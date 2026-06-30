https://uz.sputniknews.ru/20260630/ekspert-iz-samarkanda-obyasnil-chto-poshlo-ne-tak-u-sbornoy-uzbekistana-na-chm--2026-58684836.html
Эксперт из Самарканда объяснил, что пошло не так у сборной Узбекистана на ЧМ–2026
Эксперт из Самарканда объяснил, что пошло не так у сборной Узбекистана на ЧМ–2026
Sputnik Узбекистан
Текущий чемпионат мира по футболу для Узбекистана стал историческим событием, но спортивный результат оставил множество вопросов. Команда проиграла все три матча группового этапа и завершила турнир без единого очка
2026-06-30T09:58+0500
2026-06-30T09:58+0500
2026-06-30T10:44+0500
эксклюзив
мнение эксперта
футбол
тренер
самарканд
сборная узбекистана
чемпионат мира
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САМАРКАНД, 30 июн — Sputnik. Замдиректора детско-юношеской спортивной школы №2 Самарканда, опытный тренер по футболу Джамшид Джуракулов в беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан разобрал основные ошибки сборной на ЧМ, отметив главную причину неудачи — ошибки тренерского штаба.Первая ошибка — слишком осторожный футболНаиболее спорным, по мнению специалиста, оказался первый матч. Столкнувшись с сильным соперником и мощной поддержкой колумбийцев со стороны трибун, сборная Узбекистана практически полностью ушла в оборону. В матче против Португалии, уверен эксперт, тактика должна была быть другой.Матч с ДР Конго стал главным разочарованиемСамые большие вопросы у специалиста вызвала третья встреча. Первый тайм сборная провела качественно, открыла счет и выглядела значительно увереннее. Однако после перерыва команда буквально остановилась.По словам Джамшида Джуракулова, учитывая уровень современной подготовки национальной команды, такой спад физической готовности сложно объяснить.Назначение Фабио Каннаваро вызывает вопросыОтдельной темой разговора стала работа главного тренера. По мнению эксперта, приглашение иностранного специалиста оказалось спорным решением.Он убежден, что национальной сборной необходим долгосрочный проект, а не смена тренеров каждые несколько месяцев.Выбор игроков и работа с нимиОтдельные вопросы у специалиста вызвал выбор основного состава сборной Узбекистана и их расстановка на поле.По словам Джуракулова, центральный защитник Рустам Ашурматов на протяжении двух первых матчей играл слева, хотя ему гораздо комфортнее действовать справа.Только в третьем матче, отмечает эксперт, тренерский штаб переставил футболиста на более привычную позицию.Еще одной ошибкой специалист считает выбор игроков, не имевших достаточной игровой практики. По его словам, несколько футболистов, выступающих в футбольных клубах Ирана, были вынуждены пропустить почти шесть месяцев официальных матчей."Из-за непростой ситуации в Иране и остановки там чемпионатов, ряд наших игроков не играли. Нужно понимать, что тренировки никогда не заменят официальные встречи".По мнению Джуракулова, таких игроков следовало использовать точечно, а не в основном составе."Я бы взял их в заявку, но выпускал бы максимум на 20-30 минут. Ставить в стартовый состав было слишком большим риском".При этом далеко не ко всем футболистам есть претензии. Аббосбека Файзуллаева эксперт назвал лучшим игроком сборной на ЧМ.Особое внимание эксперт уделил самаркандскому защитнику 35-летнему Фарруху Сайфиеву."Он один из лучших крайних защитников чемпионата Узбекистана. Опытный, хорошо готов физически. После первого матча я ожидал увидеть его и в следующих встречах, но этого не произошло. Несмотря на возраст, Сайфиев еще способен несколько лет приносить пользу национальной сборной", — сказал он.Чемпионат мира по футболу – 2030 не за горамиГлавным выводом, по мнению специалиста, должно стать не только назначение тренера, но и постепенное обновление состава."Уже сейчас нужно строить команду к следующему чемпионату мира. Давать шанс молодым футболистам, постепенно вводить их в состав, сохраняя опыт лидеров", — отметил эксперт.Несмотря на неудачный результат, Джамшид Джуракулов уверен, что трагедии из этого делать не стоит.
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эксклюзив, мнение эксперта, футбол, тренер, самарканд, сборная узбекистана, чемпионат мира
эксклюзив, мнение эксперта, футбол, тренер, самарканд, сборная узбекистана, чемпионат мира
Эксперт из Самарканда объяснил, что пошло не так у сборной Узбекистана на ЧМ–2026
09:58 30.06.2026 (обновлено: 10:44 30.06.2026)
Эксклюзив
Текущий чемпионат мира по футболу для Узбекистана стал историческим событием, но спортивный результат оставил множество вопросов. Команда проиграла все три матча группового этапа и завершила турнир без единого очка.
САМАРКАНД, 30 июн — Sputnik
. Замдиректора детско-юношеской спортивной школы №2 Самарканда, опытный тренер по футболу Джамшид Джуракулов в беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан
разобрал основные ошибки сборной на ЧМ, отметив главную причину неудачи — ошибки тренерского штаба.
"Выход на чемпионат мира уже является огромным достижением, однако выступление самой команды сложно назвать успешным. Все ждали большего: набора очков, победы над сборной ДР Конго. Но получилось три поражения", — отметил эксперт, за плечами которого порядка 20 лет тренерской работы.
