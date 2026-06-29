https://uz.sputniknews.ru/20260629/uzbekistan-parlamentskaya-delegatsiya-indonezii-58659873.html

В Узбекистан прибыла парламентская делегация Индонезии — что в программе визита

В Узбекистан прибыла парламентская делегация Индонезии — что в программе визита

Sputnik Узбекистан

Индонезийские парламентарии встретятся с узбекскими коллегами, ознакомятся с деятельностью религиозных центров и примут участие в мероприятиях по торгово-экономическому сотрудничеству

2026-06-29T11:47+0500

2026-06-29T11:47+0500

2026-06-29T11:47+0500

делегация

парламент

индонезия

официальный визит

узбекистан

сенат олий мажлиса узбекистана

законодательная палата олий мажлиса

политика

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/1d/58659689_0:59:1448:874_1920x0_80_0_0_a5fb3fe22defc25e104cdb059db123f3.png

ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Сегодня в Узбекистан прибыла парламентская делегация Индонезии, сообщает пресс-служба Сената Олий Мажлиса.Индонезийские парламентарии посетят Управление мусульман, Комитет по делам религий, Центр исламской цивилизации, Международную академию исламоведения Узбекистана и примут участие в мероприятиях по торгово-экономическому сотрудничеству.Члены делегации также ознакомятся с историко-культурным наследием, местами паломничества, промышленным и туристическим потенциалом Бухарской и Самаркандской областей, добавили в пресс-службе верхней палаты.

индонезия

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

делегация, парламент, индонезия, официальный визит, узбекистан, сенат олий мажлиса узбекистана, законодательная палата олий мажлиса, политика