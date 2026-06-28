https://uz.sputniknews.ru/20260628/rossiyskaya-armiya-osvobodila-pisantsy-v-dnepropetrovskoy-oblasti-i-novoselovku-v-zaporoje-58649426.html

Российская армия освободила Писанцы в Днепропетровской области и Новоселовку в Запорожье

Российская армия освободила Писанцы в Днепропетровской области и Новоселовку в Запорожье

Sputnik Узбекистан

Контроль над населенными пунктами удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Восток"

2026-06-28T15:47+0500

2026-06-28T15:47+0500

2026-06-28T15:47+0500

спецоперация россии по защите донбасса

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запорожская область

в мире

минобороны рф

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ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. Российские бойцы освободили Писанцы в Днепропетровской области и Новоселовку в Запорожье, сообщает Минобороны РФ.Контроль над населенными пунктами удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Восток"."Восточная" группировка войск при освобождении Писанцев в Днепропетровской области уничтожила до взвода ВСУ и поразила укрытия с техникой, добавили в Минобороны РФ.Освобождение населенного пункта Писанцы в Днепропетровской области существенно нарушило устойчивость обороны ВСУ, и дает возможность расширения зоны контроля ВС РФ.При установлении контроля над Новоселовкой в Запорожье российские военнослужащие уничтожили более взвода противника.Освобождение Новоселовки позволяет усилить давление на оборону ВСУ и дает условия для продвижения в Запорожской области, отметили в Минобороны России.

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