https://uz.sputniknews.ru/20260626/uimbldon-2026-tri-predstavitelnitsy-uzbekistan-osnovnaya-setka-turnira-58606132.html

"Уимблдон-2026": три представительницы Узбекистана сыграют в основной сетке турнира

"Уимблдон-2026": три представительницы Узбекистана сыграют в основной сетке турнира

Sputnik Узбекистан

С 29 июня по 12 июля в Лондоне состоятся матчи основной сетки Уимблдонского турнира, входящего в серию соревнований "Большого шлема".

2026-06-26T10:39+0500

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теннис

спорт

лондон

узбекистан

турнир "большого шлема"

уимблдон

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ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. В преддверии старта основной сетки Уимблдонского турнира 2026 года завершился квалификационный этап, по итогам которого определились участницы решающей стадии одного из самых престижных турниров "Большого шлема". Представительницы Узбекистана смогли пройти отбор и продолжить борьбу за титул, сообщает пресс-служба НОК.С 29 июня по 12 июля в Лондоне состоятся матчи основной сетки Уимблдонского турнира, входящего в серию соревнований "Большого шлема".В решающих матчах квалификации были зафиксированы следующие результаты:Таким образом, в основной сетке турнира, который стартует 29 июня, Узбекистан будут представлять три теннисистки: Камилла Рахимова, Полина Кудерметова и Мария Тимофеева.

https://uz.sputniknews.ru/20260608/58208496.html

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теннис, спорт, лондон, узбекистан, турнир "большого шлема", уимблдон