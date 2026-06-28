В каких случаях может помочь кола — ответ врача

"Кола — это кофеиносодержащий, тонизирующий напиток. При цефалгии или мигрени даже рекомендовано таблетированные препараты запивать колой. На чем основан этот эффект? Если у человека головная боль связана с низким артериальным давлением, наступает эпизод гипотонии, когда давление ниже 90 на 60. Но это явление редкое. Как правило, головная боль возникает на фоне, наоборот, повышенного артериального давления или гипертонического криза, и, если в этом случае человек будет использовать кофеиносодержащий напиток, он значительно увеличит цифры артериального давления, что неизбежно приведет к инфаркту и инсульту. Поэтому колу нельзя рассматривать ни как лекарство, ни как напиток для постоянного применения", — подчеркнул врач.