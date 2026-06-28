https://uz.sputniknews.ru/20260628/britanskaya-kompaniya-predlojila-uzbekistanu-effektivno-ispolzovat-otxody-pererabotki-risa-58649236.html

Британская компания предложила Узбекистану эффективно использовать отходы переработки риса

Британская компания предложила Узбекистану эффективно использовать отходы переработки риса

Sputnik Узбекистан

Стороны обсудили перспективы развития деятельности предприятия ООО "XORAZM-AGRO STAR", специализирующегося на рисоводстве в Хорезмской области, с применением современных международных стандартов

2026-06-28T14:35+0500

2026-06-28T14:35+0500

2026-06-28T14:35+0500

рис

переработка отходов

узбекистан

великобритания

сотрудничество

технологии

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/11/53530367_0:0:2919:1643_1920x0_80_0_0_ed8378c1e900ab95d45f9e0ab2d742b6.jpg

ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. Ведущая британская компания в сфере переработки сельхозпродукции и производства промышленного оборудования "Alvan Blanch" предложила Узбекистану эффективно использовать отходы переработки риса, сообщает ИА "Дунё".Стороны обсудили перспективы развития деятельности предприятия ООО "XORAZM-AGRO STAR", специализирующегося на рисоводстве в Хорезмской области, с применением современных международных стандартов.Особое внимание уделили внедрению высокотехнологичного оборудования, соответствующего международным требованиям, модернизации процессов переработки риса, а также повышению эффективности производства.Британская сторона выразила готовность представить свои передовые технологии и практический опыт в данном направлении.

узбекистан

великобритания

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

рис, переработка отходов, узбекистан, великобритания, сотрудничество, технологии