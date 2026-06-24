https://uz.sputniknews.ru/20260624/v-andijane-proshla-semka-dlya-knigi-rekordov-ginnessa--video-58566467.html

В Андижане прошла съемка для Книги рекордов Гиннесса — видео

В Андижане прошла съемка для Книги рекордов Гиннесса — видео

Sputnik Узбекистан

Легендарную "Андижанскую польку" одновременно исполнили около 20 тыс. человек — школьники, студенты и преподаватели

2026-06-24T18:15+0500

2026-06-24T18:15+0500

2026-06-24T18:15+0500

видео

эксклюзив

узбекистан

андижан

съемка

книга рекордов гиннеса

танец

общество

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/18/58568909_20:0:1824:1015_1920x0_80_0_0_f1ed545e65942b61d5b5ec729d7fd633.jpg

На стадионе "Бобур Арена" в Андижане состоялись репетиция и съемка массового исполнения "Андижанской польки" для внесения танца в Книгу рекордов Гиннесса, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.В мероприятии приняли участие около 20 тыс. человек. Танец одновременно исполнили школьники, студенты и преподаватели. Самому юному танцору 7 лет, а самому взрослому — 70. Выступление продолжалось пять минут.Присутствовавшая при этом официальный представитель Книги рекордов Гиннесса зафиксировала соблюдение необходимых требований.Проект реализован по инициативе ТЮРКСОЙ при поддержке Минкультуры РУз и хокимията Андижанской области. Официальное решение о внесении танца в Книгу рекордов Гиннесса примут после рассмотрения представленных материалов.Атмосфера события — в видео Sputnik Узбекистан.“Андижанская полька” — это мелодия для узбекского народного инструмента, основанная на классической музыке Узбекистана, и, вместе с тем, гармонирующая с музыкальными композициями других народов, а также одноименный танец, который выражает доброту, трудолюбие и любовь к жизни жителей Ферганской долины. История их создания восходит к концу XIX века.Андижанская полька существует как в мужском, так и в женском исполнении. Девушки при этом одевают мужской наряд и в шутливой форме повторяют мужские движения. Мажорная мелодия и быстрый ритм танца вызывают чувство радости и счастья. В Андижане ежегодно проводят танцевальный конкурс под названием "Когда звучит Андижанская полька".

узбекистан

андижан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

видео, эксклюзив, узбекистан, андижан, съемка, книга рекордов гиннеса, танец, общество, видео