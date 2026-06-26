https://uz.sputniknews.ru/20260626/na-razvitie-maxalley-ejegodno-budet-napravlyatsya-po-200-mlrd-sumov-58611743.html

На развитие махаллей в Узбекистане ежегодно будут выделять по 200 млрд сумов

На развитие махаллей в Узбекистане ежегодно будут выделять по 200 млрд сумов

Sputnik Узбекистан

Принят Указ Президента "О дополнительных мерах по эффективной организации управления махалли". Документ направлен на дальнейшее укрепление института махалли и повышение его самостоятельности в рамках объявленного 2026 года Годом развития махалли и всего общества.

2026-06-26T13:35+0500

2026-06-26T13:35+0500

2026-06-26T15:03+0500

махалля

узбекистан

финансирование

общество

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ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ, предусматривающий комплекс мер по дальнейшему совершенствованию системы управления махаллей, усилению ее роли в решении социально-экономических вопросов на местах, а также расширению финансовой и организационной поддержки деятельности институтов местного самоуправления.Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев поставил задачу трансформации махалли в более эффективную, народную и самоуправляемую структуру, способную решать социально-экономические вопросы на местах.Среди ключевых задач определены:В рамках цифровой трансформации будет создана электронная платформа "Цифровая махалля", которая обеспечит интеграцию информационных систем министерств и ведомств. Обработка обращений граждан и распределение задач исполнителям будет осуществляться с применением технологий искусственного интеллекта.Также вводится система классификации махаллей на "красные", "желтые" и "зеленые" категории в зависимости от показателей инфраструктуры, уровня предпринимательства, занятости, бедности, преступности и других социальных факторов. Для каждой территории будет вестись постоянный мониторинг устранения выявленных проблем.С 2026 года из республиканского бюджета ежегодно будет направляться 200 млрд сумов в Фонд стимулирования деятельности махаллей. Средства будут использоваться по утвержденным направлениям для поддержки и развития махаллей.Дополнительно фонд будет формироваться за счет:Кроме того, с 1 июля 2026 года пустующие помещения в зданиях махаллей будут предоставляться в аренду через электронные аукционы на платформе "E-auksion". Поступающие средства направят на развитие инфраструктуры на местах.Также утверждены:Реализация указа направлена на повышение эффективности местного самоуправления и усиление роли махалли в социально-экономическом развитии страны.

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махалля, узбекистан, финансирование, общество