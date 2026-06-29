Путин: С Россией начинают говорить языком силы при любом проявлении слабости
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Глава РФ выступил на пленарном заседании партийного съезда "Единой России".
ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. С Россией говорят на языке силы при проявлении слабости, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании партийного съезда "Единой России".
"Как только мы проявляем какую-то слабость, любую, с Россией тут же перестают считаться и начинают говорить языком силы. Пробуют, как в народе говорят, "на зуб", хотят ослабить нас любым путем", — сказал он.
Другие заявления российского лидера:
все новые искусственные препятствия для нормального сотрудничества стран возникают в мире;
Россия испытывает беспрецедентное давление со стороны западных элит;
западные элиты пытаются посеять внутреннюю смуту в РФ;
враги пытаются победить Россию на поле боя, им этого не удается;
Киев отступает по линии боевого соприкосновения и переходит к терроризму;
Россия уверенно противостоит всем попыткам сдержать ее развитие;
РФ справится с вызовами, включая террористические атаки на ее территории;
противникам России не удается раскачать политическую ситуацию в стране;
экономика России будет выведена на принципиально новый уровень, будут создаваться новые рабочие места с высокой зарплатой;
все социальные обязательства перед россиянами будут безусловно выполнены;
безопасность России и ее граждан будет обязательно обеспечена;
Россия всегда была сильна и побеждала благодаря народной сплоченности;
Россия твердо стоит на ногах и готова сражаться за свое будущее;
весь народ поддерживает героев России, верит в ее армию и флот;
герои спецоперации являются подлинной элитой России;
герои СВО должны продолжить служить России в гражданских сферах,
у недоброжелателей не получится пошатнуть единство российского народа;
условием народного единства является социальная справедливость;
ни у кого никогда не получалось избавиться от РФ, не получится и впредь;
Россия является мировым фактором, что стоит на пути зла;
Россия может быть только сильной и самостоятельной, или ее не будет;
традиционные ценности являются прочным фундаментом, который объединяет российское общество;
Россия готова сражаться за свои фундаментальные интересы и будущее;
Россия будет укреплять и беречь единство своих народов;
партия "Единая Россия" призвана защищать страну от попыток агрессии, экспансии и порабощения;
Президент РФ назвал суверенитет России и свободу человека тождественными понятиями;
неприкосновенность российских рубежей обязательно будет обеспечена на долгую историческую перспективу.
Владимир Путин отдельно поприветствовал участников первого этап XXIII съезда партии "Единая Россия" — ветеранов специальной военной операции.
Первый этап XXIII съезда партии "Единая Россия" проходил в Москве в воскресенье. В ходе пленарного заседания съезда глава государства отметил, что у партии прямая связь с боевыми подразделениями вооруженных сил.