https://uz.sputniknews.ru/20260628/sbornaya-ruz-zanyala-pervoe-mesto-v-obschekomandnom-zachete-na-cha-u15-po-sportivnoy-borbe-58647637.html

Сборная РУЗ заняла первое место в общекомандном зачете на ЧА U15 по спортивной борьбе

Сборная РУЗ заняла первое место в общекомандном зачете на ЧА U15 по спортивной борьбе

Sputnik Узбекистан

В таиландской Паттайе проходит чемпионат Азии по спортивной борьбе среди спортсменов возрастных категорий U15 и U20

2026-06-28T12:15+0500

2026-06-28T12:15+0500

2026-06-28T12:15+0500

спорт

спортивная борьба

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. Сборная Узбекистана заняла первое место в общекомандном зачете на чемпионате Азии U15 по спортивной борьбе, сообщает НОК.Континентальное первенство по спортивной борьбе среди спортсменов возрастных категорий U15 и U20 проходит в таиландской Паттайе.Победители:ЗолотоСереброБронза

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спорт, спортивная борьба, чемпионат азии, таиланд, узбекистан, медали, юниоры