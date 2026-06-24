https://uz.sputniknews.ru/20260624/v-eaes-skorrektirovali-pravila-aprobatsii-novyx-porod-selxozjivotnyx-58560381.html
В ЕАЭС скорректировали правила апробации новых пород сельхозживотных
В ЕАЭС скорректировали правила апробации новых пород сельхозживотных
Sputnik Узбекистан
ЕЭК: в странах евразийской "пятерки" возрастет уровень организации племенного дела, а значит, и обеспеченность государств-членов собственной конкурентоспособной племенной продукцией
2026-06-24T11:32+0500
2026-06-24T11:32+0500
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ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. В ЕАЭС скорректировали правила апробации новых пород сельскохозяйственных животных, сообщает пресс-служба ЕЭК.Оцениваемые признаки крупного рогатого скота дополнили порядком учета.Поправки касаются также лошадей (новые признаки и критерии оценки работоспособности в классических видах конного спорта), рыбы (при проведении оценки изменили количество заводских линий), кроликов (оценки по пушным свойствам меха) и норки (оценки разных видов).Вносимые изменения направлены на развитие собственной селекционной базы государств ЕАЭС и расширения направлений продуктивности разводимых сельскохозяйственных животных."Принятое решение поможет повысить объективность и эффективность апробации создаваемых пород сельхозживотных. В странах евразийской "пятерки" возрастет уровень организации племенного дела, а значит, и обеспеченность государств-членов собственной конкурентоспособной племенной продукцией", — пояснила министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Гоар Барсегян.
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еаэс, узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, животноводство, сельское хозяйство, еэк
еаэс, узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, животноводство, сельское хозяйство, еэк
В ЕАЭС скорректировали правила апробации новых пород сельхозживотных
11:32 24.06.2026 (обновлено: 12:24 24.06.2026)
ЕЭК: в странах евразийской "пятерки" возрастет уровень организации племенного дела, а значит, и обеспеченность государств-членов собственной конкурентоспособной племенной продукцией.
ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik.
В ЕАЭС скорректировали правила апробации новых пород сельскохозяйственных животных, сообщает
пресс-служба ЕЭК.
“Коллегия Евразийской экономической комиссии внесла изменения в Порядок проведения апробации новых пород, типов, линий и кроссов сельскохозяйственных животных в государствах-членах Евразийского экономического союза”, — говорится в сообщении.
Оцениваемые признаки крупного рогатого скота дополнили порядком учета.
Поправки касаются также лошадей (новые признаки и критерии оценки работоспособности в классических видах конного спорта), рыбы (при проведении оценки изменили количество заводских линий), кроликов (оценки по пушным свойствам меха) и норки (оценки разных видов).
Вносимые изменения направлены на развитие собственной селекционной базы государств ЕАЭС и расширения направлений продуктивности разводимых сельскохозяйственных животных.
"Принятое решение поможет повысить объективность и эффективность апробации создаваемых пород сельхозживотных. В странах евразийской "пятерки" возрастет уровень организации племенного дела, а значит, и обеспеченность государств-членов собственной конкурентоспособной племенной продукцией", — пояснила министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Гоар Барсегян.