https://uz.sputniknews.ru/20260630/eek-i-voz-formiruyut-sistemu-pravovogo-regulirovaniya-bezopasnosti-pischevoy-produktsii-v-eaes-58686233.html

ЕЭК и ВОЗ формируют систему правового регулирования безопасности пищевой продукции в ЕАЭС

ЕЭК и ВОЗ формируют систему правового регулирования безопасности пищевой продукции в ЕАЭС

Sputnik Узбекистан

Стороны отметили взаимовыгодный характер сотрудничества Комиссии и ВОЗ при выполнении плана мероприятий по реализации Меморандума о взаимопонимании между ЕЭК и Европейским региональным бюро ВОЗ на 2026-2028 годы

2026-06-30T10:19+0500

2026-06-30T10:19+0500

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ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Тесное взаимодействие ЕЭК и ВОЗ позволяет формировать систему правового регулирования безопасности пищевой продукции в рамках ЕАЭС, заявил министр по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии Александр Субботин. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.Представитель комиссии встретился с руководителем программы по вопросам питания, физической активности и профилактики ожирения Департамента профилактики неинфекционных заболеваний и укрепления здоровья Европейского регионального бюро ВОЗ Кремлином Викрамасингхе и главой странового офиса ВОЗ в РФ Батыром Бердыклычевым.Стороны отметили взаимовыгодный характер сотрудничества Комиссии и ВОЗ при выполнении плана мероприятий по реализации Меморандума о взаимопонимании между ЕЭК и Европейским региональным бюро ВОЗ на 2026–2028 годы.Речь шла о продолжении сотрудничества с целью обмена опытом в сфере пищевой безопасности и регулирования факторов риска алиментарно-зависимой патологии человека.Напомним, что государства ЕАЭС относятся к региону, деятельность которого в рамках Всемирной организации здравоохранения координирует Европейское региональное бюро ВОЗ.Для справки: алиментарно-зависимая патология — это группа заболеваний, возникновение и прогрессирование которых тесно связаны с особенностями питания и образом жизни человека. Их развитие провоцируют несбалансированный рацион, избыток или дефицит определенных веществ, а также сочетание неправильного питания с недостатком физической активности.

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еаэс, узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, воз, сотрудничество, техническое регулирование