https://uz.sputniknews.ru/20260627/shavkat-mirziyoev-pozdravil-rabotnikov-smi-58623188.html

"Пусть слово будет правдивым и действенным" — Шавкат Мирзиёев поздравил работников СМИ

"Пусть слово будет правдивым и действенным" — Шавкат Мирзиёев поздравил работников СМИ

Sputnik Узбекистан

Глава государства отметил символичность того, что праздник проходит в дни, когда Узбекистан отмечает 120-летие дня выхода первой джадидской газеты "Тараққий" ("Прогресс") положившей начало национальной печати и 100-летие первого экспериментального радиовещания в стране.

2026-06-27T09:30+0500

2026-06-27T09:30+0500

2026-06-27T09:30+0500

сми

поздравление

шавкат мирзиёев

журналисты

день работника печати

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ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Шавкат Мирзиёев поздравил работников печати и средств массовой информации с профессиональным праздником. Текст поздравления опубликовала пресс-служба президента Узбекистана.Глава государства напомнил, что за последние десять лет в рамках построения Нового Узбекистана, особое внимание уделено поддержке СМИ, повышению открытости госорганов, цифровизации и развитию современного медиапространства. Благодаря реформам укреплена материально-техническая база отрасли, расширена доля частного сектора: сегодня она составляет 67% СМИ, в стране действуют около 2700 медиаорганизаций, более 90% издательств и 83% полиграфических предприятий — частные. В текущем году выпуск книг увеличился вдвое и превысил 60 млн экземпляров по 15 тысячам наименований.Отмечено, что на фоне роста информационных потоков и распространения дипфейк-технологий особое значение приобретает достоверность информации. В этой связи развивается современная образовательная система в медиасфере, охватывающая около 10 тысяч молодых специалистов.Президент подчеркнул, что свободная и ответственная журналистика является важным условием развития общества и государства. Планируется дальнейшее расширение мер поддержки работников СМИ, включая социальную защиту, повышение квалификации и улучшение условий труда.Также отмечена необходимость совершенствования деятельности Союза журналистов Узбекистана и продолжения проекта "Медианеделя", в котором приняли участие более 12 тысяч представителей отрасли.Шавкат Мирзиёев выразил готовность и далее поддерживать национальные СМИ как мост между государством и обществом и поздравил награжденных работников сферы. В завершение он пожелал журналистам здоровья, благополучия и творческих успехов.

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сми, поздравление, шавкат мирзиёев, журналисты, день работника печати