https://uz.sputniknews.ru/20260627/tashkent-amman-soedinit-pryamoy-aviareys-58637148.html

Ташкент и Амман впервые свяжет прямой авиарейс — дата

Ташкент и Амман впервые свяжет прямой авиарейс — дата

Sputnik Узбекистан

Новый авиамаршрут призван сделать путешествия между двумя странами удобнее, увеличить туристический поток и укрепить деловые и гуманитарные связи.

2026-06-27T15:28+0500

2026-06-27T15:28+0500

2026-06-27T15:28+0500

иордания

авиасообщение

узбекистан

гражданская авиация

ташкент

новый рейс

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ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. С конца июня между Ташкентом и Амманом появится прямое регулярное авиасообщение, что откроет новые возможности для поездок между Узбекистаном и Иорданией, сообщает ИА "Дунё".Первый рейс запланирован на 30 июня и будет выполняться авиакомпанией Royal Jordanian Airlines. В преддверии запуска маршрута в столице Иордании прошла презентация туристического потенциала Узбекистана, где приняли участие представители туристического сектора, крупных туроператоров, гостиничного бизнеса и руководство авиаперевозчика.В рамках мероприятия иорданской стороне представили подробную информацию о туристических направлениях Узбекистана. Особый акцент был сделан на историко-культурном наследии страны, объектах Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также популярных туристических маршрутах по Самарканду, Бухаре, Хиве и Шахрисабзу.Также обсуждались перспективы развития различных видов туризма, включая экологический, гастрономический, медицинский, деловой и религиозный. Отдельно подчеркнули возможности для паломнических поездок и усилия по созданию комфортных условий для иностранных гостей.Запуск нового авиарейса рассматривается как важный шаг для укрепления сотрудничества между двумя странами и ожидается, что он будет способствовать росту туристического обмена и развитию деловых контактов.По расписанию, рейс RJ196 отправится 30 июня из Аммана в 22.50 по местному времени (00.50 по Ташкенту) и прибудет в Ташкент в 05.25 следующего дня.

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иордания, авиасообщение, узбекистан, гражданская авиация, ташкент, новый рейс