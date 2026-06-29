https://uz.sputniknews.ru/20260629/rektor-kazanskogo-federalnogo-universiteta-posetit-uzbekistan-58677463.html
Ректор Казанского федерального университета посетит Узбекистан
Ректор Казанского федерального университета посетит Узбекистан
Sputnik Узбекистан
Насыщенная программа рабочего визита охватывает ключевые направления развития филиала КФУ в Джизаке, укрепление связей с индустриальными партнерами, хокимиятом и медицинским сектором Джизакской области
2026-06-29T17:35+0500
2026-06-29T17:35+0500
2026-06-29T17:35+0500
казань
университет
ректор
россия
татарстан
делегация
узбекистан
рабочий визит
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ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин посетит Узбекистан с рабочим визитом, сообщает пресс-служба КФУ.Так, состоится вручение дипломов первому выпуску джизакского филиала вуза, а также встреча с хокимом области Улугбеком Мустафоевым.На базе филиала состоится открытие академии совместно с индустриальным партнером АО "ADM JIZZAKH". В рамках открытия руководство вуза и партнеры обсудят долгосрочные перспективы работы "ADM Академии" как главного центра подготовки кадров для автомобильной индустрии.Еще одной локацией, которую посетит делегация КФУ, станет Джизакский областной многопрофильный медицинский центр "Иззах". На его базе реализуют целый ряд совместных проектов, в том числе по обмену опытом профессорско-преподавательского состава. Гости осмотрят действующие учебные аудитории филиала КФУ, интегрированные в клинику, и обсудят вопросы углубленного взаимодействия в сфере подготовки медицинских кадров.Кроме того, ректор КФУ побывает в двух университетах Самарканда.
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казань, университет, ректор, россия, татарстан, делегация, узбекистан, рабочий визит
казань, университет, ректор, россия, татарстан, делегация, узбекистан, рабочий визит
Ректор Казанского федерального университета посетит Узбекистан
Насыщенная программа рабочего визита охватывает ключевые направления развития филиала КФУ в Джизаке, укрепление связей с индустриальными партнерами, хокимиятом и медицинским сектором Джизакской области.
ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik.
Ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин посетит Узбекистан с рабочим визитом, сообщает
пресс-служба КФУ.
“Делегация Казанского федерального университета во главе с ректором Ленаром Сафиным посетит с рабочим визитом Республику Узбекистан. Насыщенная программа визита охватывает ключевые направления развития филиала КФУ в городе Джизаке, укрепление связей с индустриальными партнерами, хокимиятом и медицинским сектором Джизакской области”, — говорится в сообщении.
Так, состоится вручение дипломов первому выпуску джизакского филиала вуза, а также встреча с хокимом области Улугбеком Мустафоевым.
На базе филиала состоится открытие академии совместно с индустриальным партнером АО "ADM JIZZAKH". В рамках открытия руководство вуза и партнеры обсудят долгосрочные перспективы работы "ADM Академии" как главного центра подготовки кадров для автомобильной индустрии.
Еще одной локацией, которую посетит делегация КФУ, станет Джизакский областной многопрофильный медицинский центр "Иззах". На его базе реализуют целый ряд совместных проектов, в том числе по обмену опытом профессорско-преподавательского состава. Гости осмотрят действующие учебные аудитории филиала КФУ, интегрированные в клинику, и обсудят вопросы углубленного взаимодействия в сфере подготовки медицинских кадров.
Кроме того, ректор КФУ побывает в двух университетах Самарканда.