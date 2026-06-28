https://uz.sputniknews.ru/20260628/v-kakom-regione-uzbekistana-bolshe-vsego-remeslennikov-58648533.html

В каком регионе Узбекистана больше всего ремесленников — статистика

В каком регионе Узбекистана больше всего ремесленников — статистика

Sputnik Узбекистан

По данным Национального комитета по статистике, по состоянию на 1 апреля 2026 года количество ремесленников, работающих в республике, составило 22 670 человек

2026-06-28T13:28+0500

2026-06-28T13:28+0500

2026-06-28T13:28+0500

узбекистан

регион

ремесленники

статистика

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ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. Столица Узбекистана возглавляет республиканский рейтинг по количеству зарегистрированных ремесленников, сообщает Нацкомстат.Самый низкий показатель — в Навоийской области.По данным статведомства, на 1 апреля 2026 года количество ремесленников, работающих в республике, составило 22 670 человек.Количество ремесленников в разрезе регионов:

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узбекистан, регион, ремесленники, статистика