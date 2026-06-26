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ЕАЭС укрепляет торгово-экономические связи с Индией и странами Африки
ЕАЭС укрепляет торгово-экономические связи с Индией и странами Африки
Sputnik Узбекистан
ЕАЭС продолжает расширять международное сотрудничество: переговоры с Индией по соглашению о свободной торговле вышли на новый этап, а ЕЭК активизирует развитие торгово-экономических связей с африканскими странами, включая Эфиопию.
2026-06-26T14:31+0500
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ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Евразийский экономический союз продолжает расширять международное сотрудничество, развивая торгово-экономические связи как с крупнейшими экономиками Азии, так и с государствами Африканского континента. На этой неделе Евразийская экономическая комиссия провела переговоры с Индией по соглашению о свободной торговле, а также обсудила перспективы углубления взаимодействия с африканскими партнерами, сообщает пресс-служба ЕЭК.В Москве состоялся второй раунд переговоров по заключению соглашения о зоне свободной торговли между ЕАЭС, его государствами-членами и Республикой Индией. В ходе встречи стороны рассмотрели текст будущего соглашения, обсудили вопросы взаимного доступа на рынки, а также согласовали дальнейший график переговоров.По словам министра по торговле Евразийской экономической комиссии Андрея Слепнева, ЕАЭС и Индия продолжают динамичное движение вперед в части достижения договоренностей по соглашению о свободной торговле.Параллельно ЕЭК расширяет географию сотрудничества на Африканском континенте. Министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Данияр Иманалиев провел рабочую встречу с послом Зимбабве в России Марком Маронгве, в ходе которой обсуждались перспективы взаимодействия в сфере торговли, промышленности, сельского хозяйства, технологий и энергетики.Стороны также рассмотрели возможность подготовки меморандума о взаимодействии между Евразийской экономической комиссией и Правительством Зимбабве. По словам Марка Маронгве, объем торгово-экономического сотрудничества Зимбабве с государствами ЕАЭС за последнее время почти удвоился.Для углубления сотрудничества министр ЕЭК предложил представителям органов государственного управления и бизнеса Зимбабве взаимодействовать, в том числе по вопросам регуляторных процедур в рамках ЕАЭС. Параллельно прозвучало приглашение африканским партнерам к более активному участию в интеграционных мероприятиях на пространстве евразийской "пятерки".Эксперты отмечают, что активизация переговоров с Индией и укрепление контактов с африканскими странами свидетельствуют о последовательной политике ЕАЭС по диверсификации внешнеэкономических связей и созданию новых возможностей для бизнеса государств-членов союза.
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еаэс, еэк, торговля, африка, индия, сотрудничество
еаэс, еэк, торговля, африка, индия, сотрудничество

ЕАЭС укрепляет торгово-экономические связи с Индией и странами Африки

14:31 26.06.2026 (обновлено: 15:09 26.06.2026)
© Пресс-служба ЕЭКМинистр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Данияр Иманалиев провел встречу с Послом Республики Зимбабве в РФ Марком Маронгве.
Министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Данияр Иманалиев провел встречу с Послом Республики Зимбабве в РФ Марком Маронгве. - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.06.2026
© Пресс-служба ЕЭК
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ЕАЭС продолжает расширять международное сотрудничество: переговоры с Индией по соглашению о свободной торговле вышли на новый этап, а ЕЭК активизирует развитие торгово-экономических связей с африканскими странами, включая Эфиопию.
ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Евразийский экономический союз продолжает расширять международное сотрудничество, развивая торгово-экономические связи как с крупнейшими экономиками Азии, так и с государствами Африканского континента. На этой неделе Евразийская экономическая комиссия провела переговоры с Индией по соглашению о свободной торговле, а также обсудила перспективы углубления взаимодействия с африканскими партнерами, сообщает пресс-служба ЕЭК.
© Пресс-служба ЕЭКВ ЕЭК прошел второй раунд переговоров по заключению соглашения о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Индией.
В ЕЭК прошел второй раунд переговоров по заключению соглашения о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Индией. - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.06.2026
В ЕЭК прошел второй раунд переговоров по заключению соглашения о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Индией.
© Пресс-служба ЕЭК
В Москве состоялся второй раунд переговоров по заключению соглашения о зоне свободной торговли между ЕАЭС, его государствами-членами и Республикой Индией. В ходе встречи стороны рассмотрели текст будущего соглашения, обсудили вопросы взаимного доступа на рынки, а также согласовали дальнейший график переговоров.
По словам министра по торговле Евразийской экономической комиссии Андрея Слепнева, ЕАЭС и Индия продолжают динамичное движение вперед в части достижения договоренностей по соглашению о свободной торговле.

"Переговорные команды рассмотрели основные моменты будущей сделки, в том числе правила в сфере нетарифных мер и ключевые запросы по доступу на рынок друг друга. Конструктивный подход всех сторон свидетельствует о нацеленности на достижение значимых результатов", — отметил Слепнев.

© Пресс-служба ЕЭКВ ЕЭК прошел второй раунд переговоров по заключению соглашения о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Индией.
В ЕЭК прошел второй раунд переговоров по заключению соглашения о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Индией. - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.06.2026
В ЕЭК прошел второй раунд переговоров по заключению соглашения о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Индией.
© Пресс-служба ЕЭК
Параллельно ЕЭК расширяет географию сотрудничества на Африканском континенте. Министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Данияр Иманалиев провел рабочую встречу с послом Зимбабве в России Марком Маронгве, в ходе которой обсуждались перспективы взаимодействия в сфере торговли, промышленности, сельского хозяйства, технологий и энергетики.

"Общий рынок стран ЕАЭС может быть интересен зимбабвийскому бизнесу, — отметил Данияр Иманалиев. — Потенциальными партнерами для взаимодействия могут выступать компании из различных сфер, таких как горнодобывающая промышленность, технологии, сельское хозяйство, энергетика".

© Пресс-служба ЕЭКМинистр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Данияр Иманалиев провел встречу с Послом Республики Зимбабве в РФ Марком Маронгве.
Министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Данияр Иманалиев провел встречу с Послом Республики Зимбабве в РФ Марком Маронгве. - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.06.2026
Министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Данияр Иманалиев провел встречу с Послом Республики Зимбабве в РФ Марком Маронгве.
© Пресс-служба ЕЭК
Стороны также рассмотрели возможность подготовки меморандума о взаимодействии между Евразийской экономической комиссией и Правительством Зимбабве. По словам Марка Маронгве, объем торгово-экономического сотрудничества Зимбабве с государствами ЕАЭС за последнее время почти удвоился.
© Пресс-служба ЕЭКМинистр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Данияр Иманалиев провел встречу с Послом Республики Зимбабве в РФ Марком Маронгве.
Министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Данияр Иманалиев провел встречу с Послом Республики Зимбабве в РФ Марком Маронгве. - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.06.2026
Министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Данияр Иманалиев провел встречу с Послом Республики Зимбабве в РФ Марком Маронгве.
© Пресс-служба ЕЭК
Для углубления сотрудничества министр ЕЭК предложил представителям органов государственного управления и бизнеса Зимбабве взаимодействовать, в том числе по вопросам регуляторных процедур в рамках ЕАЭС. Параллельно прозвучало приглашение африканским партнерам к более активному участию в интеграционных мероприятиях на пространстве евразийской "пятерки".
Эксперты отмечают, что активизация переговоров с Индией и укрепление контактов с африканскими странами свидетельствуют о последовательной политике ЕАЭС по диверсификации внешнеэкономических связей и созданию новых возможностей для бизнеса государств-членов союза.
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