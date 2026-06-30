https://uz.sputniknews.ru/20260630/eek-i-voz-formiruyut-sistemu-pravovogo-regulirovaniya-bezopasnosti-pischevoy-produktsii-v-eaes-58686233.html
ЕЭК и ВОЗ формируют систему правового регулирования безопасности пищевой продукции в ЕАЭС
ЕЭК и ВОЗ формируют систему правового регулирования безопасности пищевой продукции в ЕАЭС
Sputnik Узбекистан
Стороны отметили взаимовыгодный характер сотрудничества Комиссии и ВОЗ при выполнении плана мероприятий по реализации Меморандума о взаимопонимании между ЕЭК и Европейским региональным бюро ВОЗ на 2026-2028 годы
2026-06-30T10:19+0500
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ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Тесное взаимодействие ЕЭК и ВОЗ позволяет формировать систему правового регулирования безопасности пищевой продукции в рамках ЕАЭС, заявил министр по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии Александр Субботин. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.Представитель комиссии встретился с руководителем программы по вопросам питания, физической активности и профилактики ожирения Департамента профилактики неинфекционных заболеваний и укрепления здоровья Европейского регионального бюро ВОЗ Кремлином Викрамасингхе и главой странового офиса ВОЗ в РФ Батыром Бердыклычевым.Стороны отметили взаимовыгодный характер сотрудничества Комиссии и ВОЗ при выполнении плана мероприятий по реализации Меморандума о взаимопонимании между ЕЭК и Европейским региональным бюро ВОЗ на 2026–2028 годы.Речь шла о продолжении сотрудничества с целью обмена опытом в сфере пищевой безопасности и регулирования факторов риска алиментарно-зависимой патологии человека.Напомним, что государства ЕАЭС относятся к региону, деятельность которого в рамках Всемирной организации здравоохранения координирует Европейское региональное бюро ВОЗ.Для справки: алиментарно-зависимая патология — это группа заболеваний, возникновение и прогрессирование которых тесно связаны с особенностями питания и образом жизни человека. Их развитие провоцируют несбалансированный рацион, избыток или дефицит определенных веществ, а также сочетание неправильного питания с недостатком физической активности.
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еаэс, узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, воз, сотрудничество, техническое регулирование
еаэс, узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, воз, сотрудничество, техническое регулирование
ЕЭК и ВОЗ формируют систему правового регулирования безопасности пищевой продукции в ЕАЭС
10:19 30.06.2026 (обновлено: 10:35 30.06.2026)
Стороны отметили взаимовыгодный характер сотрудничества Комиссии и ВОЗ при выполнении плана мероприятий по реализации Меморандума о взаимопонимании между ЕЭК и Европейским региональным бюро ВОЗ на 2026–2028 годы.
ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik.
Тесное взаимодействие ЕЭК и ВОЗ позволяет формировать систему правового регулирования безопасности пищевой продукции в рамках ЕАЭС, заявил министр по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии Александр Субботин. Об этом сообщает
пресс-служба ЕЭК.
Представитель комиссии встретился с руководителем программы по вопросам питания, физической активности и профилактики ожирения Департамента профилактики неинфекционных заболеваний и укрепления здоровья Европейского регионального бюро ВОЗ Кремлином Викрамасингхе и главой странового офиса ВОЗ в РФ Батыром Бердыклычевым.
Стороны отметили взаимовыгодный характер сотрудничества Комиссии и ВОЗ при выполнении плана мероприятий по реализации Меморандума о взаимопонимании между ЕЭК и Европейским региональным бюро ВОЗ на 2026–2028 годы.
"Тесное взаимодействие ЕЭК и ВОЗ позволяет формировать систему правового регулирования безопасности пищевой продукции в рамках Евразийского экономического союза, основанную на унификации национальных законодательств государств ЕАЭС с учетом международных стандартов рекомендаций и руководств ВОЗ, которая обеспечивает высокий уровень защиты потребителей и создает благоприятные условия для развития международной торговли", — отметил Субботин.
Речь шла о продолжении сотрудничества с целью обмена опытом в сфере пищевой безопасности и регулирования факторов риска алиментарно-зависимой патологии человека.
Напомним, что государства ЕАЭС относятся к региону, деятельность которого в рамках Всемирной организации здравоохранения координирует Европейское региональное бюро ВОЗ.
Для справки: алиментарно-зависимая патология — это группа заболеваний, возникновение и прогрессирование которых тесно связаны с особенностями питания и образом жизни человека. Их развитие провоцируют несбалансированный рацион, избыток или дефицит определенных веществ, а также сочетание неправильного питания с недостатком физической активности.