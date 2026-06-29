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Регионы Узбекистана и Юга России укрепляют сотрудничество в сфере трудовой миграции
Регионы Узбекистана и Юга России укрепляют сотрудничество в сфере трудовой миграции
Sputnik Узбекистан
Стороны обсудили перспективы внедрения механизмов организованного привлечения подготовленных трудовых ресурсов, вопросы профессиональной подготовки, адаптации и правового сопровождения трудовых мигрантов
2026-06-29T10:34+0500
2026-06-29T10:34+0500
2026-06-29T10:34+0500
узбекистан
регион
россия
краснодарский край
адыгея
трудовая миграция
защита прав человека
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Регионы Узбекистана и Юга России укрепляют сотрудничество в сфере трудовой миграции, сообщает ИА "Дунё".Перспективы взаимодействия обсудили в ходе онлайн-переговоров узбекской делегации во главе с замдиректора Агентства миграции Элёром Тоштемировым с представителями Краснодарского края России и Республики Адыгея.Речь шла о внедрении механизмов организованного привлечения подготовленных трудовых ресурсов, вопросах профессиональной подготовки, адаптации и правового сопровождения трудовых мигрантов, а также укреплении сотрудничества в сферах образования, подготовки кадров, торгово-экономического и гуманитарного взаимодействия.Стороны договорились наладить прямое взаимодействие между Агентством миграции Узбекистана и профильными структурами Краснодарского края и Республики Адыгея, продолжить совместную проработку инициатив, направленных на повышение эффективности защиты прав граждан Узбекистана.
узбекистан
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узбекистан, регион, россия, краснодарский край, адыгея, трудовая миграция, защита прав человека, сотрудничество
узбекистан, регион, россия, краснодарский край, адыгея, трудовая миграция, защита прав человека, сотрудничество
Регионы Узбекистана и Юга России укрепляют сотрудничество в сфере трудовой миграции
Стороны обсудили перспективы внедрения механизмов организованного привлечения подготовленных трудовых ресурсов, вопросы профессиональной подготовки, адаптации и правового сопровождения трудовых мигрантов.
ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik.
Регионы Узбекистана и Юга России укрепляют сотрудничество в сфере трудовой миграции, сообщает
ИА "Дунё".
Перспективы взаимодействия обсудили в ходе онлайн-переговоров узбекской делегации во главе с замдиректора Агентства миграции Элёром Тоштемировым с представителями Краснодарского края России и Республики Адыгея.
“Основное внимание в ходе переговоров было уделено вопросам развития сотрудничества в сфере организованной трудовой миграции, защиты прав и законных интересов граждан Узбекистана, а также расширения практического взаимодействия в этом направлении с профильными органами российских регионов”, — говорится в сообщении.
Речь шла о внедрении механизмов организованного привлечения подготовленных трудовых ресурсов, вопросах профессиональной подготовки, адаптации и правового сопровождения трудовых мигрантов, а также укреплении сотрудничества в сферах образования, подготовки кадров, торгово-экономического и гуманитарного взаимодействия.
Стороны договорились наладить прямое взаимодействие между Агентством миграции Узбекистана и профильными структурами Краснодарского края и Республики Адыгея, продолжить совместную проработку инициатив, направленных на повышение эффективности защиты прав граждан Узбекистана.