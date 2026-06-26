https://uz.sputniknews.ru/20260626/eaes-ukreplyaet-torgovo-ekonomicheskie-svyazi-indiya-strany-afriki-58612746.html

ЕАЭС укрепляет торгово-экономические связи с Индией и странами Африки

ЕАЭС укрепляет торгово-экономические связи с Индией и странами Африки

Sputnik Узбекистан

ЕАЭС продолжает расширять международное сотрудничество: переговоры с Индией по соглашению о свободной торговле вышли на новый этап, а ЕЭК активизирует развитие торгово-экономических связей с африканскими странами, включая Эфиопию.

2026-06-26T14:31+0500

2026-06-26T14:31+0500

2026-06-26T15:09+0500

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ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Евразийский экономический союз продолжает расширять международное сотрудничество, развивая торгово-экономические связи как с крупнейшими экономиками Азии, так и с государствами Африканского континента. На этой неделе Евразийская экономическая комиссия провела переговоры с Индией по соглашению о свободной торговле, а также обсудила перспективы углубления взаимодействия с африканскими партнерами, сообщает пресс-служба ЕЭК.В Москве состоялся второй раунд переговоров по заключению соглашения о зоне свободной торговли между ЕАЭС, его государствами-членами и Республикой Индией. В ходе встречи стороны рассмотрели текст будущего соглашения, обсудили вопросы взаимного доступа на рынки, а также согласовали дальнейший график переговоров.По словам министра по торговле Евразийской экономической комиссии Андрея Слепнева, ЕАЭС и Индия продолжают динамичное движение вперед в части достижения договоренностей по соглашению о свободной торговле.Параллельно ЕЭК расширяет географию сотрудничества на Африканском континенте. Министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Данияр Иманалиев провел рабочую встречу с послом Зимбабве в России Марком Маронгве, в ходе которой обсуждались перспективы взаимодействия в сфере торговли, промышленности, сельского хозяйства, технологий и энергетики.Стороны также рассмотрели возможность подготовки меморандума о взаимодействии между Евразийской экономической комиссией и Правительством Зимбабве. По словам Марка Маронгве, объем торгово-экономического сотрудничества Зимбабве с государствами ЕАЭС за последнее время почти удвоился.Для углубления сотрудничества министр ЕЭК предложил представителям органов государственного управления и бизнеса Зимбабве взаимодействовать, в том числе по вопросам регуляторных процедур в рамках ЕАЭС. Параллельно прозвучало приглашение африканским партнерам к более активному участию в интеграционных мероприятиях на пространстве евразийской "пятерки".Эксперты отмечают, что активизация переговоров с Индией и укрепление контактов с африканскими странами свидетельствуют о последовательной политике ЕАЭС по диверсификации внешнеэкономических связей и созданию новых возможностей для бизнеса государств-членов союза.

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