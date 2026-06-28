https://uz.sputniknews.ru/20260628/rossiyskaya-armiya-osvobodila-pisantsy-v-dnepropetrovskoy-oblasti-i-novoselovku-v-zaporoje-58649426.html
Российская армия освободила Писанцы в Днепропетровской области и Новоселовку в Запорожье
Российская армия освободила Писанцы в Днепропетровской области и Новоселовку в Запорожье
Sputnik Узбекистан
Контроль над населенными пунктами удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Восток"
2026-06-28T15:47+0500
2026-06-28T15:47+0500
2026-06-28T15:47+0500
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ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. Российские бойцы освободили Писанцы в Днепропетровской области и Новоселовку в Запорожье, сообщает Минобороны РФ.Контроль над населенными пунктами удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Восток"."Восточная" группировка войск при освобождении Писанцев в Днепропетровской области уничтожила до взвода ВСУ и поразила укрытия с техникой, добавили в Минобороны РФ.Освобождение населенного пункта Писанцы в Днепропетровской области существенно нарушило устойчивость обороны ВСУ, и дает возможность расширения зоны контроля ВС РФ.При установлении контроля над Новоселовкой в Запорожье российские военнослужащие уничтожили более взвода противника.Освобождение Новоселовки позволяет усилить давление на оборону ВСУ и дает условия для продвижения в Запорожской области, отметили в Минобороны России.
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россия, безопасность, всу, запорожская область, в мире, минобороны рф
россия, безопасность, всу, запорожская область, в мире, минобороны рф
Российская армия освободила Писанцы в Днепропетровской области и Новоселовку в Запорожье
Контроль над населенными пунктами удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Восток".
ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik.
Российские бойцы освободили Писанцы в Днепропетровской области и Новоселовку в Запорожье, сообщает
Минобороны РФ.
Контроль над населенными пунктами удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Восток".
"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Писанцы Днепропетровской области и Новоселовка Запорожской области", — говорится в сводке российского военного ведомства.
"Восточная" группировка войск при освобождении Писанцев в Днепропетровской области уничтожила до взвода ВСУ и поразила укрытия с техникой, добавили в Минобороны РФ.
"В ходе ожесточенных боев на данном участке уничтожено до взвода противника, вскрыты и поражены укрытия с техникой. Потери неприятеля составили пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей подвоза материальных средств, семь наземных роботизированных комплексов, а также 23 тяжелых ударных гексакоптера типа "Баба-Яга", — говорится в сводке российского военного ведомства.
Освобождение населенного пункта Писанцы в Днепропетровской области существенно нарушило устойчивость обороны ВСУ, и дает возможность расширения зоны контроля ВС РФ.
При установлении контроля над Новоселовкой в Запорожье российские военнослужащие уничтожили более взвода противника.
Освобождение Новоселовки позволяет усилить давление на оборону ВСУ и дает условия для продвижения в Запорожской области, отметили в Минобороны России.