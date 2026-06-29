Запад должен просто подождать, если считает, что Киев побеждает — Путин
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Глава РФ ответил на вопросы автора ИС "Вести" Павла Зарубина о поставках энергоносителей в Крым, обстановке на линии боевого соприкосновения в зоне СВО, переговорах по Украине.
ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Запад должен просто подождать, если он считает, что Украина на самом деле "побеждает", а войска РФ будут делать свою работу, заявил президент России Владимир Путин в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
"Если все это так и есть на самом деле и Украина "побеждает", то западным лидерам нужно просто подождать, и цель стратегического поражения России будет достигнута вроде как сама собой. Ну, пусть подождут. А наши войска будут делать свою работу, будут делать все для достижения целей специальной военной операции", — сказал он.
Что еще сказал российский лидер журналисту Павлу Зарубину:
дефицит топлива в России некритичен;
“Что касается ударов по критической, по критически важной инфраструктуре вообще, по энергетической инфраструктуре в частности, то, конечно, эти удары по объектам нашей инфраструктуры создают проблемы, это очевидно. Мы сейчас наблюдаем определенный дефицит (топлива — прим. ред.), но он не критический”, — отметил глава РФ.
России для выхода из дефицита топлива нужно быстрее выходить из ремонтов объектов топливно-энергетического комплекса и наладить импорт;
средства ПВО у России есть, вопрос в скорости наращивания их производства и поставки в войска либо для прикрытия объектов критически важной инфраструктуры;
удары по гражданской инфраструктуре РФ наносятся для подпитки информационной кампании с целью раскола в обществе и приостановки боевых действий на линии боевого соприкосновения;
все удары, куда бы они ни наносились по нашей инфраструктуре, абсолютно не влияют на положение на фронте, на линии боевого соприкосновения;
Россия будет наращивать поставки топлива в Крым и по земле, и по морю;
ущерб инфраструктуре от атак ВСУ есть, но все быстро восстанавливается;
ответные удары РФ вглубь Украины более мощные и наносят серьезный ущерб;
спасение киевского режима не входит в планы России, заявил Путин, говоря о предложениях Киева об ограничении территории боевых действий;
российским войскам осталось около 10,5 км до города Сумы;
политических планов в отношении города Сумы и региона в целом нет;
96% Константиновки сегодня находятся в руках ВС России;
контакты по украинскому урегулированию налажены по нескольким линиям;
Россия внимательно относится к каждому предложению со стороны Украины;
российские военные хорошим темпом двигаются к Славянску;
наступление ВС России в зоне Славянска идет успешно на 15 участках;
российским войскам в Красном Лимане остается освободить 149 домов;
российские войска находятся на расстоянии 2,5 — 4 км к западу от Купянска;
ВС РФ на Добропольском направлении прорвали трехрядную линию заграждений;
задачей ВС РФ на Сумском и Волчанском направлениях является создание зоны безопасности вдоль границ;
группировка "Восток" выполняет боевые задачи, несмотря на усиленную оборону противника, перебросившего хорошо подготовленные войска из ДНР на запорожское направление;
группировка "Днепр" успешно воюет на Ореховском направлении;
войска РФ на рубцовском направлении заблокировали группировку ВС;
РФ не исключает попыток ВСУ провести отвлекающие атаки силами спецподразделений;
украинские войска используют российскую военную форму, чтобы просочиться на территории под контролем России;
ДРГ Украины, если и просачиваются на территории, занятые вооруженными силами РФ, то их быстро ликвидируют;
Киев пытается отвлечь ВС России от окончательного освобождения Донбасса;
заранее подготовленных оборонительных рубежей у ВСУ за Добропольем нет;
Киев приступил к эвакуации промышленных предприятий из Краматорской агломерации;
Путин указал на катастрофический дефицит личного состава ВСУ;
ВСУ не занимают никакие территории, которые находятся под контролем РФ;
российские войска будут делать все возможное для достижения целей СВО;
российские военкоры дают объективную информацию о ходе СВО;
Запад стремится к стратегическому поражению РФ, эту тему никто не отменял;
Минские договоренности не собирались выполнять ни Запад, ни Украина;
в 2022 г переговоры по Украине перенесли в Стамбул по предложению Киева;
предложения о встрече с главой режима в Киеве хорошо известны;
Россия не даст шанса создать условия для переговоров, выгодные для врага;
никаких договоренностей в Анкоридже не было, но там обсуждались возможности завершения конфликта на Украине;
РФ в Анкоридже согласилась на компромиссы по урегулированию на Украине;
во время саммита с Трампом в Анкоридже никто не ставил никаких подписей;
дух Анкориджа не был облечен в формальные документы;
РФ готова продолжить обсуждение с США вопросов, затронутых в Анкоридже;
Президент РФ усомнился, что лидера США Дональда Трампа можно переубедить, отметив, что он зрелый политик, который знает, что делает;
европейские лидеры вряд ли могли повлиять на позицию Трампа по Украине;
Киев заплатит за свои преступления на курской земле утратой территории;
Владимир Путин допустил, что возможные переговоры по Украине могут пройти на площадке Беларуси, если до этого дойдет процесс;
Россия благодарна Лукашенко за усилия по украинскому вопросу;
оценки заявлений Украины в адрес Беларуси должен делать Лукашенко;
Лукашенко готов поддерживать решение спорных вопросов мирными средствами;
необходимо слаживание всех уровней и структур, участвующих в отражении атак БПЛА на российскую инфраструктуру, главной задачей является защита людей;
Путин задался вопросом, является ли удар по общежитию в Старобельске "инновационным" применением дронов, которое приветствует Запад;
Россия ждет приезда представителей администрации США и готова продолжить переговоры;
РФ ждет диалога с США по Украине после завершения горячей фазы по Ирану.