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https://uz.sputniknews.ru/20260626/andijan-meropriyatiya-kulturnoy-stolitsy-tyurkskogo-mira-2026-58608448.html
В Андижане стартовали мероприятия культурной столицы тюркского мира — 2026
В Андижане стартовали мероприятия культурной столицы тюркского мира — 2026
Sputnik Узбекистан
В Андижане состоялась торжественная церемония открытия программы "Андижан — культурная столица тюркского мира 2026 года", давшая старт серии международных культурных мероприятий с участием стран ТЮРКСОЙ.
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андижан
культура
культурная столица
тюркские народы
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ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. В Андижане стартовали мероприятия культурной столицы тюркского мира – 2026, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.Церемония открытия программы "Андижан — культурная столица тюркского мира 2026 года" прошла в амфитеатре Andijan City.В мероприятии приняли участие руководство Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ), министры культуры и их заместители.В концертной программе выступили певцы, музыканты и танцевальные коллективы из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Туркменистана и Узбекистана.В течение года в Андижане пройдут заседание Союза писателей ТЮРКСОЙ, IV Международный театральный фестиваль ТЮРКСОЙ, V встреча музеев тюркского мира, заседание Ассоциации музеев ТЮРКСОЙ, совещание экспертов министерств культуры стран-участниц, а также 43-е заседание Постоянного совета ТЮРКСОЙ.Кроме того, презентации Андижана в статусе культурной столицы тюркского мира пройдут и за рубежом.Как проходит культурное мероприятие смотрите в видео Sputnik Узбекистан.
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андижан, культура, культурная столица, тюркские народы, видео
андижан, культура, культурная столица, тюркские народы, видео

В Андижане стартовали мероприятия культурной столицы тюркского мира — 2026

11:45 26.06.2026 (обновлено: 12:33 26.06.2026)
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В Андижане состоялась торжественная церемония открытия программы "Андижан — культурная столица тюркского мира 2026 года", давшая старт серии международных культурных мероприятий с участием стран ТЮРКСОЙ.
ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. В Андижане стартовали мероприятия культурной столицы тюркского мира – 2026, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Церемония открытия программы "Андижан — культурная столица тюркского мира 2026 года" прошла в амфитеатре Andijan City.

В мероприятии приняли участие руководство Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ), министры культуры и их заместители.

В концертной программе выступили певцы, музыканты и танцевальные коллективы из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Туркменистана и Узбекистана.

В течение года в Андижане пройдут заседание Союза писателей ТЮРКСОЙ, IV Международный театральный фестиваль ТЮРКСОЙ, V встреча музеев тюркского мира, заседание Ассоциации музеев ТЮРКСОЙ, совещание экспертов министерств культуры стран-участниц, а также 43-е заседание Постоянного совета ТЮРКСОЙ.

Кроме того, презентации Андижана в статусе культурной столицы тюркского мира пройдут и за рубежом.
Как проходит культурное мероприятие смотрите в видео Sputnik Узбекистан.
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