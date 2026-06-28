https://uz.sputniknews.ru/20260628/sovet-postpredov-stran-sng-soberetsya-na-ocherednoe-zasedanie-v-minske-58645460.html
Совет постпредов стран СНГ соберется на очередное заседание в Минске — дата
Совет постпредов стран СНГ соберется на очередное заседание в Минске — дата
Sputnik Узбекистан
Программа встречи включает презентацию разработанного ОАО "Агентство цифровой трансформации" программного обеспечения централизованной информационной системы здравоохранения
2026-06-28T09:50+0500
2026-06-28T09:50+0500
2026-06-28T09:50+0500
снг
заседание
беларусь
минск
политика
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ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. Очередное заседание Совета постпредов стран СНГ пройдет 30 июня в белорусском Минске, сообщает пресс-служба Исполкома Содружества.На встрече постпредам презентуют совместный доклад МИД Беларуси и МИД РФ на тему "О ситуации с правами человека в отдельных странах", а также разработанное ОАО "Агентство цифровой трансформации" программное обеспечение централизованной информационной системы здравоохранения.Члены СППП обсудят: Кроме того, планируют рассмотреть предложения в проекты повесток дня очередных заседаний Совета министров иностранных дел и Совета глав государств Содружества Независимых Государств, которые пройдут 7 и 9 октября в Туркменистане.
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снг, заседание, беларусь, минск, политика
снг, заседание, беларусь, минск, политика
Совет постпредов стран СНГ соберется на очередное заседание в Минске — дата
Программа встречи включает презентацию разработанного ОАО "Агентство цифровой трансформации" программного обеспечения централизованной информационной системы здравоохранения.
ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik.
Очередное заседание Совета постпредов стран СНГ пройдет 30 июня в белорусском Минске, сообщает
пресс-служба Исполкома Содружества.
“30 июня 2026 года в Исполнительном комитете СНГ в Минске состоится очередное заседание Совета постоянных полномочных представителей государств-участников Содружества при уставных и других органах Содружества”, — говорится в сообщении.
На встрече постпредам презентуют совместный доклад МИД Беларуси и МИД РФ на тему "О ситуации с правами человека в отдельных странах", а также разработанное ОАО "Агентство цифровой трансформации" программное обеспечение централизованной информационной системы здравоохранения.
деятельность Консультативного Совета по труду, занятости и социальной защите населения государств-участников СНГ в 2023 – 2025 годах,;
работу Совета по сотрудничеству в области здравоохранения по созданию единого эпидемиологического пространства для санитарной охраны территорий стран Содружества;
итоги работы органов отраслевого сотрудничества СНГ в правовой сфере в 2025 году.
Кроме того, планируют рассмотреть предложения в проекты повесток дня очередных заседаний Совета министров иностранных дел и Совета глав государств Содружества Независимых Государств, которые пройдут 7 и 9 октября в Туркменистане.