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Саблистки из Узбекистана завоевали бронзу в командных соревнованиях ЧА в Индии

Саблистки из Узбекистана завоевали бронзу в командных соревнованиях ЧА в Индии

Sputnik Узбекистан

С 18 по 24 июня в Нью-Дели проходит чемпионат Азии по фехтованию среди взрослых. Турнир собрал сильнейших фехтовальщиков континента

2026-06-24T13:39+0500

2026-06-24T13:39+0500

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ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Узбекистанские саблистки поднялись на третью ступень пьедестала, принеся стране еще одну бронзу континентального первенства в Нью-Дели, сообщает НОК.В командных соревнованиях по сабле среди женщин узбекистанки дошли до полуфинала, где уступили сборной Южной Кореи. Честь страны на ЧА защищали Зайнаб Дайибекова, Гулистан Пердибаева, Фернанда Эррера и Аякоз Жумамуратова.В ходе чемпионата Азиатская конфедерация фехтования наградила лауреатов сезона 2024/2025. В числе награжденных — представительница Узбекистана Дилором Турдикулова, которую признали лучшим арбитром в соревнованиях по шпаге.Турнир, который проходит с 18 по 24 июня, собрал сильнейших фехтовальщиков континента.

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спорт, фехтование, турнир, чемпионат азии, нью-дели, индия, команда, узбекистан, бронза, нок узбекистана