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Узбекский легкоатлет завоевал золото и обновил национальный рекорд в Хорватии
Узбекский легкоатлет завоевал золото и обновил национальный рекорд в Хорватии
Sputnik Узбекистан
Золотую медаль завоевал представитель Узбекистана Анвар Анваров, который показал лучший результат турнира — 8,29 метра и обновил национальный рекорд.
2026-06-27T13:35+0500
2026-06-27T13:35+0500
2026-06-27T13:44+0500
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анвар анваров
легкая атлетика
прыжки в длину
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спортивные соревнования
хорватия
узбекистан
золотая медаль
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ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Легкоатлет Анвар Анваров обновил рекорд Узбекистана на международном турнире в Хорватии, сообщает пресс-служба НОК.В Загребе состоялся международный турнир по легкой атлетике, где успешно выступил представитель сборной Узбекистана, прыгун в длину Анвар Анваров. Спортсмен завоевал золотую медаль и установил новый национальный рекорд.В своей лучшей попытке Анваров показал результат 8,29 м, улучшив собственное достижение. Предыдущий рекорд Узбекистана (8,25 м) он же установил в прошлом году на соревнованиях в Финляндии.Серебряным призером стал сербский легкоатлет Лука Бошкович с результатом 8,23 метра, уступив лидеру всего 6 сантиметров.Бронзовую медаль выиграл спортсмен из Ямайки Таджей Гейл, который показал результат 8,18 метра и замкнул тройку сильнейших.Таким образом, победа Анварова в Загребе стала очередным подтверждением его стабильной формы и успешных результатов на международной арене.
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спорт, анвар анваров , легкая атлетика, прыжки в длину, рекорд, спортивные соревнования, хорватия, узбекистан, золотая медаль
спорт, анвар анваров , легкая атлетика, прыжки в длину, рекорд, спортивные соревнования, хорватия, узбекистан, золотая медаль
Узбекский легкоатлет завоевал золото и обновил национальный рекорд в Хорватии
13:35 27.06.2026 (обновлено: 13:44 27.06.2026)
Золотую медаль завоевал представитель Узбекистана Анвар Анваров, который показал лучший результат турнира — 8,29 метра и обновил национальный рекорд.
ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik
. Легкоатлет Анвар Анваров обновил рекорд Узбекистана на международном турнире в Хорватии, сообщает
пресс-служба НОК.
В Загребе состоялся международный турнир по легкой атлетике, где успешно выступил представитель сборной Узбекистана, прыгун в длину Анвар Анваров. Спортсмен завоевал золотую медаль и установил новый национальный рекорд.
В своей лучшей попытке Анваров показал результат 8,29 м, улучшив собственное достижение. Предыдущий рекорд Узбекистана (8,25 м) он же установил в прошлом году на соревнованиях в Финляндии.
Серебряным призером стал сербский легкоатлет Лука Бошкович с результатом 8,23 метра, уступив лидеру всего 6 сантиметров.
Бронзовую медаль выиграл спортсмен из Ямайки Таджей Гейл, который показал результат 8,18 метра и замкнул тройку сильнейших.
Таким образом, победа Анварова в Загребе стала очередным подтверждением его стабильной формы и успешных результатов на международной арене.