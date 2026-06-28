https://uz.sputniknews.ru/20260628/v-kakom-regione-uzbekistana-bolshe-vsego-remeslennikov-58648533.html
В каком регионе Узбекистана больше всего ремесленников — статистика
В каком регионе Узбекистана больше всего ремесленников — статистика
Sputnik Узбекистан
По данным Национального комитета по статистике, по состоянию на 1 апреля 2026 года количество ремесленников, работающих в республике, составило 22 670 человек
2026-06-28T13:28+0500
2026-06-28T13:28+0500
2026-06-28T13:28+0500
узбекистан
регион
ремесленники
статистика
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ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. Столица Узбекистана возглавляет республиканский рейтинг по количеству зарегистрированных ремесленников, сообщает Нацкомстат.Самый низкий показатель — в Навоийской области.По данным статведомства, на 1 апреля 2026 года количество ремесленников, работающих в республике, составило 22 670 человек.Количество ремесленников в разрезе регионов:
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узбекистан, регион, ремесленники, статистика
узбекистан, регион, ремесленники, статистика
В каком регионе Узбекистана больше всего ремесленников — статистика
По данным Национального комитета по статистике, по состоянию на 1 апреля 2026 года количество ремесленников, работающих в республике, составило 22 670 человек.
ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik.
Столица Узбекистана возглавляет республиканский рейтинг по количеству зарегистрированных ремесленников, сообщает
Нацкомстат.
Самый низкий показатель — в Навоийской области.
По данным статведомства, на 1 апреля 2026 года количество ремесленников, работающих в республике, составило 22 670 человек.
Количество ремесленников в разрезе регионов:
Ферганская область — 2 702;
Самаркандская область — 2 185;
Андижанская область — 2 108;
Наманганская область — 2 030;
Хорезмская область — 1 907;
Ташкентская область — 1 790;
Кашкадарьинская область — 1 557;
Бухарская область — 1 531;
Джизакская область — 1 048;
Сурхандарьинская область — 960;
Сырдарьинская область — 474.
Навоийская область — 456.