https://uz.sputniknews.ru/20260629/regiony-uzbekistana-i-yuga-rossii-ukreplyayut-sotrudnichestvo-v-sfere-trudovoy-migratsii-58657727.html

Регионы Узбекистана и Юга России укрепляют сотрудничество в сфере трудовой миграции

Регионы Узбекистана и Юга России укрепляют сотрудничество в сфере трудовой миграции

Sputnik Узбекистан

Стороны обсудили перспективы внедрения механизмов организованного привлечения подготовленных трудовых ресурсов, вопросы профессиональной подготовки, адаптации и правового сопровождения трудовых мигрантов

2026-06-29T10:34+0500

2026-06-29T10:34+0500

2026-06-29T10:34+0500

узбекистан

регион

россия

краснодарский край

адыгея

трудовая миграция

защита прав человека

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Регионы Узбекистана и Юга России укрепляют сотрудничество в сфере трудовой миграции, сообщает ИА "Дунё".Перспективы взаимодействия обсудили в ходе онлайн-переговоров узбекской делегации во главе с замдиректора Агентства миграции Элёром Тоштемировым с представителями Краснодарского края России и Республики Адыгея.Речь шла о внедрении механизмов организованного привлечения подготовленных трудовых ресурсов, вопросах профессиональной подготовки, адаптации и правового сопровождения трудовых мигрантов, а также укреплении сотрудничества в сферах образования, подготовки кадров, торгово-экономического и гуманитарного взаимодействия.Стороны договорились наладить прямое взаимодействие между Агентством миграции Узбекистана и профильными структурами Краснодарского края и Республики Адыгея, продолжить совместную проработку инициатив, направленных на повышение эффективности защиты прав граждан Узбекистана.

узбекистан

россия

краснодарский край

адыгея

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узбекистан, регион, россия, краснодарский край, адыгея, трудовая миграция, защита прав человека, сотрудничество