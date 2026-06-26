https://uz.sputniknews.ru/20260626/uzbekistan-uchrejdyon-pamyatniy-znak-k-35-letiyu-nezavisimosti-58607856.html
В Узбекистане учрежден памятный знак к 35-летию независимости — кто получит награду
В Узбекистане учрежден памятный знак к 35-летию независимости — кто получит награду
Sputnik Узбекистан
Памятным знаком будут награждаться граждане, внесшие значительный вклад в укрепление независимости, развитие экономики и социальной сферы, а также активно участвующие в общественной жизни страны.
2026-06-26T11:08+0500
2026-06-26T11:08+0500
2026-06-26T11:16+0500
узбекистан
награда
день независимости узбекистана
нагрудный знак
указ
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ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал Указ "Об учреждении памятного знака “Узбекистон Республикаси мустакиллигининг 35 йиллиги" ("35-летие независимости Республики Узбекистан"), направленного на достойное празднование годовщины государственной независимости страны.Отмечается, что документ подчеркивает особую роль независимости в становлении и развитии национальной государственности, а также ее значение для настоящего и будущего Нового Узбекистана. Памятным знаком будут награждать граждан, внесших значительный вклад в укрепление независимости, развитие экономики и социальной сферы, а также активно участвующих в жизни общества.Указ вступит в силу в установленном порядке. Контроль за его исполнением возложен на премьер-министра и руководителя Администрации президента.
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узбекистан, награда, день независимости узбекистана, нагрудный знак, указ
узбекистан, награда, день независимости узбекистана, нагрудный знак, указ
В Узбекистане учрежден памятный знак к 35-летию независимости — кто получит награду
11:08 26.06.2026 (обновлено: 11:16 26.06.2026)
Памятным знаком будут награждаться граждане, внесшие значительный вклад в укрепление независимости, развитие экономики и социальной сферы, а также активно участвующие в общественной жизни страны.
ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik
. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал
Указ "Об учреждении памятного знака “Узбекистон Республикаси мустакиллигининг 35 йиллиги" ("35-летие независимости Республики Узбекистан"), направленного на достойное празднование годовщины государственной независимости страны.
Отмечается, что документ подчеркивает особую роль независимости в становлении и развитии национальной государственности, а также ее значение для настоящего и будущего Нового Узбекистана.
Памятным знаком будут награждать граждан, внесших значительный вклад в укрепление независимости, развитие экономики и социальной сферы, а также активно участвующих в жизни общества.
"В целях <...> достойного поощрения наших соотечественников, вносящих большой вклад в укрепление независимости, усиление экономической мощи и потенциала нашей страны, повышение ее авторитета на международной арене, добившихся уважения среди народа своим многолетним самоотверженным трудом, высоким профессиональным мастерством и активным участием в социальной жизни учредить памятный знак "Ўзбекистон Республикаси мустақиллигининг 35 йиллиги"", — говорится в Указе.
Указ вступит в силу в установленном порядке. Контроль за его исполнением возложен на премьер-министра и руководителя Администрации президента.