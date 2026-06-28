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В конце 2020 года Узбекистан стал страной-наблюдателем в Евразийском экономическом союзе.
https://uz.sputniknews.ru/20260628/afrikanskix-partnerov-priglashayut-aktivno-uchastvovat-v-integratsionnyx-meropriyatiyax-eaes-58646015.html
Африканских партнеров приглашают активно участвовать в интеграционных мероприятиях ЕАЭС
Африканских партнеров приглашают активно участвовать в интеграционных мероприятиях ЕАЭС
Sputnik Узбекистан
Министр ЕЭК: Потенциальными партнерами для взаимодействия могут выступать компании из различных сфер, таких как горнодобывающая промышленность, технологии, сельское хозяйство, энергетика
2026-06-28T10:30+0500
2026-06-28T10:30+0500
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ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. ЕЭК пригласила африканских партнеров к более активному участию в интеграционных мероприятиях на пространстве евразийской "пятерки", сообщает пресс-служба комиссии.Такое предложение прозвучало в ходе встречи Министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Данияра Иманалиева с Послом Республики Зимбабве в Российской Федерации Марком Маронгве.Иманалиев отметил, что общий рынок стран ЕАЭС может быть интересен зимбабвийскому бизнесу. Потенциальными партнерами для взаимодействия могут выступать компании из различных сфер, таких как горнодобывающая промышленность, технологии, сельское хозяйство, энергетика.Речь шла о возможности заключения меморандума о взаимодействии между ЕЭК и Правительством Зимбабве.В свою очередь, Марк Маронгве отметил значимость торгово-экономических связей его страны с государствами ЕАЭС, что подтверждается почти двукратным увеличением объемов торгово-экономического сотрудничества.Для справки: Зимбабве входит в ряд региональных и субрегиональных интеграционных объединений Африки: Африканского союза, Общего рынка Восточной и Южной Африки, а также Сообщества развития Юга Африки.
зимбабве
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узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, еаэс, зимбабве, сотрудничество, еэк
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, еаэс, зимбабве, сотрудничество, еэк

Африканских партнеров приглашают активно участвовать в интеграционных мероприятиях ЕАЭС

10:30 28.06.2026
© Пресс-служба ЕЭКМинистр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Данияр Иманалиев встретился с Послом Республики Зимбабве в Российской Федерации Марком Маронгве
Министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Данияр Иманалиев встретился с Послом Республики Зимбабве в Российской Федерации Марком Маронгве - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.06.2026
© Пресс-служба ЕЭК
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Министр ЕЭК: Потенциальными партнерами для взаимодействия могут выступать компании из различных сфер, таких как горнодобывающая промышленность, технологии, сельское хозяйство, энергетика.
ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. ЕЭК пригласила африканских партнеров к более активному участию в интеграционных мероприятиях на пространстве евразийской "пятерки", сообщает пресс-служба комиссии.
Такое предложение прозвучало в ходе встречи Министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Данияра Иманалиева с Послом Республики Зимбабве в Российской Федерации Марком Маронгве.
Иманалиев отметил, что общий рынок стран ЕАЭС может быть интересен зимбабвийскому бизнесу. Потенциальными партнерами для взаимодействия могут выступать компании из различных сфер, таких как горнодобывающая промышленность, технологии, сельское хозяйство, энергетика.
“Для углубления сотрудничества министр ЕЭК предложил представителям органов государственного управления и бизнеса Зимбабве взаимодействовать, в том числе по вопросам регуляторных процедур в рамках ЕАЭС. Параллельно прозвучало приглашение африканским партнерам к более активному участию в интеграционных мероприятиях на пространстве евразийской "пятерки", — говорится в сообщении.
Речь шла о возможности заключения меморандума о взаимодействии между ЕЭК и Правительством Зимбабве.
В свою очередь, Марк Маронгве отметил значимость торгово-экономических связей его страны с государствами ЕАЭС, что подтверждается почти двукратным увеличением объемов торгово-экономического сотрудничества.
Для справки: Зимбабве входит в ряд региональных и субрегиональных интеграционных объединений Африки: Африканского союза, Общего рынка Восточной и Южной Африки, а также Сообщества развития Юга Африки.
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