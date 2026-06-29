Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20260629/regiony-uzbekistana-i-yuga-rossii-ukreplyayut-sotrudnichestvo-v-sfere-trudovoy-migratsii-58657727.html
Регионы Узбекистана и Юга России укрепляют сотрудничество в сфере трудовой миграции
Регионы Узбекистана и Юга России укрепляют сотрудничество в сфере трудовой миграции
Sputnik Узбекистан
Стороны обсудили перспективы внедрения механизмов организованного привлечения подготовленных трудовых ресурсов, вопросы профессиональной подготовки, адаптации и правового сопровождения трудовых мигрантов
2026-06-29T10:34+0500
2026-06-29T10:34+0500
узбекистан
регион
россия
краснодарский край
адыгея
трудовая миграция
защита прав человека
сотрудничество
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/15/45305344_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_84a1635d825706618989878543ba2fea.jpg
ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Регионы Узбекистана и Юга России укрепляют сотрудничество в сфере трудовой миграции, сообщает ИА "Дунё".Перспективы взаимодействия обсудили в ходе онлайн-переговоров узбекской делегации во главе с замдиректора Агентства миграции Элёром Тоштемировым с представителями Краснодарского края России и Республики Адыгея.Речь шла о внедрении механизмов организованного привлечения подготовленных трудовых ресурсов, вопросах профессиональной подготовки, адаптации и правового сопровождения трудовых мигрантов, а также укреплении сотрудничества в сферах образования, подготовки кадров, торгово-экономического и гуманитарного взаимодействия.Стороны договорились наладить прямое взаимодействие между Агентством миграции Узбекистана и профильными структурами Краснодарского края и Республики Адыгея, продолжить совместную проработку инициатив, направленных на повышение эффективности защиты прав граждан Узбекистана.
узбекистан
россия
краснодарский край
адыгея
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/15/45305344_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_ec956661fa9241151be60861da143a39.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
узбекистан, регион, россия, краснодарский край, адыгея, трудовая миграция, защита прав человека, сотрудничество
узбекистан, регион, россия, краснодарский край, адыгея, трудовая миграция, защита прав человека, сотрудничество

Регионы Узбекистана и Юга России укрепляют сотрудничество в сфере трудовой миграции

10:34 29.06.2026
© Depositphotos / Pavel DanilyukРукопожатие. Архивное фото
Рукопожатие. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.06.2026
© Depositphotos / Pavel Danilyuk
Подписаться
Стороны обсудили перспективы внедрения механизмов организованного привлечения подготовленных трудовых ресурсов, вопросы профессиональной подготовки, адаптации и правового сопровождения трудовых мигрантов.
ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Регионы Узбекистана и Юга России укрепляют сотрудничество в сфере трудовой миграции, сообщает ИА "Дунё".
Перспективы взаимодействия обсудили в ходе онлайн-переговоров узбекской делегации во главе с замдиректора Агентства миграции Элёром Тоштемировым с представителями Краснодарского края России и Республики Адыгея.
“Основное внимание в ходе переговоров было уделено вопросам развития сотрудничества в сфере организованной трудовой миграции, защиты прав и законных интересов граждан Узбекистана, а также расширения практического взаимодействия в этом направлении с профильными органами российских регионов”, — говорится в сообщении.
Речь шла о внедрении механизмов организованного привлечения подготовленных трудовых ресурсов, вопросах профессиональной подготовки, адаптации и правового сопровождения трудовых мигрантов, а также укреплении сотрудничества в сферах образования, подготовки кадров, торгово-экономического и гуманитарного взаимодействия.
Стороны договорились наладить прямое взаимодействие между Агентством миграции Узбекистана и профильными структурами Краснодарского края и Республики Адыгея, продолжить совместную проработку инициатив, направленных на повышение эффективности защиты прав граждан Узбекистана.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0