https://uz.sputniknews.ru/20260629/v-filiale-mifi-v-tashkente-sozdadut-tsentr-po-atomnoy-energetike-v-tsa-58658738.html
В филиале МИФИ в Ташкенте создадут Центр по атомной энергетике в ЦА
В филиале МИФИ в Ташкенте создадут Центр по атомной энергетике в ЦА
Sputnik Узбекистан
В постановлении Правительства республики обозначены задачи центра и поручено в течение трех месяцев укомплектовать его квалифицированными кадрами
2026-06-29T11:23+0500
2026-06-29T11:23+0500
2026-06-29T11:28+0500
узбекистан
центр
атомная энергетика
филиал нияу мифи в ташкенте
центральная азия
образование
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ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Центр знаний и навыков в области атомной энергетики в Центральной Азии создадут на базе филиала МИФИ в Ташкенте. Это определено в соответствующем постановлении правительства республики, опубликованном на сайте базы национального законодательства Lex.uz.В своей работе центр будет использовать инфраструктуру филиала, а также служить научно-практической платформой для специалистов из центральноазиатских стран.В числе основных задач центра:Кроме того, на базе центра будут проводить учебные занятия на тренажерах по имитации работы реакторного и турбинного цехов АЭС.Центр также будет оказывать консультационные услуги странам Центральной Азии по вопросам создания национальной ядерной инфраструктуры и формирования культуры ядерной безопасности на основе рекомендаций Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).В течение трех месяцев центр укомплектуют квалифицированными кадрами.Напомним, что учредить в регионе региональный центр компетенций по атомной энергетике предложил президент Узбекистана на втором саммите "Центральная Азия – Россия" в Душанбе в октябре 2025 года.
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узбекистан, центр, атомная энергетика, филиал нияу мифи в ташкенте, центральная азия, образование
узбекистан, центр, атомная энергетика, филиал нияу мифи в ташкенте, центральная азия, образование
В филиале МИФИ в Ташкенте создадут Центр по атомной энергетике в ЦА
11:23 29.06.2026 (обновлено: 11:28 29.06.2026)
В постановлении Правительства республики обозначены задачи центра и поручено в течение трех месяцев укомплектовать его квалифицированными кадрами.
ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik.
Центр знаний и навыков в области атомной энергетики в Центральной Азии создадут на базе филиала МИФИ в Ташкенте. Это определено в соответствующем постановлении правительства республики, опубликованном на сайте базы национального законодательства Lex.uz.
"Создать региональный центр знаний и навыков в области атомной энергетики в качестве отдельного структурного подразделения в составе филиала Национального исследовательского ядерного университета МИФИ в городе Ташкенте", — говорится в тексте документа.
В своей работе центр будет использовать инфраструктуру филиала, а также служить научно-практической платформой для специалистов из центральноазиатских стран.
В числе основных задач центра:
разработка учебных модулей, соответствующих международным стандартам, по проектированию, строительству и безопасной эксплуатации объектов использования атомной энергии;
организация практических тренингов для специалистов государств Центральной Азии.
Кроме того, на базе центра будут проводить учебные занятия на тренажерах по имитации работы реакторного и турбинного цехов АЭС.
Центр также будет оказывать консультационные услуги странам Центральной Азии по вопросам создания национальной ядерной инфраструктуры и формирования культуры ядерной безопасности на основе рекомендаций Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
В течение трех месяцев центр укомплектуют квалифицированными кадрами.
Напомним, что учредить в регионе региональный центр компетенций по атомной энергетике предложил президент Узбекистана на втором саммите "Центральная Азия – Россия" в Душанбе в октябре 2025 года.