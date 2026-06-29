России для выхода из дефицита топлива нужно быстрее выходить из ремонтов объектов топливно-энергетического комплекса и наладить импорт; России для выхода из дефицита топлива нужно быстрее выходить из ремонтов объектов топливно-энергетического комплекса и наладить импорт;

средства ПВО у России есть, вопрос в скорости наращивания их производства и поставки в войска либо для прикрытия объектов критически важной инфраструктуры; средства ПВО у России есть, вопрос в скорости наращивания их производства и поставки в войска либо для прикрытия объектов критически важной инфраструктуры;

удары по гражданской инфраструктуре РФ наносятся для подпитки информационной кампании с целью раскола в обществе и приостановки боевых действий на линии боевого соприкосновения; удары по гражданской инфраструктуре РФ наносятся для подпитки информационной кампании с целью раскола в обществе и приостановки боевых действий на линии боевого соприкосновения;

все удары, куда бы они ни наносились по нашей инфраструктуре, абсолютно не влияют на положение на фронте, на линии боевого соприкосновения; все удары, куда бы они ни наносились по нашей инфраструктуре, абсолютно не влияют на положение на фронте, на линии боевого соприкосновения;

Россия будет наращивать поставки топлива в Крым и по земле, и по морю; Россия будет наращивать поставки топлива в Крым и по земле, и по морю;

ущерб инфраструктуре от атак ВСУ есть, но все быстро восстанавливается; ущерб инфраструктуре от атак ВСУ есть, но все быстро восстанавливается;

ответные удары РФ вглубь Украины более мощные и наносят серьезный ущерб; ответные удары РФ вглубь Украины более мощные и наносят серьезный ущерб;

спасение киевского режима не входит в планы России, заявил Путин, говоря о предложениях Киева об ограничении территории боевых действий; спасение киевского режима не входит в планы России, заявил Путин, говоря о предложениях Киева об ограничении территории боевых действий;

российским войскам осталось около 10,5 км до города Сумы; российским войскам осталось около 10,5 км до города Сумы;

политических планов в отношении города Сумы и региона в целом нет; политических планов в отношении города Сумы и региона в целом нет;

96% Константиновки сегодня находятся в руках ВС России; 96% Константиновки сегодня находятся в руках ВС России;

контакты по украинскому урегулированию налажены по нескольким линиям; контакты по украинскому урегулированию налажены по нескольким линиям;

Россия внимательно относится к каждому предложению со стороны Украины; Россия внимательно относится к каждому предложению со стороны Украины;

российские военные хорошим темпом двигаются к Славянску; российские военные хорошим темпом двигаются к Славянску;

наступление ВС России в зоне Славянска идет успешно на 15 участках; наступление ВС России в зоне Славянска идет успешно на 15 участках;

российским войскам в Красном Лимане остается освободить 149 домов; российским войскам в Красном Лимане остается освободить 149 домов;

российские войска находятся на расстоянии 2,5 — 4 км к западу от Купянска; российские войска находятся на расстоянии 2,5 — 4 км к западу от Купянска;

ВС РФ на Добропольском направлении прорвали трехрядную линию заграждений; ВС РФ на Добропольском направлении прорвали трехрядную линию заграждений;

задачей ВС РФ на Сумском и Волчанском направлениях является создание зоны безопасности вдоль границ; задачей ВС РФ на Сумском и Волчанском направлениях является создание зоны безопасности вдоль границ;

группировка "Восток" выполняет боевые задачи, несмотря на усиленную оборону противника, перебросившего хорошо подготовленные войска из ДНР на запорожское направление; группировка "Восток" выполняет боевые задачи, несмотря на усиленную оборону противника, перебросившего хорошо подготовленные войска из ДНР на запорожское направление;

группировка "Днепр" успешно воюет на Ореховском направлении; группировка "Днепр" успешно воюет на Ореховском направлении;

войска РФ на рубцовском направлении заблокировали группировку ВС; войска РФ на рубцовском направлении заблокировали группировку ВС;

РФ не исключает попыток ВСУ провести отвлекающие атаки силами спецподразделений; РФ не исключает попыток ВСУ провести отвлекающие атаки силами спецподразделений;

украинские войска используют российскую военную форму, чтобы просочиться на территории под контролем России; украинские войска используют российскую военную форму, чтобы просочиться на территории под контролем России;

ДРГ Украины, если и просачиваются на территории, занятые вооруженными силами РФ, то их быстро ликвидируют; ДРГ Украины, если и просачиваются на территории, занятые вооруженными силами РФ, то их быстро ликвидируют;

