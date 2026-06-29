https://uz.sputniknews.ru/20260629/rektor-kazanskogo-federalnogo-universiteta-posetit-uzbekistan-58677463.html

Ректор Казанского федерального университета посетит Узбекистан

Ректор Казанского федерального университета посетит Узбекистан

Sputnik Узбекистан

Насыщенная программа рабочего визита охватывает ключевые направления развития филиала КФУ в Джизаке, укрепление связей с индустриальными партнерами, хокимиятом и медицинским сектором Джизакской области

2026-06-29T17:35+0500

2026-06-29T17:35+0500

2026-06-29T17:35+0500

казань

университет

ректор

россия

татарстан

делегация

узбекистан

рабочий визит

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ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин посетит Узбекистан с рабочим визитом, сообщает пресс-служба КФУ.Так, состоится вручение дипломов первому выпуску джизакского филиала вуза, а также встреча с хокимом области Улугбеком Мустафоевым.На базе филиала состоится открытие академии совместно с индустриальным партнером АО "ADM JIZZAKH". В рамках открытия руководство вуза и партнеры обсудят долгосрочные перспективы работы "ADM Академии" как главного центра подготовки кадров для автомобильной индустрии.Еще одной локацией, которую посетит делегация КФУ, станет Джизакский областной многопрофильный медицинский центр "Иззах". На его базе реализуют целый ряд совместных проектов, в том числе по обмену опытом профессорско-преподавательского состава. Гости осмотрят действующие учебные аудитории филиала КФУ, интегрированные в клинику, и обсудят вопросы углубленного взаимодействия в сфере подготовки медицинских кадров.Кроме того, ректор КФУ побывает в двух университетах Самарканда.

казань

россия

татарстан

узбекистан

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казань, университет, ректор, россия, татарстан, делегация, узбекистан, рабочий визит