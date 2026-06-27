https://uz.sputniknews.ru/20260627/shavkat-mirziyoev-pozdravil-rabotnikov-smi-58623188.html
"Пусть слово будет правдивым и действенным" — Шавкат Мирзиёев поздравил работников СМИ
"Пусть слово будет правдивым и действенным" — Шавкат Мирзиёев поздравил работников СМИ
Sputnik Узбекистан
Глава государства отметил символичность того, что праздник проходит в дни, когда Узбекистан отмечает 120-летие дня выхода первой джадидской газеты "Тараққий" ("Прогресс") положившей начало национальной печати и 100-летие первого экспериментального радиовещания в стране.
2026-06-27T09:30+0500
2026-06-27T09:30+0500
2026-06-27T09:30+0500
сми
поздравление
шавкат мирзиёев
журналисты
день работника печати
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ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Шавкат Мирзиёев поздравил работников печати и средств массовой информации с профессиональным праздником. Текст поздравления опубликовала пресс-служба президента Узбекистана.Глава государства напомнил, что за последние десять лет в рамках построения Нового Узбекистана, особое внимание уделено поддержке СМИ, повышению открытости госорганов, цифровизации и развитию современного медиапространства. Благодаря реформам укреплена материально-техническая база отрасли, расширена доля частного сектора: сегодня она составляет 67% СМИ, в стране действуют около 2700 медиаорганизаций, более 90% издательств и 83% полиграфических предприятий — частные. В текущем году выпуск книг увеличился вдвое и превысил 60 млн экземпляров по 15 тысячам наименований.Отмечено, что на фоне роста информационных потоков и распространения дипфейк-технологий особое значение приобретает достоверность информации. В этой связи развивается современная образовательная система в медиасфере, охватывающая около 10 тысяч молодых специалистов.Президент подчеркнул, что свободная и ответственная журналистика является важным условием развития общества и государства. Планируется дальнейшее расширение мер поддержки работников СМИ, включая социальную защиту, повышение квалификации и улучшение условий труда.Также отмечена необходимость совершенствования деятельности Союза журналистов Узбекистана и продолжения проекта "Медианеделя", в котором приняли участие более 12 тысяч представителей отрасли.Шавкат Мирзиёев выразил готовность и далее поддерживать национальные СМИ как мост между государством и обществом и поздравил награжденных работников сферы. В завершение он пожелал журналистам здоровья, благополучия и творческих успехов.
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сми, поздравление, шавкат мирзиёев, журналисты, день работника печати
сми, поздравление, шавкат мирзиёев, журналисты, день работника печати
"Пусть слово будет правдивым и действенным" — Шавкат Мирзиёев поздравил работников СМИ
Глава государства отметил символичность того, что праздник проходит в дни, когда Узбекистан отмечает 120-летие дня выхода первой джадидской газеты "Тараққий" ("Прогресс") положившей начало национальной печати и 100-летие первого экспериментального радиовещания в стране.
ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik
. Шавкат Мирзиёев поздравил работников печати и средств массовой информации с профессиональным праздником. Текст поздравления опубликовала
пресс-служба президента Узбекистана.
"От всей души поздравляю с профессиональным праздником всех творческих и технических работников печатных и интернет-изданий, телерадиоканалов, информационных и медиаслужб, издательств и полиграфических предприятий страны, преданных своему делу журналистов, уважаемых ветеранов сферы. Хочу вновь подтвердить, что вижу в вас, журналистах, любящих Родину, обладающих глубокими знаниями и высоким потенциалом, своих близких друзей и единомышленников", — говорится в тексте.
Глава государства напомнил, что за последние десять лет в рамках построения Нового Узбекистана, особое внимание уделено поддержке СМИ, повышению открытости госорганов, цифровизации и развитию современного медиапространства.
Благодаря реформам укреплена материально-техническая база отрасли, расширена доля частного сектора: сегодня она составляет 67% СМИ, в стране действуют около 2700 медиаорганизаций, более 90% издательств и 83% полиграфических предприятий — частные. В текущем году выпуск книг увеличился вдвое и превысил 60 млн экземпляров по 15 тысячам наименований.
Отмечено, что на фоне роста информационных потоков и распространения дипфейк-технологий особое значение приобретает достоверность информации. В этой связи развивается современная образовательная система в медиасфере, охватывающая около 10 тысяч молодых специалистов.
Президент подчеркнул, что свободная и ответственная журналистика является важным условием развития общества и государства. Планируется дальнейшее расширение мер поддержки работников СМИ, включая социальную защиту, повышение квалификации и улучшение условий труда.
Также отмечена необходимость совершенствования деятельности Союза журналистов Узбекистана и продолжения проекта "Медианеделя", в котором приняли участие более 12 тысяч представителей отрасли.
Шавкат Мирзиёев выразил готовность и далее поддерживать национальные СМИ как мост между государством и обществом и поздравил награжденных работников сферы. В завершение он пожелал журналистам здоровья, благополучия и творческих успехов.
"Пусть перо ваше всегда будет острым, слово — правдивым и действенным, а творчество — плодотворным!", — заключил глава государства.