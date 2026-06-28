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https://uz.sputniknews.ru/20260628/sbornaya-ruz-zanyala-pervoe-mesto-v-obschekomandnom-zachete-na-cha-u15-po-sportivnoy-borbe-58647637.html
Сборная РУЗ заняла первое место в общекомандном зачете на ЧА U15 по спортивной борьбе
Сборная РУЗ заняла первое место в общекомандном зачете на ЧА U15 по спортивной борьбе
Sputnik Узбекистан
В таиландской Паттайе проходит чемпионат Азии по спортивной борьбе среди спортсменов возрастных категорий U15 и U20
2026-06-28T12:15+0500
2026-06-28T12:15+0500
спорт
спортивная борьба
чемпионат азии
таиланд
узбекистан
медали
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ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. Сборная Узбекистана заняла первое место в общекомандном зачете на чемпионате Азии U15 по спортивной борьбе, сообщает НОК.Континентальное первенство по спортивной борьбе среди спортсменов возрастных категорий U15 и U20 проходит в таиландской Паттайе.Победители:ЗолотоСереброБронза
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спорт, спортивная борьба, чемпионат азии, таиланд, узбекистан, медали, юниоры
спорт, спортивная борьба, чемпионат азии, таиланд, узбекистан, медали, юниоры

Сборная РУЗ заняла первое место в общекомандном зачете на ЧА U15 по спортивной борьбе

12:15 28.06.2026
© Пресс-служба НОК УзбекистанаСборная РУз заняла первое место в общекомандном зачете на ЧА U15 по спортивной борьбе в Таиланде
Сборная РУз заняла первое место в общекомандном зачете на ЧА U15 по спортивной борьбе в Таиланде - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.06.2026
© Пресс-служба НОК Узбекистана
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В таиландской Паттайе проходит чемпионат Азии по спортивной борьбе среди спортсменов возрастных категорий U15 и U20.
ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. Сборная Узбекистана заняла первое место в общекомандном зачете на чемпионате Азии U15 по спортивной борьбе, сообщает НОК.
© Пресс-служба НОК УзбекистанаСборная РУз заняла первое место в общекомандном зачете на ЧА U15 по спортивной борьбе в Таиланде
Сборная РУз заняла первое место в общекомандном зачете на ЧА U15 по спортивной борьбе в Таиланде - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.06.2026
Сборная РУз заняла первое место в общекомандном зачете на ЧА U15 по спортивной борьбе в Таиланде
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Континентальное первенство по спортивной борьбе среди спортсменов возрастных категорий U15 и U20 проходит в таиландской Паттайе.

“На данный момент завершились соревнования по греко-римской борьбе среди борцов до 15 лет. По итогам турнира сборная Узбекистана завоевала 3 золотые, 1 серебряную и 4 бронзовые медали, заняв первое место в общекомандном зачете”, — говорится в сообщении.

Победители:
Золото
-38 кг: Абубакр Курбонов
-41 кг: Махмуджон Ахмедов
-44 кг: Бобур Сайфуллоев
Серебро
-68 кг: Руслан Овезмуратов
Бронза
-48 кг: Мирислом Гофуров
-52 кг: Абдулазиз Хотамов
-62 кг: Бехруз Абдупаттоев
-85 кг: Темур Уралов
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