https://uz.sputniknews.ru/20260628/belorusskiy-proekt-zapada-ruxnul-linii-fronta-pod-smolenskom-ne-budet-58646947.html

Белорусский проект Запада рухнул: линии фронта под Смоленском не будет

Белорусский проект Запада рухнул: линии фронта под Смоленском не будет

Sputnik Узбекистан

Психологическая атака на Беларусь, которой угрожали расширением войны в Европе на ее территорию, провалилась, пишет колумнист РИА Новости. 28.06.2026, Sputnik Узбекистан

2026-06-28T17:00+0500

2026-06-28T17:00+0500

2026-06-28T17:00+0500

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Психологическая атака на Беларусь, которой угрожали расширением войны в Европе на ее территорию, провалилась, пишет колумнист РИА Новости.Президент Лукашенко не поверил блефу Зеленского о вторжении со стороны Украины и отказался брать курс на выход из союза с Россией. Смысл спецоперации Запада был именно в этом. Запугать Беларусь войной устами своего киевского орудия и заставить пересмотреть геополитический выбор республики.Ультиматум Зеленского Александру Лукашенко состоял из двух частей. С подачи Киева все сконцентрировали внимание на первой части: отвести от границы с Украиной военную технику. Понятно почему. Потому что никакой военной техники на белорусско-украинской границе не было. Сами придумали все от и до. Сперва — что эта техника там есть. Потом — что Беларусь выполнила ультиматум и ее отвела. Поди проверь. Это вопрос веры. Зеленскому.Но была и вторая часть ультиматума, по которой можно проверить, испугался ли Лукашенко угроз из Киева и пошел ли на выполнение того, что от него требовали. А требовали от него прекратить поставки союзной стране белорусского топлива, потому что они противоречат тактике на создание в России искусственного энергокризиса за счет ударов по инфраструктуре.Рядовая, прошедшая незамеченной новость последних дней. Россия почти вчетверо увеличила поставки авиакеросина из Беларуси. Это помогло решить проблему с дефицитом собственного авиационного топлива, возникшую в том числе из-за ударов украинских БПЛА.Сотрудничество в энергетике — один из столпов экономического союза Беларуси и России. Зеленский под угрозой расширения войны на белорусскую территорию требовал от Минска этот столп подрубить. В сегодняшних реалиях такой демарш стал бы решительным шагом к отказу от союза с Россией вообще. Не только экономического.Главный ответ на украинский ультиматум — внеплановая встреча Александра Лукашенко с Владимиром Путиным в ночь с 26 на 27 июня. К прессе после встречи главы государств не вышли, не только итоги, но и темы переговоров общественности не сообщили.По опыту предыдущих таких закрытых переговоров можно предположить, что об их темах и итогах мы рано или поздно узнаем из новостей. Потому что ситуация знакомая. В прошлом переговоры на высшем уровне Лукашенко и Путина сразу после того, как белорусам грозили агрессией с Украины или из восточных стран НАТО (например, вторжением признанного в России и Беларуси экстремистским полка Калиновского в 2023 году), заканчивались размещением в Беларуси российского ядерного оружия и "Орешника".Есть и более широкие аналогии. За 30 лет существования Союзного государства выработался алгоритм. Год за годом Запад выставляет Минску ультиматум, требуя отказаться от союза с Россией. Когда Беларусь ультиматум отвергает, Запад начинает воплощать в жизнь обещанные угрозы. Вводит санкции, разрывает дипотношения, пытается свергнуть и убить Лукашенко. За десятилетия российско-белорусского союзного строительства в Минске было не менее семи попыток "цветной революции".Нынешний ультиматум Зеленского — это все та же старая песня о главном. Западная агентура в Минске зачищена подчистую: еще один "майдан" организовать не получится. Зато у власти в соседней стране свои люди с заслуженной репутацией отморозков. Можно припугнуть Лукашенко ими.Почему белорусский президент отверг ультиматум Зеленского и пошел по пути еще большего сближения с Москвой? Во-первых, очевидно, что Зеленский блефует. Нет у него в условиях перманентного отступления на фронте и катастрофической нехватки в ВСУ живой силы ресурса для вторжения в Беларусь. И даже если ограничиться шумной и кровавой психологической операцией, которые в Киеве так обожают, то каков будет итог? Собственноручно втянешь в войну еще одного соседа и получишь второй фронт на Западной Украине.Вторая и главная причина — в том, что белорусов всю их постсоветскую историю толкали идти по пути Украины. Национализм, русофобия, запрет русского языка, разрыв любых отношений с Россией — начиная с военных и кончая межличностными. Такой всегда была альтернатива союзу двух стран. В конечном счете эта альтернатива — война.Если бы в Минске победил прозападный переворот, сегодня линия фронта между Западом и Россией тоже проходила бы по Днепру. Только не под Херсоном, а под Смоленском. Была бы вторая Украина. Это перспектива, которая приводит в ужас абсолютное большинство белорусов. Поэтому чем агрессивнее будут ультиматумы Минску, тем крепче будет становиться союз Беларуси и России.

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в мире, россия, минск, владимир путин, всу, нато, александр лукашенко, беларусь, колумнисты