Фотохроника XX века: память, застывшая в кадре

В экспозиции, представленной в ташкентской Bonum Factum Gallery, — архивные снимки начала и конца ХХ века — от старого Ташкента и конструктивизма до индустриальных строек, освоения новых земель и первых лет независимости. Выставка "Фотохроника XX века" объединяет пленочные кадры разных десятилетий. Она знакомит зрителей с визуальной историей страны через фотографии, на которых запечатлены архитектура старого и нового Ташкента, советская индустриальная эстетика, строительство, механизация, освоение новых земель и сцены повседневной жизни.Посетители могут познакомиться с работами разных авторов. Среди них — фотографии Губенко, Макса Пенсона, Кузнецовой, Нечаевой, Виктора Ана, Шамсудинова и других фотографов.Особое место здесь занимают оригинальные фотографии, сохранившиеся до наших дней. По словам Шахнозы Каримбабаевой, именно они придают выставке особую историческую ценность.На снимках можно увидеть легендарный визит Юрия Гагарина в столицу Узбекистана, улочки старого Ташкента, геометрию конструктивизма, индустриальные стройки и кадры, передающие дух ХХ века. Эти фотографии не только фиксируют события, но и возвращают зрителя к воспоминаниям о тех, чьи имена уже стали частью истории.Выставка открылась в дни чилли — самых жарких сорока дней года. В это время галерея предлагает зрителям погрузиться в особую атмосферу черно-белой фотографии и увидеть, как через свет, тень и композицию раскрывается история целого столетия.Параллельно с ташкентской экспозицией в Японии проходит выставка узбекских и центральноазиатских фотографов в шести известных выставочных пространствах, включая площадки, связанные с Ginza, Canon и Nikon.Выставка "Фотохроника XX века" в Bonum Factum Gallery продлится до 25 августа.
В Ташкенте проходит выставка "Фотохроника XX века", приуроченная к 200-летию со дня рождения фотографии.
В экспозиции, представленной в ташкентской Bonum Factum Gallery, — архивные снимки начала и конца ХХ века — от старого Ташкента и конструктивизма до индустриальных строек, освоения новых земель и первых лет независимости.
Выставка "Фотохроника XX века" объединяет пленочные кадры разных десятилетий. Она знакомит зрителей с визуальной историей страны через фотографии, на которых запечатлены архитектура старого и нового Ташкента, советская индустриальная эстетика, строительство, механизация, освоение новых земель и сцены повседневной жизни.
Посетители могут познакомиться с работами разных авторов. Среди них — фотографии Губенко, Макса Пенсона, Кузнецовой, Нечаевой, Виктора Ана, Шамсудинова и других фотографов.
"В основном это сборные фотографии, не одного автора. Здесь представлены кадры разных фотографов, каждый из которых по-своему сохранил время, людей и атмосферу эпохи", — отметила директор выставочного зала Bonum Factum Gallery Шахноза Каримбабаева.
Особое место здесь занимают оригинальные фотографии, сохранившиеся до наших дней. По словам Шахнозы Каримбабаевой, именно они придают выставке особую историческую ценность.
"Все фотографии уникальны. Особенно важно, что некоторые из них представлены в оригинале — это работы Макса Пенсона и Шамсудинова", — подчеркнула она.
На снимках можно увидеть легендарный визит Юрия Гагарина в столицу Узбекистана, улочки старого Ташкента, геометрию конструктивизма, индустриальные стройки и кадры, передающие дух ХХ века. Эти фотографии не только фиксируют события, но и возвращают зрителя к воспоминаниям о тех, чьи имена уже стали частью истории.
"Многие авторы уже ушли из жизни, но кадры, которые они запечатлели, до сих пор сохраняют память, живущую в сердцах людей", — сказала Шахноза Каримбабаева.
Выставка открылась в дни чилли — самых жарких сорока дней года. В это время галерея предлагает зрителям погрузиться в особую атмосферу черно-белой фотографии и увидеть, как через свет, тень и композицию раскрывается история целого столетия.
"Мы открываем выставку именно в дни чилли — в самые жаркие дни. И в это время показываем силу черно-белой фотографии, ее глубину и документальную ценность", — прокомментировала директор галереи.
Параллельно с ташкентской экспозицией в Японии проходит выставка узбекских и центральноазиатских фотографов в шести известных выставочных пространствах, включая площадки, связанные с Ginza, Canon и Nikon.
"Для нас это своеобразный мост между Ташкентом и Японией. Через фотографию мы показываем историю, культуру и взгляд центральноазиатских авторов", — отметила Шахноза Каримбабаева.
Выставка "Фотохроника XX века" в Bonum Factum Gallery продлится до 25 августа.