Первая ошибка — слишком осторожный футбол
Наиболее спорным, по мнению специалиста, оказался первый матч. Столкнувшись с сильным соперником и мощной поддержкой колумбийцев со стороны трибун, сборная Узбекистана практически полностью ушла в оборону.
"Да, играть против такой команды при полном стадионе непросто. Но мы слишком глубоко сели в защиту. Я считаю, что нужно было играть смелее — прессинговать, атаковать, навязывать борьбу. Сборная умеет играть в такой футбол и показывала это в контрольных матчах перед чемпионатом мира", — считает Джуракулов.
В матче против Португалии, уверен эксперт, тактика должна была быть другой.
"Если с первым соперником стоило действовать смелее, то против одного из фаворитов турнира необходимо было играть значительно осторожнее. Складывалось ощущение, что мы перепутали соперников. С Колумбией нужно было играть активнее, а с Португалией — более компактно, через контратаки", — отметил он.
Матч с ДР Конго стал главным разочарованием
Самые большие вопросы у специалиста вызвала третья встреча. Первый тайм сборная провела качественно, открыла счет и выглядела значительно увереннее. Однако после перерыва команда буквально остановилась.
"Во втором тайме была уже совсем другая команда. Самое удивительное — физическое состояние игроков. Они выглядели уставшими, перестали прессинговать", — констатировал эксперт.
По словам Джамшида Джуракулова, учитывая уровень современной подготовки национальной команды, такой спад физической готовности сложно объяснить.
"Современная база, медицинское сопровождение, системы контроля физических нагрузок, европейские специалисты — все это было в распоряжении сборной. Поэтому возникает вопрос: почему команда настолько просела физически уже по ходу турнира?" — задается вопросом эксперт.
Назначение Фабио Каннаваро вызывает вопросы
Отдельной темой разговора стала работа главного тренера. По мнению эксперта, приглашение иностранного специалиста оказалось спорным решением.
"Я считаю, что Тимур Кападзе заслуживал выступить в качестве главного тренера сборной на ЧМ. Именно он выводил команду на чемпионат мира, хорошо знает игроков и мог продолжить начатую работу", — сказал Джамшид Джуракулов.
Он убежден, что национальной сборной необходим долгосрочный проект, а не смена тренеров каждые несколько месяцев.
Выбор игроков и работа с ними
Отдельные вопросы у специалиста вызвал выбор основного состава сборной Узбекистана и их расстановка на поле.
По словам Джуракулова, центральный защитник Рустам Ашурматов на протяжении двух первых матчей играл слева, хотя ему гораздо комфортнее действовать справа.
"Он правша. Когда защитника ставят слева, ему сложнее начинать атаки, отдавать передачи и разворачивать игру. А ведь именно от защитников начинается большинство атак. Это решение меня удивило", — пояснил он.
Только в третьем матче, отмечает эксперт, тренерский штаб переставил футболиста на более привычную позицию.
Еще одной ошибкой специалист считает выбор игроков, не имевших достаточной игровой практики. По его словам, несколько футболистов, выступающих в футбольных клубах Ирана, были вынуждены пропустить почти шесть месяцев официальных матчей.
"Из-за непростой ситуации в Иране и остановки там чемпионатов, ряд наших игроков не играли. Нужно понимать, что тренировки никогда не заменят официальные встречи".
По мнению Джуракулова, таких игроков следовало использовать точечно, а не в основном составе.
"Я бы взял их в заявку, но выпускал бы максимум на 20-30 минут. Ставить в стартовый состав было слишком большим риском".
При этом далеко не ко всем футболистам есть претензии. Аббосбека Файзуллаева эксперт назвал лучшим игроком сборной на ЧМ.
"К Аббосу у меня нет вопросов. Более того, считаю, что он сыграл даже выше своего привычного уровня. Капитан команды Элдор Шомуродов — выглядел достойно, однако во многих эпизодах оставался без поддержки партнеров. Он прессинговал, старался, но один нападающий не может постоянно оказывать давление. Здесь должна работать вся команда", — сказал Джамшид Джуракулов.
Особое внимание эксперт уделил самаркандскому защитнику 35-летнему Фарруху Сайфиеву.
"Он один из лучших крайних защитников чемпионата Узбекистана. Опытный, хорошо готов физически. После первого матча я ожидал увидеть его и в следующих встречах, но этого не произошло. Несмотря на возраст, Сайфиев еще способен несколько лет приносить пользу национальной сборной", — сказал он.
Чемпионат мира по футболу – 2030 не за горами
Главным выводом, по мнению специалиста, должно стать не только назначение тренера, но и постепенное обновление состава.
"Уже сейчас нужно строить команду к следующему чемпионату мира. Давать шанс молодым футболистам, постепенно вводить их в состав, сохраняя опыт лидеров", — отметил эксперт.
Несмотря на неудачный результат, Джамшид Джуракулов уверен, что трагедии из этого делать не стоит.
"Первый чемпионат мира стал важнейшим опытом для узбекского футбола. Теперь главная задача — правильно проанализировать ошибки, сделать выводы и использовать этот опыт уже на Кубке Азии, который состоится в 2027 году, и в подготовке к следующему мировому первенству", — подытожил Джуракулов.