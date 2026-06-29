все новые искусственные препятствия для нормального сотрудничества стран возникают в мире; все новые искусственные препятствия для нормального сотрудничества стран возникают в мире;

Россия испытывает беспрецедентное давление со стороны западных элит; Россия испытывает беспрецедентное давление со стороны западных элит;

западные элиты пытаются посеять внутреннюю смуту в РФ; западные элиты пытаются посеять внутреннюю смуту в РФ;

враги пытаются победить Россию на поле боя, им этого не удается; враги пытаются победить Россию на поле боя, им этого не удается;

Киев отступает по линии боевого соприкосновения и переходит к терроризму; Киев отступает по линии боевого соприкосновения и переходит к терроризму;

Россия уверенно противостоит всем попыткам сдержать ее развитие; Россия уверенно противостоит всем попыткам сдержать ее развитие;

РФ справится с вызовами, включая террористические атаки на ее территории; РФ справится с вызовами, включая террористические атаки на ее территории;

противникам России не удается раскачать политическую ситуацию в стране; противникам России не удается раскачать политическую ситуацию в стране;

экономика России будет выведена на принципиально новый уровень, будут создаваться новые рабочие места с высокой зарплатой; экономика России будет выведена на принципиально новый уровень, будут создаваться новые рабочие места с высокой зарплатой;

все социальные обязательства перед россиянами будут безусловно выполнены; все социальные обязательства перед россиянами будут безусловно выполнены;

безопасность России и ее граждан будет обязательно обеспечена; безопасность России и ее граждан будет обязательно обеспечена;

Россия всегда была сильна и побеждала благодаря народной сплоченности; Россия всегда была сильна и побеждала благодаря народной сплоченности;

Россия твердо стоит на ногах и готова сражаться за свое будущее; Россия твердо стоит на ногах и готова сражаться за свое будущее;

весь народ поддерживает героев России, верит в ее армию и флот; весь народ поддерживает героев России, верит в ее армию и флот;

герои спецоперации являются подлинной элитой России; герои спецоперации являются подлинной элитой России;

герои СВО должны продолжить служить России в гражданских сферах, герои СВО должны продолжить служить России в гражданских сферах,

у недоброжелателей не получится пошатнуть единство российского народа; у недоброжелателей не получится пошатнуть единство российского народа;

условием народного единства является социальная справедливость; условием народного единства является социальная справедливость;

ни у кого никогда не получалось избавиться от РФ, не получится и впредь; ни у кого никогда не получалось избавиться от РФ, не получится и впредь;

Россия является мировым фактором, что стоит на пути зла; Россия является мировым фактором, что стоит на пути зла;

Россия может быть только сильной и самостоятельной, или ее не будет; Россия может быть только сильной и самостоятельной, или ее не будет;

традиционные ценности являются прочным фундаментом, который объединяет российское общество; традиционные ценности являются прочным фундаментом, который объединяет российское общество;

Россия готова сражаться за свои фундаментальные интересы и будущее; Россия готова сражаться за свои фундаментальные интересы и будущее;

Россия будет укреплять и беречь единство своих народов; Россия будет укреплять и беречь единство своих народов;

партия "Единая Россия" призвана защищать страну от попыток агрессии, экспансии и порабощения; партия "Единая Россия" призвана защищать страну от попыток агрессии, экспансии и порабощения;

Президент РФ назвал суверенитет России и свободу человека тождественными понятиями; Президент РФ назвал суверенитет России и свободу человека тождественными понятиями;