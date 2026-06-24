https://uz.sputniknews.ru/20260624/v-andijane-proshla-semka-dlya-knigi-rekordov-ginnessa--video-58566467.html
В Андижане прошла съемка для Книги рекордов Гиннесса — видео
В Андижане прошла съемка для Книги рекордов Гиннесса — видео
Sputnik Узбекистан
Легендарную "Андижанскую польку" одновременно исполнили около 20 тыс. человек — школьники, студенты и преподаватели
2026-06-24T18:15+0500
2026-06-24T18:15+0500
2026-06-24T18:15+0500
видео
эксклюзив
узбекистан
андижан
съемка
книга рекордов гиннеса
танец
общество
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/18/58568909_20:0:1824:1015_1920x0_80_0_0_f1ed545e65942b61d5b5ec729d7fd633.jpg
На стадионе "Бобур Арена" в Андижане состоялись репетиция и съемка массового исполнения "Андижанской польки" для внесения танца в Книгу рекордов Гиннесса, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.В мероприятии приняли участие около 20 тыс. человек. Танец одновременно исполнили школьники, студенты и преподаватели. Самому юному танцору 7 лет, а самому взрослому — 70. Выступление продолжалось пять минут.Присутствовавшая при этом официальный представитель Книги рекордов Гиннесса зафиксировала соблюдение необходимых требований.Проект реализован по инициативе ТЮРКСОЙ при поддержке Минкультуры РУз и хокимията Андижанской области. Официальное решение о внесении танца в Книгу рекордов Гиннесса примут после рассмотрения представленных материалов.Атмосфера события — в видео Sputnik Узбекистан.“Андижанская полька” — это мелодия для узбекского народного инструмента, основанная на классической музыке Узбекистана, и, вместе с тем, гармонирующая с музыкальными композициями других народов, а также одноименный танец, который выражает доброту, трудолюбие и любовь к жизни жителей Ферганской долины. История их создания восходит к концу XIX века.Андижанская полька существует как в мужском, так и в женском исполнении. Девушки при этом одевают мужской наряд и в шутливой форме повторяют мужские движения. Мажорная мелодия и быстрый ритм танца вызывают чувство радости и счастья. В Андижане ежегодно проводят танцевальный конкурс под названием "Когда звучит Андижанская полька".
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Элина Бекназарова
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Элина Бекназарова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Элина Бекназарова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png
видео, эксклюзив, узбекистан, андижан, съемка, книга рекордов гиннеса, танец, общество, видео
видео, эксклюзив, узбекистан, андижан, съемка, книга рекордов гиннеса, танец, общество, видео
В Андижане прошла съемка для Книги рекордов Гиннесса — видео
Элина Бекназарова
Корреспондент
Эксклюзив
Легендарную "Андижанскую польку" одновременно исполнили около 20 тыс. человек — школьники, студенты и преподаватели.
На стадионе "Бобур Арена" в Андижане состоялись репетиция и съемка массового исполнения "Андижанской польки" для внесения танца в Книгу рекордов Гиннесса, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
В мероприятии приняли участие около 20 тыс. человек. Танец одновременно исполнили школьники, студенты и преподаватели. Самому юному танцору 7 лет, а самому взрослому — 70. Выступление продолжалось пять минут.
Присутствовавшая при этом официальный представитель Книги рекордов Гиннесса зафиксировала соблюдение необходимых требований.
"Более 60 балетмейстеров были привлечены для того, чтобы обучить андижанской польке 20 тыс. человек. Я сам танцую ее более 50 лет, но сегодня я танцевал совсем иначе, с волнением в душе и гордостью", — поделился балетмейстер, обладатель медали "Шухрат" Абдулазиз Юсупов.
Проект реализован по инициативе ТЮРКСОЙ при поддержке Минкультуры РУз и хокимията Андижанской области. Официальное решение о внесении танца в Книгу рекордов Гиннесса примут после рассмотрения представленных материалов.
Атмосфера события — в видео Sputnik Узбекистан
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“Андижанская полька” — это мелодия для узбекского народного инструмента, основанная на классической музыке Узбекистана, и, вместе с тем, гармонирующая с музыкальными композициями других народов, а также одноименный танец, который выражает доброту, трудолюбие и любовь к жизни жителей Ферганской долины. История их создания восходит к концу XIX века.
Андижанская полька существует как в мужском, так и в женском исполнении. Девушки при этом одевают мужской наряд и в шутливой форме повторяют мужские движения. Мажорная мелодия и быстрый ритм танца вызывают чувство радости и счастья. В Андижане ежегодно проводят танцевальный конкурс под названием "Когда звучит Андижанская полька".