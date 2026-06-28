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ЧМ по футболу: Узбекистан уступил ДР Конго со счетом 1:3

ЧМ по футболу: Узбекистан уступил ДР Конго со счетом 1:3

Sputnik Узбекистан

Сборная республики завершила свое выступление на чемпионате мира и заняла последнее место в группе К, проиграв все три матча

2026-06-28T09:09+0500

2026-06-28T09:09+0500

2026-06-28T09:09+0500

спорт

футбол

узбекистан

сборная

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матч

республика конго

поражение

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ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Узбекистан уступил ДР Конго со счетом 1:3 в матче заключительного, третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу.Встреча группы К прошла в Атланте и завершилась со счетом 3:1. У узбекистанцев мяч на 10-й минуте после передачи Аббосбека Файзуллаева забил Элдор Шомуродов. Но после перерыва конголезцы сумели изменить ход встречи. В составе сборной ДР Конго отличились Йоан Висса (68 — пенальти, 90+1) и Фистон Майеле (78).Нападающего сборной ДР Конго Йоана Висса признали лучшим игроком матча третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу против команды РУз.Сборная Узбекистана завершила дебютный чемпионат мира на последнем, четвертом месте в группе K. Узбекистанцы потерпели три поражения в трех матчах, уступив Колумбии (1:3), Португалии (0:5) и ДР Конго (1:3), и не смогла выйти в 1/16 финала турнира.Сборная ДР Конго набрала 4 очка и вышла в плей-офф с третьего места в группе.ЧМ – 2026 проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир, в котором впервые участвуют 48 команд, завершится 19 июля. В плей-офф выходят две первые команды каждого квартета и восемь лучших сборных, занявших третьи места. Действующим чемпионом является сборная Аргентины.

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спорт, футбол, узбекистан, сборная, чемпионат мира, матч, республика конго, поражение