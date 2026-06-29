https://uz.sputniknews.ru/20260629/svo-rossiyskie-boytsy-osvobodili-bogodarovku-v-dnepropetrovskoy-oblasti-58671667.html

СВО: российские бойцы освободили Богодаровку в Днепропетровской области

СВО: российские бойцы освободили Богодаровку в Днепропетровской области

Sputnik Узбекистан

Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Восток". 29.06.2026, Sputnik Узбекистан

2026-06-29T15:19+0500

2026-06-29T15:19+0500

2026-06-29T15:19+0500

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ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Российская армия освободила Богодаровку в Днепропетровской области, сообщает Минобороны РФ.Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Восток".В Минобороны РФ добавили, что ВС России при освобождении Богодаровки уничтожили более взвода ВСУ, и рассказали о значении освобождения этого населенного пункта."Освобождение Богодаровки позволило подразделениям группировки "Восток" закрепиться на правом берегу реки Гайчур и нарушить устойчивость обороны ВСУ на этом участке. Занятый рубеж создает условия для дальнейших действий в районе Александровки и продвижения войск группировки "Восток" в Днепропетровской области", — говорится в сообщении российского военного ведомства.

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