Киев пытается отвлечь ВС России от окончательного освобождения Донбасса; Киев пытается отвлечь ВС России от окончательного освобождения Донбасса;

заранее подготовленных оборонительных рубежей у ВСУ за Добропольем нет; заранее подготовленных оборонительных рубежей у ВСУ за Добропольем нет;

Киев приступил к эвакуации промышленных предприятий из Краматорской агломерации; Киев приступил к эвакуации промышленных предприятий из Краматорской агломерации;

Путин указал на катастрофический дефицит личного состава ВСУ; Путин указал на катастрофический дефицит личного состава ВСУ;

ВСУ не занимают никакие территории, которые находятся под контролем РФ; ВСУ не занимают никакие территории, которые находятся под контролем РФ;

российские войска будут делать все возможное для достижения целей СВО; российские войска будут делать все возможное для достижения целей СВО;

российские военкоры дают объективную информацию о ходе СВО; российские военкоры дают объективную информацию о ходе СВО;

Запад стремится к стратегическому поражению РФ, эту тему никто не отменял; Запад стремится к стратегическому поражению РФ, эту тему никто не отменял;

Минские договоренности не собирались выполнять ни Запад, ни Украина; Минские договоренности не собирались выполнять ни Запад, ни Украина;

в 2022 г переговоры по Украине перенесли в Стамбул по предложению Киева; в 2022 г переговоры по Украине перенесли в Стамбул по предложению Киева;

предложения о встрече с главой режима в Киеве хорошо известны; предложения о встрече с главой режима в Киеве хорошо известны;

Россия не даст шанса создать условия для переговоров, выгодные для врага; Россия не даст шанса создать условия для переговоров, выгодные для врага;

никаких договоренностей в Анкоридже не было, но там обсуждались возможности завершения конфликта на Украине; никаких договоренностей в Анкоридже не было, но там обсуждались возможности завершения конфликта на Украине;

РФ в Анкоридже согласилась на компромиссы по урегулированию на Украине; РФ в Анкоридже согласилась на компромиссы по урегулированию на Украине;

во время саммита с Трампом в Анкоридже никто не ставил никаких подписей; во время саммита с Трампом в Анкоридже никто не ставил никаких подписей;

дух Анкориджа не был облечен в формальные документы; дух Анкориджа не был облечен в формальные документы;

РФ готова продолжить обсуждение с США вопросов, затронутых в Анкоридже; РФ готова продолжить обсуждение с США вопросов, затронутых в Анкоридже;

Президент РФ усомнился, что лидера США Дональда Трампа можно переубедить, отметив, что он зрелый политик, который знает, что делает; Президент РФ усомнился, что лидера США Дональда Трампа можно переубедить, отметив, что он зрелый политик, который знает, что делает;

европейские лидеры вряд ли могли повлиять на позицию Трампа по Украине; европейские лидеры вряд ли могли повлиять на позицию Трампа по Украине;

Киев заплатит за свои преступления на курской земле утратой территории; Киев заплатит за свои преступления на курской земле утратой территории;

Владимир Путин допустил, что возможные переговоры по Украине могут пройти на площадке Беларуси, если до этого дойдет процесс; Владимир Путин допустил, что возможные переговоры по Украине могут пройти на площадке Беларуси, если до этого дойдет процесс;

Россия благодарна Лукашенко за усилия по украинскому вопросу; Россия благодарна Лукашенко за усилия по украинскому вопросу;

оценки заявлений Украины в адрес Беларуси должен делать Лукашенко; оценки заявлений Украины в адрес Беларуси должен делать Лукашенко;

Лукашенко готов поддерживать решение спорных вопросов мирными средствами; Лукашенко готов поддерживать решение спорных вопросов мирными средствами;

необходимо слаживание всех уровней и структур, участвующих в отражении атак БПЛА на российскую инфраструктуру, главной задачей является защита людей; необходимо слаживание всех уровней и структур, участвующих в отражении атак БПЛА на российскую инфраструктуру, главной задачей является защита людей;

Путин задался вопросом, является ли удар по общежитию в Старобельске "инновационным" применением дронов, которое приветствует Запад; Путин задался вопросом, является ли удар по общежитию в Старобельске "инновационным" применением дронов, которое приветствует Запад;

Россия ждет приезда представителей администрации США и готова продолжить переговоры; Россия ждет приезда представителей администрации США и готова продолжить переговоры;