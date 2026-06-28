https://uz.sputniknews.ru/20260628/sovet-postpredov-stran-sng-soberetsya-na-ocherednoe-zasedanie-v-minske-58645460.html

Совет постпредов стран СНГ соберется на очередное заседание в Минске — дата

Совет постпредов стран СНГ соберется на очередное заседание в Минске — дата

Sputnik Узбекистан

Программа встречи включает презентацию разработанного ОАО "Агентство цифровой трансформации" программного обеспечения централизованной информационной системы здравоохранения

2026-06-28T09:50+0500

2026-06-28T09:50+0500

2026-06-28T09:50+0500

снг

заседание

беларусь

минск

политика

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ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. Очередное заседание Совета постпредов стран СНГ пройдет 30 июня в белорусском Минске, сообщает пресс-служба Исполкома Содружества.На встрече постпредам презентуют совместный доклад МИД Беларуси и МИД РФ на тему "О ситуации с правами человека в отдельных странах", а также разработанное ОАО "Агентство цифровой трансформации" программное обеспечение централизованной информационной системы здравоохранения.Члены СППП обсудят: Кроме того, планируют рассмотреть предложения в проекты повесток дня очередных заседаний Совета министров иностранных дел и Совета глав государств Содружества Независимых Государств, которые пройдут 7 и 9 октября в Туркменистане.

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снг, заседание, беларусь, минск, политика