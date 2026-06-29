https://uz.sputniknews.ru/20260629/eaes-illyustratsiya-togo-kak-printsip-edinstvo-v-mnogoobrazii-rabotaet-na-praktike-58656860.html

ЕЭК: ЕАЭС — иллюстрация того, как принцип "единство в многообразии" работает на практике

ЕЭК: ЕАЭС — иллюстрация того, как принцип "единство в многообразии" работает на практике

Sputnik Узбекистан

Министр Евразийской экономической комиссии подчеркнул важность интеграционных процессов как инструмента обеспечения устойчивости и развития в многополярном мире

2026-06-29T10:12+0500

2026-06-29T10:12+0500

2026-06-29T10:12+0500

еаэс и узбекистан

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

еаэс

еэк

таможня

интеграция

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ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. ЕАЭС — это живая иллюстрация того, как принцип "единство в многообразии" работает на практике, заявил министр по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии Сергей Шкляев. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.Вопросы таможенного сотрудничества в рамках интеграционных процессов обсудили на X Международном Невском форуме, который прошел на площадке Законодательного собрания Санкт Петербурга.В своем выступлении министр ЕЭК отметил важность интеграционных процессов как инструмента обеспечения устойчивости и развития в многополярном мире.Отдельно он остановился на роли таможни как связующего звена между государством и экономикой. По мнению министра ЕЭК, эффективность таможенных процедур напрямую зависит от вовлечения бизнеса в разработку регуляторных решений и активного внедрения цифровых технологий.Также представитель комиссии детально рассказал о перспективах развития единой системы таможенного транзита ЕАЭС.Сергей Шкляев также обозначил стратегический вектор на укрепление технологического суверенитета Союза. Он отметил, что в перспективе планируют переход на использование навигационных пломб, произведенных в странах ЕАЭС. По словам министра, это не только поддержит развитие собственных производств, но и будет способствовать созданию отечественных программных продуктов, повышая доверие контролирующих органов.

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узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, еаэс, еэк, таможня, интеграция