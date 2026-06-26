В Андижане стартовали мероприятия культурной столицы тюркского мира — 2026
11:45 26.06.2026 (обновлено: 12:33 26.06.2026)
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В Андижане состоялась торжественная церемония открытия программы "Андижан — культурная столица тюркского мира 2026 года", давшая старт серии международных культурных мероприятий с участием стран ТЮРКСОЙ.
ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. В Андижане стартовали мероприятия культурной столицы тюркского мира – 2026, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Церемония открытия программы "Андижан — культурная столица тюркского мира 2026 года" прошла в амфитеатре Andijan City.
В мероприятии приняли участие руководство Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ), министры культуры и их заместители.
В концертной программе выступили певцы, музыканты и танцевальные коллективы из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Туркменистана и Узбекистана.
В течение года в Андижане пройдут заседание Союза писателей ТЮРКСОЙ, IV Международный театральный фестиваль ТЮРКСОЙ, V встреча музеев тюркского мира, заседание Ассоциации музеев ТЮРКСОЙ, совещание экспертов министерств культуры стран-участниц, а также 43-е заседание Постоянного совета ТЮРКСОЙ.
Кроме того, презентации Андижана в статусе культурной столицы тюркского мира пройдут и за рубежом.
Церемония открытия программы "Андижан — культурная столица тюркского мира 2026 года" прошла в амфитеатре Andijan City.
В мероприятии приняли участие руководство Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ), министры культуры и их заместители.
В концертной программе выступили певцы, музыканты и танцевальные коллективы из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Туркменистана и Узбекистана.
В течение года в Андижане пройдут заседание Союза писателей ТЮРКСОЙ, IV Международный театральный фестиваль ТЮРКСОЙ, V встреча музеев тюркского мира, заседание Ассоциации музеев ТЮРКСОЙ, совещание экспертов министерств культуры стран-участниц, а также 43-е заседание Постоянного совета ТЮРКСОЙ.
Кроме того, презентации Андижана в статусе культурной столицы тюркского мира пройдут и за рубежом.
Как проходит культурное мероприятие смотрите в видео Sputnik Узбекистан.