https://uz.sputniknews.ru/20260628/afrikanskix-partnerov-priglashayut-aktivno-uchastvovat-v-integratsionnyx-meropriyatiyax-eaes-58646015.html

Африканских партнеров приглашают активно участвовать в интеграционных мероприятиях ЕАЭС

Африканских партнеров приглашают активно участвовать в интеграционных мероприятиях ЕАЭС

Sputnik Узбекистан

Министр ЕЭК: Потенциальными партнерами для взаимодействия могут выступать компании из различных сфер, таких как горнодобывающая промышленность, технологии, сельское хозяйство, энергетика

2026-06-28T10:30+0500

2026-06-28T10:30+0500

2026-06-28T10:30+0500

еаэс и узбекистан

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

еаэс

зимбабве

сотрудничество

еэк

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ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. ЕЭК пригласила африканских партнеров к более активному участию в интеграционных мероприятиях на пространстве евразийской "пятерки", сообщает пресс-служба комиссии.Такое предложение прозвучало в ходе встречи Министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Данияра Иманалиева с Послом Республики Зимбабве в Российской Федерации Марком Маронгве.Иманалиев отметил, что общий рынок стран ЕАЭС может быть интересен зимбабвийскому бизнесу. Потенциальными партнерами для взаимодействия могут выступать компании из различных сфер, таких как горнодобывающая промышленность, технологии, сельское хозяйство, энергетика.Речь шла о возможности заключения меморандума о взаимодействии между ЕЭК и Правительством Зимбабве.В свою очередь, Марк Маронгве отметил значимость торгово-экономических связей его страны с государствами ЕАЭС, что подтверждается почти двукратным увеличением объемов торгово-экономического сотрудничества.Для справки: Зимбабве входит в ряд региональных и субрегиональных интеграционных объединений Африки: Африканского союза, Общего рынка Восточной и Южной Африки, а также Сообщества развития Юга Африки.

зимбабве

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Sputnik Узбекистан

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, еаэс, зимбабве, сотрудничество, еэк