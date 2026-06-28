В каких случаях может помочь кола — ответ врача
© Sputnik / Бахром ХатамовПрохладительные напитки
© Sputnik / Бахром Хатамов
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Колу нельзя рассматривать ни как лекарство, ни как напиток для постоянного применения.
В некоторых случаях кока-кола действительно помогает улучшить самочувствие, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-терапевта Дениса Прокофьева.
Он рассказал, в каких случаях можно с помощью колы избавиться от головной боли.
"Кола — это кофеиносодержащий, тонизирующий напиток. При цефалгии или мигрени даже рекомендовано таблетированные препараты запивать колой. На чем основан этот эффект? Если у человека головная боль связана с низким артериальным давлением, наступает эпизод гипотонии, когда давление ниже 90 на 60. Но это явление редкое. Как правило, головная боль возникает на фоне, наоборот, повышенного артериального давления или гипертонического криза, и, если в этом случае человек будет использовать кофеиносодержащий напиток, он значительно увеличит цифры артериального давления, что неизбежно приведет к инфаркту и инсульту. Поэтому колу нельзя рассматривать ни как лекарство, ни как напиток для постоянного применения", — подчеркнул врач.
Кроме того, по словам специалиста, кола можно использовать, как первую помощь при очень низком сахаре.
"Если у человека есть гипокома — снижение сахара ниже 5 миллимоль, то он может использовать колу с целью повышения сахара. Иногда этим пользуются люди, страдающие сахарным диабетом, которые уже знают симптомы пониженного уровня сахара. Если у них под рукой нет никаких препаратов, которые повышают уровень сахара в виде специализированных леденцов, они могут использовать стакан колы", — рассказал Денис Прокофьев.
Он предупредил, что обычный человек, если у него нет возможности ни померить уровень сахара, ни измерить артериальное давление, не должен использовать колу как какое-либо вспомогательное лечебное средство.