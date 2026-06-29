https://uz.sputniknews.ru/20260629/fotoxronika-xx-veka-pamyat-zastyvshaya-v-kadre-58657991.html

Фотохроника XX века: память, застывшая в кадре

Фотохроника XX века: память, застывшая в кадре

Sputnik Узбекистан

В Bonum Factum Gallery проходит выставка "Фотохроника XX века", приуроченная к 200-летию со дня рождения фотографии

2026-06-29T18:13+0500

2026-06-29T18:13+0500

2026-06-29T18:13+0500

выставка

фото

фотолента

галерея

ташкент

память

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/1d/58664494_0:95:1536:959_1920x0_80_0_0_913b00e291fa790f11f3439b407c929f.png

В экспозиции, представленной в ташкентской Bonum Factum Gallery, — архивные снимки начала и конца ХХ века — от старого Ташкента и конструктивизма до индустриальных строек, освоения новых земель и первых лет независимости. Выставка "Фотохроника XX века" объединяет пленочные кадры разных десятилетий. Она знакомит зрителей с визуальной историей страны через фотографии, на которых запечатлены архитектура старого и нового Ташкента, советская индустриальная эстетика, строительство, механизация, освоение новых земель и сцены повседневной жизни.Посетители могут познакомиться с работами разных авторов. Среди них — фотографии Губенко, Макса Пенсона, Кузнецовой, Нечаевой, Виктора Ана, Шамсудинова и других фотографов.Особое место здесь занимают оригинальные фотографии, сохранившиеся до наших дней. По словам Шахнозы Каримбабаевой, именно они придают выставке особую историческую ценность.На снимках можно увидеть легендарный визит Юрия Гагарина в столицу Узбекистана, улочки старого Ташкента, геометрию конструктивизма, индустриальные стройки и кадры, передающие дух ХХ века. Эти фотографии не только фиксируют события, но и возвращают зрителя к воспоминаниям о тех, чьи имена уже стали частью истории.Выставка открылась в дни чилли — самых жарких сорока дней года. В это время галерея предлагает зрителям погрузиться в особую атмосферу черно-белой фотографии и увидеть, как через свет, тень и композицию раскрывается история целого столетия.Параллельно с ташкентской экспозицией в Японии проходит выставка узбекских и центральноазиатских фотографов в шести известных выставочных пространствах, включая площадки, связанные с Ginza, Canon и Nikon.Выставка "Фотохроника XX века" в Bonum Factum Gallery продлится до 25 августа.

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

выставка, фото, фотолента, галерея, ташкент, фото, память