzu-v-komandnyx-sorevnovaniyax-cha-v-indii-58564243.html
Саблистки из Узбекистана завоевали бронзу в командных соревнованиях ЧА в Индии
Саблистки из Узбекистана завоевали бронзу в командных соревнованиях ЧА в Индии
Sputnik Узбекистан
С 18 по 24 июня в Нью-Дели проходит чемпионат Азии по фехтованию среди взрослых. Турнир собрал сильнейших фехтовальщиков континента
2026-06-24T13:39+0500
2026-06-24T14:16+0500
спорт
фехтование
турнир
чемпионат азии
нью-дели
индия
команда
узбекистан
бронза
нок узбекистана
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ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Узбекистанские саблистки поднялись на третью ступень пьедестала, принеся стране еще одну бронзу континентального первенства в Нью-Дели, сообщает НОК.В командных соревнованиях по сабле среди женщин узбекистанки дошли до полуфинала, где уступили сборной Южной Кореи. Честь страны на ЧА защищали Зайнаб Дайибекова, Гулистан Пердибаева, Фернанда Эррера и Аякоз Жумамуратова.В ходе чемпионата Азиатская конфедерация фехтования наградила лауреатов сезона 2024/2025. В числе награжденных — представительница Узбекистана Дилором Турдикулова, которую признали лучшим арбитром в соревнованиях по шпаге.Турнир, который проходит с 18 по 24 июня, собрал сильнейших фехтовальщиков континента.
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индия
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спорт, фехтование, турнир, чемпионат азии, нью-дели, индия, команда, узбекистан, бронза, нок узбекистана
спорт, фехтование, турнир, чемпионат азии, нью-дели, индия, команда, узбекистан, бронза, нок узбекистана

Саблистки из Узбекистана завоевали бронзу в командных соревнованиях ЧА в Индии

13:39 24.06.2026 (обновлено: 14:16 24.06.2026)
© Пресс-служба НОК УзбекистанаСаблистки из Узбекистана завоевали бронзу в командных соревнованиях ЧА в Индии
Саблистки из Узбекистана завоевали бронзу в командных соревнованиях ЧА в Индии - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.06.2026
© Пресс-служба НОК Узбекистана
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С 18 по 24 июня в Нью-Дели проходит чемпионат Азии по фехтованию среди взрослых. Турнир собрал сильнейших фехтовальщиков континента.
ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Узбекистанские саблистки поднялись на третью ступень пьедестала, принеся стране еще одну бронзу континентального первенства в Нью-Дели, сообщает НОК.
В командных соревнованиях по сабле среди женщин узбекистанки дошли до полуфинала, где уступили сборной Южной Кореи. Честь страны на ЧА защищали Зайнаб Дайибекова, Гулистан Пердибаева, Фернанда Эррера и Аякоз Жумамуратова.
© Пресс-служба НОК УзбекистанаЧемпионат Азии по фехтованию среди взрослых в Нью-Дели
Чемпионат Азии по фехтованию среди взрослых в Нью-Дели - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.06.2026
Чемпионат Азии по фехтованию среди взрослых в Нью-Дели
© Пресс-служба НОК Узбекистана
“Сборная Узбекистана по фехтованию пополнила свою копилку еще одной бронзовой наградой на чемпионате Азии, который проходит в Индии”, — говорится в сообщении.
В ходе чемпионата Азиатская конфедерация фехтования наградила лауреатов сезона 2024/2025. В числе награжденных — представительница Узбекистана Дилором Турдикулова, которую признали лучшим арбитром в соревнованиях по шпаге.
© Пресс-служба НОК УзбекистанаАзиатская конфедерация фехтования наградила лауреатов сезона 2024/2025
Азиатская конфедерация фехтования наградила лауреатов сезона 2024/2025 - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.06.2026
Азиатская конфедерация фехтования наградила лауреатов сезона 2024/2025
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Турнир, который проходит с 18 по 24 июня, собрал сильнейших фехтовальщиков континента.
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