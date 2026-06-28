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https://uz.sputniknews.ru/20260628/britanskaya-kompaniya-predlojila-uzbekistanu-effektivno-ispolzovat-otxody-pererabotki-risa-58649236.html
Британская компания предложила Узбекистану эффективно использовать отходы переработки риса
Британская компания предложила Узбекистану эффективно использовать отходы переработки риса
Sputnik Узбекистан
Стороны обсудили перспективы развития деятельности предприятия ООО "XORAZM-AGRO STAR", специализирующегося на рисоводстве в Хорезмской области, с применением современных международных стандартов
2026-06-28T14:35+0500
2026-06-28T14:35+0500
рис
переработка отходов
узбекистан
великобритания
сотрудничество
технологии
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ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. Ведущая британская компания в сфере переработки сельхозпродукции и производства промышленного оборудования "Alvan Blanch" предложила Узбекистану эффективно использовать отходы переработки риса, сообщает ИА "Дунё".Стороны обсудили перспективы развития деятельности предприятия ООО "XORAZM-AGRO STAR", специализирующегося на рисоводстве в Хорезмской области, с применением современных международных стандартов.Особое внимание уделили внедрению высокотехнологичного оборудования, соответствующего международным требованиям, модернизации процессов переработки риса, а также повышению эффективности производства.Британская сторона выразила готовность представить свои передовые технологии и практический опыт в данном направлении.
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рис, переработка отходов, узбекистан, великобритания, сотрудничество, технологии
рис, переработка отходов, узбекистан, великобритания, сотрудничество, технологии

Британская компания предложила Узбекистану эффективно использовать отходы переработки риса

14:35 28.06.2026
© Sputnik / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПроверка риса в лаборатории
Проверка риса в лаборатории - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.06.2026
© Sputnik / Виталий Тимкив
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Стороны обсудили перспективы развития деятельности предприятия ООО "XORAZM-AGRO STAR", специализирующегося на рисоводстве в Хорезмской области, с применением современных международных стандартов.
ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. Ведущая британская компания в сфере переработки сельхозпродукции и производства промышленного оборудования "Alvan Blanch" предложила Узбекистану эффективно использовать отходы переработки риса, сообщает ИА "Дунё".
Стороны обсудили перспективы развития деятельности предприятия ООО "XORAZM-AGRO STAR", специализирующегося на рисоводстве в Хорезмской области, с применением современных международных стандартов.
Особое внимание уделили внедрению высокотехнологичного оборудования, соответствующего международным требованиям, модернизации процессов переработки риса, а также повышению эффективности производства.
“Рассмотрели возможности эффективного использования отходов, образующихся в процессе выращивания и переработки риса, и их дальнейшей глубокой переработки для производства продукции с добавленной стоимостью”, — говорится в сообщении.
Британская сторона выразила готовность представить свои передовые технологии и практический опыт в данном направлении.
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