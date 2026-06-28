https://uz.sputniknews.ru/20260628/iskusstvo-istseleniya-kak-glinoterapiya-pomogaet-detyam-s-osobennostyami-razvitiya-58447237.html

Искусство исцеления: как глинотерапия помогает детям с особенностями развития

Искусство исцеления: как глинотерапия помогает детям с особенностями развития

Sputnik Узбекистан

Более 40 лет художник и педагог Ашурмат Мамасалиев помогает детям с инвалидностью, аутизмом и особенностями развития раскрывать свои способности через творчество

2026-06-28T18:12+0500

2026-06-28T18:12+0500

2026-06-28T18:12+0500

керамика

дети

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узбекистан

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Уникальная методика глинотерапии, созданная узбекистанским художником и педагогом Ашурматом Мамасалиевым объединяет искусство, нейрофизиологию и педагогику, превращая обычную лепку в эффективный инструмент реабилитации и развития личности.Искусство, которое помогает развиватьсяАшурмат Мамасалиев — известный представитель монументально-декоративного искусства, педагог и академик. За годы творческой деятельности он создал сотни произведений искусства и воспитал множество талантливых учеников, ставших победителями международных конкурсов. Методика Ашурмат Мамасалиева основана на убеждении, что творчество способно не только раскрывать таланты, но и оказывать положительное влияние на физическое и эмоциональное состояние ребенка. С 1986 года мастер работает с детьми, имеющими нарушения речи, задержки моторного развития, аутизм и различные формы инвалидности.Главным инструментом в его системе является глина — природный материал, который позволяет одновременно развивать мелкую моторику, воображение, координацию движений и эмоциональную сферу ребенка.Биологическая связь через прикосновениеПо словам педагога, на кончиках пальцев и ладонях расположены многочисленные нервные окончания, связанные с различными органами человеческого организма. Во время лепки ребенок постоянно воздействует на эти зоны, стимулируя работу нервной системы.Особое внимание в этом случае уделяется органам и системам, рефлекторно связанным с активностью кистей рук:Работа с глиной превращается в естественный массаж активных точек, способствующий улучшению сенсорного восприятия и развитию нейронных связей.Нейрофизиология творчестваОдним из ключевых элементов методики является синхронная работа обеими руками. Правая рука активизирует левое полушарие мозга, а левая — правое. Благодаря этому стимулируется межполушарное взаимодействие, улучшается концентрация внимания, координация движений и когнитивные способности ребенка.Детям с аутизмом такой подход помогает формировать зрительный контакт, развивать мимику, эмоциональное восприятие и коммуникативные навыки.От шара к шедевруОбучение строится по принципу постепенного усложнения.Первым этапом становится создание простого шара — основы любой будущей композиции.Затем ребенок учится формировать конусообразные фигуры, напоминающие морковь или свеклу. Такие упражнения развивают силу пальцев и точность движений.Следующий этап — создание более сложных объектов: ромашек, черепах, лисиц и других фигур. В процессе дети осваивают композицию, пропорции и развивают художественное мышление.Методика показывает, что даже самые сложные творческие задачи начинаются с простых форм и последовательных действий."Ключ к душе" каждого ребенкаАшурмат Мамасалиев убежден, что эффективность любого обучения зависит прежде всего от доверия между педагогом и учеником.По его словам, первый шаг ребенка в обучении определяет дальнейший успех всей работы. Поэтому учитель должен не только владеть профессиональными знаниями, но и понимать основы науки, философии, психологии и истории искусства. Улыбка, доброе слово и искреннее внимание становятся важнейшими инструментами реабилитации наряду с художественными навыками.История успехаОдним из ярких примеров эффективности методики является история ученика Яна. Начав занятия с простейших упражнений и не умея даже правильно рисовать круг, уже через восемь месяцев он стал обладателем Гран-при международных художественных конкурсов.Подобные результаты подтверждают, что сочетание науки, искусства и системной педагогической работы способно раскрыть потенциал каждого ребенка.Миссия длиною в 40 летДля Ашурмата Мамасалиева работа с детьми — не профессия, а жизненная миссия. Более четырех десятилетий он оказывает помощь бесплатно, считая главным результатом не награды и достижения, а улыбки детей, их уверенность в себе и радость творчества.Его методика глинотерапии демонстрирует, что искусство может стать мощным инструментом социальной адаптации, развития личности и восстановления внутренней гармонии.

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