https://uz.sputniknews.ru/20260626/potseluy-nas-slegka-nato-obrechena-no-rossiyu-jdet-drugaya-ugroza-58617882.html

"Поцелуй нас слегка": НАТО обречена, но Россию ждет другая угроза

"Поцелуй нас слегка": НАТО обречена, но Россию ждет другая угроза

Sputnik Узбекистан

Европейцам страшно потерять американское присутствие в альянсе. Лишись они его — и останутся без разведданных, без связи, без спутников, без авианосных групп, без систем ПВО и ПРО, да практически безо всего. Одно название останется от НАТО.

2026-06-26T16:20+0500

2026-06-26T16:20+0500

2026-06-26T16:23+0500

аналитика

колумнисты

сша

иран

нато

дональд трамп

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/1a/58618064_0:0:768:432_1920x0_80_0_0_fa74256682e25629792598c7ab4dcaa0.jpg

Сцена, происходившая в среду в Белом доме, была достойна пера Шекспира. Генсек НАТО Марк Рютте неистово упражнялся в искусстве подхалимажа перед президентом США. Это был натуральный френд-бомбинг — как называет молодежь напористые попытки обаять партнера, чтобы им потом манипулировать, пишет колумнист РИА Новости.В ход шло все: улыбочки, неумеренные восхваления, нездоровая лесть. Вы, мол, "лидер всего свободного мира" и всякое такое. Рютте буквально ползал перед Трампом, однако тот видел все его замыслы насквозь и, не поддаваясь на лесть, оставался "тверд, спокоен и угрюм".В какой-то момент вождь натовцев вскочил с кресла и стал показывать президенту таблицы, на которых большими позолоченными буквами было написано: "Триллион Трампа", а ниже располагались графики, демонстрирующие рост военных расходов в Европе. Выглядело это просто безумно. "Швейк, вы идиот! — Так точно, я идиот".Зачем же генсек НАТО пошел на это унижение? Затем, что европейцам страшно потерять американское присутствие в альянсе. Лишись они его — и останутся без разведданных, без связи, без спутников, без авианосных групп, без систем ПВО и ПРО, да практически безо всего. Одно название останется от НАТО.Но при этом они только что открыто предали своего сюзерена, не явившись на войну с Ираном. Не прислали контингенты, не помогли флотом и самолетами, открестились от всей авантюры на самом высоком уровне и даже осмелились ее публично критиковать. Англия, Италия и Испания вообще не разрешили американцам использовать свои аэродромы.— Я знаю, что были некоторые споры о том, достаточную ли поддержку оказали вам союзники (в Иране. — Прим. ред.)... — извивался Рютте. — Не оказали, — со спартанской лаконичностью ответил Трамп. — Я понимаю, что были некие изолированные кейсы, которые могли вас реально разочаровать, однако в общем и целом ваши европейские союзники были с вами...— Вы нас кинули.Это "вы нас кинули" из уст Трампа звучит как похоронный звон по НАТО. Атака на Иран была серьезной проверкой альянса на сплоченность, которую он со всей очевидностью провалил. Теперь американским стратегам понятно, что в случае начала эскалации против Китая европейские вассалы США сбегут с поля боя быстрее лани. И не просто сбегут — а попытаются поторговать своим участием в конфликте, будут работать на обе стороны.Сегодня у европейцев в лоне НАТО есть бесценная информация о том, как работает американское командование, как осуществляется связь, есть доступ к разведданным США. Почему бы им не продать эту информацию Пекину в случае обострения? Что их от этого удержит?Они ведь не просто ненавидят лично Трампа — у них застарелые комплексы по отношению к американцам вообще. Им покажется очень забавным, если американские парни будут гибнуть в битвах с китайцами, а они сами будут исключительно зарабатывать на конфликте. И время от времени подсылать в Белый дом генсека НАТО, чтобы он там еще информации накопал. С такими союзниками никаких врагов не надо.Американские военные не могут не понимать этой опасности, поэтому по объективным причинам они будут сокращать свое присутствие в альянсе. Пит Хегсет уже огласил планы по снижению снабжения европейцев истребителями, кораблями, беспилотниками, самолетами-заправщиками и стратегическими бомбардировщиками.Но нам от этого радости мало: американская военная машина является самой большой в мире, и никаких мирных планов у нее нет. В диалоге с Рютте Трамп разъяснил, что отныне Вашингтон будет сотрудничать с отдельными странами НАТО. Он поедет на саммит альянса в Турцию, так как ему симпатичен Эрдоган. Но не забудем, что турецкая армия — сильнейшая во всем альянсе после американской.Президент США также похвалил поляков — они довели военные расходы до семи процентов от ВВП и больше, чем в два раза увеличили численность своей армии. Теперь их сухопутные силы по счету третьи или четвертые в альянсе.Стратегия США понятна: для большого военного противостояния американцам нужна сильная и технологичная прокси-армия. Главные европейские союзники оказались ненадежными."Я разочарован в Италии, — сообщил Трамп Рютте. — Я разочарован в Великобритании. Мы разочарованы в Германии и Франции, да в большинстве стран... Испания — это вообще ужас что такое... Нам же не нужны их деньги, ничего от них не нужно. Я просто хочу верности... Поцелуй нас слегка, подбодри нас слегка (это цитата из известной песни "Nudge". — Прим. ред.)... Нам же много не надо. А они такие: "Нет, мы не можем".Для России планы США ослабить взаимодействие с НАТО и сотрудничать с самыми сильными армиями типа польской и турецкой выглядит едва ли не опаснее, чем противостояние с объединенным альянсом. Получится мощная, динамичная и легкоуправляемая связка сильнейшей армии мира и ее прокси-структуры у наших границ. Куда же пойдет эта прокси-армия, не скованная европейской бюрократией, медлительностью, правилами и уставами? Хороший вопрос.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Виктория Никифорова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/0f/34952485_156:0:432:276_100x100_80_0_0_84edf55a737c860728239c6696953cba.jpg

Виктория Никифорова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/0f/34952485_156:0:432:276_100x100_80_0_0_84edf55a737c860728239c6696953cba.jpg

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Виктория Никифорова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/0f/34952485_156:0:432:276_100x100_80_0_0_84edf55a737c860728239c6696953cba.jpg

аналитика, колумнисты, сша, иран, нато, дональд трамп