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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20260629/zapad-doljen-prosto-podojdat-esli-schitaet-chto-kiev-pobejdaet-putin-58666926.html
Запад должен просто подождать, если считает, что Киев побеждает — Путин
Запад должен просто подождать, если считает, что Киев побеждает — Путин
Sputnik Узбекистан
Глава РФ ответил на вопросы автора ИС "Вести" Павла Зарубина о поставках энергоносителей в Крым, обстановке на линии боевого соприкосновения в зоне СВО, переговорах по Украине
2026-06-29T13:04+0500
2026-06-29T13:04+0500
спецоперация россии по защите донбасса
президент
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владимир путин
сво
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дональд трамп
запад
переговоры
украина
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ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Запад должен просто подождать, если он считает, что Украина на самом деле "побеждает", а войска РФ будут делать свою работу, заявил президент России Владимир Путин в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.Что еще сказал российский лидер журналисту Павлу Зарубину:
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президент, россия, владимир путин, сво, всу, дональд трамп, запад, переговоры, украина, беларусь, дональд трамп, сша
президент, россия, владимир путин, сво, всу, дональд трамп, запад, переговоры, украина, беларусь, дональд трамп, сша

Запад должен просто подождать, если считает, что Киев побеждает — Путин

13:04 29.06.2026
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин ответил на вопросы российского журналиста
Президент Владимир Путин ответил на вопросы российского журналиста - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.06.2026
© POOL
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Глава РФ ответил на вопросы автора ИС "Вести" Павла Зарубина о поставках энергоносителей в Крым, обстановке на линии боевого соприкосновения в зоне СВО, переговорах по Украине.
ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Запад должен просто подождать, если он считает, что Украина на самом деле "побеждает", а войска РФ будут делать свою работу, заявил президент России Владимир Путин в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
"Если все это так и есть на самом деле и Украина "побеждает", то западным лидерам нужно просто подождать, и цель стратегического поражения России будет достигнута вроде как сама собой. Ну, пусть подождут. А наши войска будут делать свою работу, будут делать все для достижения целей специальной военной операции", — сказал он.
Что еще сказал российский лидер журналисту Павлу Зарубину:
дефицит топлива в России некритичен;
“Что касается ударов по критической, по критически важной инфраструктуре вообще, по энергетической инфраструктуре в частности, то, конечно, эти удары по объектам нашей инфраструктуры создают проблемы, это очевидно. Мы сейчас наблюдаем определенный дефицит (топлива — прим. ред.), но он не критический”, — отметил глава РФ.
России для выхода из дефицита топлива нужно быстрее выходить из ремонтов объектов топливно-энергетического комплекса и наладить импорт;
средства ПВО у России есть, вопрос в скорости наращивания их производства и поставки в войска либо для прикрытия объектов критически важной инфраструктуры;
удары по гражданской инфраструктуре РФ наносятся для подпитки информационной кампании с целью раскола в обществе и приостановки боевых действий на линии боевого соприкосновения;
все удары, куда бы они ни наносились по нашей инфраструктуре, абсолютно не влияют на положение на фронте, на линии боевого соприкосновения;
Россия будет наращивать поставки топлива в Крым и по земле, и по морю;
ущерб инфраструктуре от атак ВСУ есть, но все быстро восстанавливается;
ответные удары РФ вглубь Украины более мощные и наносят серьезный ущерб;
спасение киевского режима не входит в планы России, заявил Путин, говоря о предложениях Киева об ограничении территории боевых действий;
российским войскам осталось около 10,5 км до города Сумы;
политических планов в отношении города Сумы и региона в целом нет;
96% Константиновки сегодня находятся в руках ВС России;
контакты по украинскому урегулированию налажены по нескольким линиям;
Россия внимательно относится к каждому предложению со стороны Украины;
российские военные хорошим темпом двигаются к Славянску;
наступление ВС России в зоне Славянска идет успешно на 15 участках;
российским войскам в Красном Лимане остается освободить 149 домов;
российские войска находятся на расстоянии 2,5 — 4 км к западу от Купянска;
ВС РФ на Добропольском направлении прорвали трехрядную линию заграждений;
задачей ВС РФ на Сумском и Волчанском направлениях является создание зоны безопасности вдоль границ;
группировка "Восток" выполняет боевые задачи, несмотря на усиленную оборону противника, перебросившего хорошо подготовленные войска из ДНР на запорожское направление;
группировка "Днепр" успешно воюет на Ореховском направлении;
войска РФ на рубцовском направлении заблокировали группировку ВС;
РФ не исключает попыток ВСУ провести отвлекающие атаки силами спецподразделений;
украинские войска используют российскую военную форму, чтобы просочиться на территории под контролем России;
ДРГ Украины, если и просачиваются на территории, занятые вооруженными силами РФ, то их быстро ликвидируют;
Киев пытается отвлечь ВС России от окончательного освобождения Донбасса;
заранее подготовленных оборонительных рубежей у ВСУ за Добропольем нет;
Киев приступил к эвакуации промышленных предприятий из Краматорской агломерации;
Путин указал на катастрофический дефицит личного состава ВСУ;
ВСУ не занимают никакие территории, которые находятся под контролем РФ;
российские войска будут делать все возможное для достижения целей СВО;
российские военкоры дают объективную информацию о ходе СВО;
Запад стремится к стратегическому поражению РФ, эту тему никто не отменял;
Минские договоренности не собирались выполнять ни Запад, ни Украина;
в 2022 г переговоры по Украине перенесли в Стамбул по предложению Киева;
предложения о встрече с главой режима в Киеве хорошо известны;
Россия не даст шанса создать условия для переговоров, выгодные для врага;
никаких договоренностей в Анкоридже не было, но там обсуждались возможности завершения конфликта на Украине;
РФ в Анкоридже согласилась на компромиссы по урегулированию на Украине;
во время саммита с Трампом в Анкоридже никто не ставил никаких подписей;
дух Анкориджа не был облечен в формальные документы;
РФ готова продолжить обсуждение с США вопросов, затронутых в Анкоридже;
Президент РФ усомнился, что лидера США Дональда Трампа можно переубедить, отметив, что он зрелый политик, который знает, что делает;
европейские лидеры вряд ли могли повлиять на позицию Трампа по Украине;
Киев заплатит за свои преступления на курской земле утратой территории;
Владимир Путин допустил, что возможные переговоры по Украине могут пройти на площадке Беларуси, если до этого дойдет процесс;
Россия благодарна Лукашенко за усилия по украинскому вопросу;
оценки заявлений Украины в адрес Беларуси должен делать Лукашенко;
Лукашенко готов поддерживать решение спорных вопросов мирными средствами;
необходимо слаживание всех уровней и структур, участвующих в отражении атак БПЛА на российскую инфраструктуру, главной задачей является защита людей;
Путин задался вопросом, является ли удар по общежитию в Старобельске "инновационным" применением дронов, которое приветствует Запад;
Россия ждет приезда представителей администрации США и готова продолжить переговоры;
РФ ждет диалога с США по Украине после завершения горячей фазы по Ирану.
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