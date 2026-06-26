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На развитие махаллей в Узбекистане ежегодно будут выделять по 200 млрд сумов
На развитие махаллей в Узбекистане ежегодно будут выделять по 200 млрд сумов
Sputnik Узбекистан
Принят Указ Президента "О дополнительных мерах по эффективной организации управления махалли". Документ направлен на дальнейшее укрепление института махалли и повышение его самостоятельности в рамках объявленного 2026 года Годом развития махалли и всего общества.
2026-06-26T13:35+0500
2026-06-26T15:03+0500
махалля
узбекистан
финансирование
общество
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ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ, предусматривающий комплекс мер по дальнейшему совершенствованию системы управления махаллей, усилению ее роли в решении социально-экономических вопросов на местах, а также расширению финансовой и организационной поддержки деятельности институтов местного самоуправления.Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев поставил задачу трансформации махалли в более эффективную, народную и самоуправляемую структуру, способную решать социально-экономические вопросы на местах.Среди ключевых задач определены:В рамках цифровой трансформации будет создана электронная платформа "Цифровая махалля", которая обеспечит интеграцию информационных систем министерств и ведомств. Обработка обращений граждан и распределение задач исполнителям будет осуществляться с применением технологий искусственного интеллекта.Также вводится система классификации махаллей на "красные", "желтые" и "зеленые" категории в зависимости от показателей инфраструктуры, уровня предпринимательства, занятости, бедности, преступности и других социальных факторов. Для каждой территории будет вестись постоянный мониторинг устранения выявленных проблем.С 2026 года из республиканского бюджета ежегодно будет направляться 200 млрд сумов в Фонд стимулирования деятельности махаллей. Средства будут использоваться по утвержденным направлениям для поддержки и развития махаллей.Дополнительно фонд будет формироваться за счет:Кроме того, с 1 июля 2026 года пустующие помещения в зданиях махаллей будут предоставляться в аренду через электронные аукционы на платформе "E-auksion". Поступающие средства направят на развитие инфраструктуры на местах.Также утверждены:Реализация указа направлена на повышение эффективности местного самоуправления и усиление роли махалли в социально-экономическом развитии страны.
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махалля, узбекистан, финансирование, общество
махалля, узбекистан, финансирование, общество

На развитие махаллей в Узбекистане ежегодно будут выделять по 200 млрд сумов

13:35 26.06.2026 (обновлено: 15:03 26.06.2026)
Арка махалли Гулбозор в Шайхантахурском районе Ташкента
Арка махалли Гулбозор в Шайхантахурском районе Ташкента - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.06.2026
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Принят Указ Президента "О дополнительных мерах по эффективной организации управления махалли", направленный на дальнейшее укрепление института махалли и повышение его самостоятельности в рамках объявленного 2026 года Годом развития махалли и всего общества.
ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ, предусматривающий комплекс мер по дальнейшему совершенствованию системы управления махаллей, усилению ее роли в решении социально-экономических вопросов на местах, а также расширению финансовой и организационной поддержки деятельности институтов местного самоуправления.
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев поставил задачу трансформации махалли в более эффективную, народную и самоуправляемую структуру, способную решать социально-экономические вопросы на местах.
Среди ключевых задач определены:
повышение роли института махалли и эффективности работы "махаллинской семерки";
превращение махаллей в территории, свободные от безработицы, бедности, преступности и семейных разводов;
финансовая поддержка деятельности махаллей;
развитие взаимодействия между махаллей, государственными органами и общественными организациями;
совершенствование системы управления по принципу "махалля – район (город) – область – республика".
В рамках цифровой трансформации будет создана электронная платформа "Цифровая махалля", которая обеспечит интеграцию информационных систем министерств и ведомств. Обработка обращений граждан и распределение задач исполнителям будет осуществляться с применением технологий искусственного интеллекта.
Также вводится система классификации махаллей на "красные", "желтые" и "зеленые" категории в зависимости от показателей инфраструктуры, уровня предпринимательства, занятости, бедности, преступности и других социальных факторов. Для каждой территории будет вестись постоянный мониторинг устранения выявленных проблем.
С 2026 года из республиканского бюджета ежегодно будет направляться 200 млрд сумов в Фонд стимулирования деятельности махаллей. Средства будут использоваться по утвержденным направлениям для поддержки и развития махаллей.
Дополнительно фонд будет формироваться за счет:
10% штрафов за нарушение санитарных правил и незаконное строительство (с 1 июля 2026 года);
15% поступлений от имущественного и земельного налогов физических лиц (с 1 января 2027 года, за исключением нежилой недвижимости);
доходов от реализации государственных объектов недвижимости в пределах махалли (до 5 тыс. кв. м).
Кроме того, с 1 июля 2026 года пустующие помещения в зданиях махаллей будут предоставляться в аренду через электронные аукционы на платформе "E-auksion". Поступающие средства направят на развитие инфраструктуры на местах.
Также утверждены:
основные и партнерские задачи членов "махаллинской семерки";
"дорожная карта" по совершенствованию системы поддержки махалли;
состав Республиканской комиссии по развитию деятельности махаллей.
Реализация указа направлена на повышение эффективности местного самоуправления и усиление роли махалли в социально-экономическом развитии страны.
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