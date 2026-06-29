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В Узбекистан прибыла парламентская делегация Индонезии — что в программе визита
В Узбекистан прибыла парламентская делегация Индонезии — что в программе визита
Sputnik Узбекистан
Индонезийские парламентарии встретятся с узбекскими коллегами, ознакомятся с деятельностью религиозных центров и примут участие в мероприятиях по торгово-экономическому сотрудничеству
2026-06-29T11:47+0500
2026-06-29T11:47+0500
2026-06-29T11:47+0500
делегация
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индонезия
официальный визит
узбекистан
сенат олий мажлиса узбекистана
законодательная палата олий мажлиса
политика
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ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Сегодня в Узбекистан прибыла парламентская делегация Индонезии, сообщает пресс-служба Сената Олий Мажлиса.Индонезийские парламентарии посетят Управление мусульман, Комитет по делам религий, Центр исламской цивилизации, Международную академию исламоведения Узбекистана и примут участие в мероприятиях по торгово-экономическому сотрудничеству.Члены делегации также ознакомятся с историко-культурным наследием, местами паломничества, промышленным и туристическим потенциалом Бухарской и Самаркандской областей, добавили в пресс-службе верхней палаты.
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делегация, парламент, индонезия, официальный визит, узбекистан, сенат олий мажлиса узбекистана, законодательная палата олий мажлиса, политика
делегация, парламент, индонезия, официальный визит, узбекистан, сенат олий мажлиса узбекистана, законодательная палата олий мажлиса, политика
В Узбекистан прибыла парламентская делегация Индонезии — что в программе визита
Индонезийские парламентарии встретятся с узбекскими коллегами, ознакомятся с деятельностью религиозных центров и примут участие в мероприятиях по торгово-экономическому сотрудничеству.
ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik.
Сегодня в Узбекистан прибыла парламентская делегация Индонезии, сообщает
пресс-служба Сената Олий Мажлиса.
“В Узбекистан с официальным визитом прибыла парламентская делегация Республики Индонезия во главе с Председателем Народного консультативного конгресса Ахмадом Музани. В рамках визита запланированы встречи Председателя Сената Олий Мажлиса Танзилы Нарбаевой и Спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса Нуриддина Исмоилова с членами делегации”, — говорится в сообщении.
Индонезийские парламентарии посетят Управление мусульман, Комитет по делам религий, Центр исламской цивилизации, Международную академию исламоведения Узбекистана и примут участие в мероприятиях по торгово-экономическому сотрудничеству.
Члены делегации также ознакомятся с историко-культурным наследием, местами паломничества, промышленным и туристическим потенциалом Бухарской и Самаркандской областей, добавили в пресс-службе верхней палаты.