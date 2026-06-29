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ЕАЭС и Узбекистан
В конце 2020 года Узбекистан стал страной-наблюдателем в Евразийском экономическом союзе.
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ЕЭК: ЕАЭС — иллюстрация того, как принцип "единство в многообразии" работает на практике
ЕЭК: ЕАЭС — иллюстрация того, как принцип "единство в многообразии" работает на практике
Sputnik Узбекистан
Министр Евразийской экономической комиссии подчеркнул важность интеграционных процессов как инструмента обеспечения устойчивости и развития в многополярном мире
2026-06-29T10:12+0500
2026-06-29T10:12+0500
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ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. ЕАЭС — это живая иллюстрация того, как принцип "единство в многообразии" работает на практике, заявил министр по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии Сергей Шкляев. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.Вопросы таможенного сотрудничества в рамках интеграционных процессов обсудили на X Международном Невском форуме, который прошел на площадке Законодательного собрания Санкт Петербурга.В своем выступлении министр ЕЭК отметил важность интеграционных процессов как инструмента обеспечения устойчивости и развития в многополярном мире.Отдельно он остановился на роли таможни как связующего звена между государством и экономикой. По мнению министра ЕЭК, эффективность таможенных процедур напрямую зависит от вовлечения бизнеса в разработку регуляторных решений и активного внедрения цифровых технологий.Также представитель комиссии детально рассказал о перспективах развития единой системы таможенного транзита ЕАЭС.Сергей Шкляев также обозначил стратегический вектор на укрепление технологического суверенитета Союза. Он отметил, что в перспективе планируют переход на использование навигационных пломб, произведенных в странах ЕАЭС. По словам министра, это не только поддержит развитие собственных производств, но и будет способствовать созданию отечественных программных продуктов, повышая доверие контролирующих органов.
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узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, еаэс, еэк, таможня, интеграция
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, еаэс, еэк, таможня, интеграция

ЕЭК: ЕАЭС — иллюстрация того, как принцип "единство в многообразии" работает на практике

10:12 29.06.2026
© ИА "Белта"Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК)
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.06.2026
© ИА "Белта"
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Министр Евразийской экономической комиссии подчеркнул важность интеграционных процессов как инструмента обеспечения устойчивости и развития в многополярном мире.
ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. ЕАЭС — это живая иллюстрация того, как принцип "единство в многообразии" работает на практике, заявил министр по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии Сергей Шкляев. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.
Вопросы таможенного сотрудничества в рамках интеграционных процессов обсудили на X Международном Невском форуме, который прошел на площадке Законодательного собрания Санкт Петербурга.
© Пресс-служба ЕЭКВопросы таможенного сотрудничества в рамках интеграционных процессов обсудили на X Международном Невском форуме
Вопросы таможенного сотрудничества в рамках интеграционных процессов обсудили на X Международном Невском форуме - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.06.2026
Вопросы таможенного сотрудничества в рамках интеграционных процессов обсудили на X Международном Невском форуме
© Пресс-служба ЕЭК
В своем выступлении министр ЕЭК отметил важность интеграционных процессов как инструмента обеспечения устойчивости и развития в многополярном мире.
"Евразийский экономический союз — это живая иллюстрация того, как принцип "единство в многообразии" работает на практике. Пять стран, разные культуры, экономики — и при этом единые правила таможенного регулирования, торговли, совместные механизмы взаимодействия. Это подтверждает, что, когда есть доверие и общие ценности, тогда можно строить эффективные системы даже в самых сложных условиях", — сказал Шкляев.
Отдельно он остановился на роли таможни как связующего звена между государством и экономикой. По мнению министра ЕЭК, эффективность таможенных процедур напрямую зависит от вовлечения бизнеса в разработку регуляторных решений и активного внедрения цифровых технологий.
Также представитель комиссии детально рассказал о перспективах развития единой системы таможенного транзита ЕАЭС.
"Эта система, созданная на базе лучших мировых практик, призвана вывести таможенное администрирование на новый уровень за счет применения прогрессивных цифровых инструментов, в том числе единой электронной транзитной декларации, – подчеркнул он. – Одним из ключевых элементов новой модели станут электронные навигационные пломбы. Они позволят обеспечить сохранность и полную прослеживаемость грузов на всем маршруте, а также оптимизировать формы таможенного контроля в рамках системы управления рисками".
Сергей Шкляев также обозначил стратегический вектор на укрепление технологического суверенитета Союза. Он отметил, что в перспективе планируют переход на использование навигационных пломб, произведенных в странах ЕАЭС. По словам министра, это не только поддержит развитие собственных производств, но и будет способствовать созданию отечественных программных продуктов, повышая доверие контролирующих органов.
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