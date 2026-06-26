https://uz.sputniknews.ru/20260626/uzbekistan-uchrejdyon-pamyatniy-znak-k-35-letiyu-nezavisimosti-58607856.html

В Узбекистане учрежден памятный знак к 35-летию независимости — кто получит награду

В Узбекистане учрежден памятный знак к 35-летию независимости — кто получит награду

Sputnik Узбекистан

Памятным знаком будут награждаться граждане, внесшие значительный вклад в укрепление независимости, развитие экономики и социальной сферы, а также активно участвующие в общественной жизни страны.

2026-06-26T11:08+0500

2026-06-26T11:08+0500

2026-06-26T11:16+0500

узбекистан

награда

день независимости узбекистана

нагрудный знак

указ

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ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал Указ "Об учреждении памятного знака “Узбекистон Республикаси мустакиллигининг 35 йиллиги" ("35-летие независимости Республики Узбекистан"), направленного на достойное празднование годовщины государственной независимости страны.Отмечается, что документ подчеркивает особую роль независимости в становлении и развитии национальной государственности, а также ее значение для настоящего и будущего Нового Узбекистана. Памятным знаком будут награждать граждан, внесших значительный вклад в укрепление независимости, развитие экономики и социальной сферы, а также активно участвующих в жизни общества.Указ вступит в силу в установленном порядке. Контроль за его исполнением возложен на премьер-министра и руководителя Администрации президента.

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узбекистан, награда, день независимости узбекистана, нагрудный знак, указ