https://uz.sputniknews.ru/20260629/v-filiale-mifi-v-tashkente-sozdadut-tsentr-po-atomnoy-energetike-v-tsa-58658738.html

В филиале МИФИ в Ташкенте создадут Центр по атомной энергетике в ЦА

В филиале МИФИ в Ташкенте создадут Центр по атомной энергетике в ЦА

Sputnik Узбекистан

В постановлении Правительства республики обозначены задачи центра и поручено в течение трех месяцев укомплектовать его квалифицированными кадрами

2026-06-29T11:23+0500

2026-06-29T11:23+0500

2026-06-29T11:28+0500

узбекистан

центр

атомная энергетика

филиал нияу мифи в ташкенте

центральная азия

образование

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/1d/58659194_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_afce9e326839e6a539317a01efe9a69a.jpg

ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Центр знаний и навыков в области атомной энергетики в Центральной Азии создадут на базе филиала МИФИ в Ташкенте. Это определено в соответствующем постановлении правительства республики, опубликованном на сайте базы национального законодательства Lex.uz.В своей работе центр будет использовать инфраструктуру филиала, а также служить научно-практической платформой для специалистов из центральноазиатских стран.В числе основных задач центра:Кроме того, на базе центра будут проводить учебные занятия на тренажерах по имитации работы реакторного и турбинного цехов АЭС.Центр также будет оказывать консультационные услуги странам Центральной Азии по вопросам создания национальной ядерной инфраструктуры и формирования культуры ядерной безопасности на основе рекомендаций Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).В течение трех месяцев центр укомплектуют квалифицированными кадрами.Напомним, что учредить в регионе региональный центр компетенций по атомной энергетике предложил президент Узбекистана на втором саммите "Центральная Азия – Россия" в Душанбе в октябре 2025 года.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан, центр, атомная энергетика, филиал нияу мифи в ташкенте, центральная азия, образование