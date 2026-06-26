https://uz.sputniknews.ru/20260626/uimbldon-2026-tri-predstavitelnitsy-uzbekistan-osnovnaya-setka-turnira-58606132.html
"Уимблдон-2026": три представительницы Узбекистана сыграют в основной сетке турнира
"Уимблдон-2026": три представительницы Узбекистана сыграют в основной сетке турнира
Sputnik Узбекистан
С 29 июня по 12 июля в Лондоне состоятся матчи основной сетки Уимблдонского турнира, входящего в серию соревнований "Большого шлема".
2026-06-26T10:39+0500
2026-06-26T10:39+0500
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ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. В преддверии старта основной сетки Уимблдонского турнира 2026 года завершился квалификационный этап, по итогам которого определились участницы решающей стадии одного из самых престижных турниров "Большого шлема". Представительницы Узбекистана смогли пройти отбор и продолжить борьбу за титул, сообщает пресс-служба НОК.С 29 июня по 12 июля в Лондоне состоятся матчи основной сетки Уимблдонского турнира, входящего в серию соревнований "Большого шлема".В решающих матчах квалификации были зафиксированы следующие результаты:Таким образом, в основной сетке турнира, который стартует 29 июня, Узбекистан будут представлять три теннисистки: Камилла Рахимова, Полина Кудерметова и Мария Тимофеева.
https://uz.sputniknews.ru/20260608/58208496.html
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теннис, спорт, лондон, узбекистан, турнир "большого шлема", уимблдон
теннис, спорт, лондон, узбекистан, турнир "большого шлема", уимблдон
"Уимблдон-2026": три представительницы Узбекистана сыграют в основной сетке турнира
10:39 26.06.2026 (обновлено: 10:47 26.06.2026)
В Лондоне завершился квалификационный этап Уимблдонского турнира по теннису. По его итогам сразу две представительницы Узбекистана успешно преодолели отбор и завоевали путевки в основную сетку престижных соревнований.
ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik
. В преддверии старта основной сетки Уимблдонского турнира 2026 года завершился квалификационный этап, по итогам которого определились участницы решающей стадии одного из самых престижных турниров "Большого шлема". Представительницы Узбекистана смогли пройти отбор и продолжить борьбу за титул, сообщает
пресс-служба НОК.
С 29 июня по 12 июля в Лондоне состоятся матчи основной сетки Уимблдонского турнира, входящего в серию соревнований "Большого шлема".
"В Лондоне завершился квалификационный этап Уимблдонского турнира по теннису. Примечательно, что в заключительном раунде отбора сразу две наши спортсменки одержали победы и завоевали путевки в основную сетку соревнований", — говорится в сообщении.
В решающих матчах квалификации были зафиксированы следующие результаты:
Мария Тимофеева — Хизер Уотсон (Великобритания) — 3:6, 6:2, 6:1;
Полина Кудерметова — Алина Чараева (нейтральный спортсмен) — 4:6, 6:4, 6:1.
Таким образом, в основной сетке турнира, который стартует 29 июня, Узбекистан будут представлять три теннисистки: Камилла Рахимова, Полина Кудерметова и Мария Тимофеева.