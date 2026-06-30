https://uz.sputniknews.ru/20260630/ekspert-iz-samarkanda-obyasnil-chto-poshlo-ne-tak-u-sbornoy-uzbekistana-na-chm--2026-58684836.html

Эксперт из Самарканда объяснил, что пошло не так у сборной Узбекистана на ЧМ–2026

Эксперт из Самарканда объяснил, что пошло не так у сборной Узбекистана на ЧМ–2026

Sputnik Узбекистан

Текущий чемпионат мира по футболу для Узбекистана стал историческим событием, но спортивный результат оставил множество вопросов. Команда проиграла все три матча группового этапа и завершила турнир без единого очка

2026-06-30T09:58+0500

2026-06-30T09:58+0500

2026-06-30T10:44+0500

эксклюзив

мнение эксперта

футбол

тренер

самарканд

сборная узбекистана

чемпионат мира

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САМАРКАНД, 30 июн — Sputnik. Замдиректора детско-юношеской спортивной школы №2 Самарканда, опытный тренер по футболу Джамшид Джуракулов в беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан разобрал основные ошибки сборной на ЧМ, отметив главную причину неудачи — ошибки тренерского штаба.Первая ошибка — слишком осторожный футболНаиболее спорным, по мнению специалиста, оказался первый матч. Столкнувшись с сильным соперником и мощной поддержкой колумбийцев со стороны трибун, сборная Узбекистана практически полностью ушла в оборону. В матче против Португалии, уверен эксперт, тактика должна была быть другой.Матч с ДР Конго стал главным разочарованиемСамые большие вопросы у специалиста вызвала третья встреча. Первый тайм сборная провела качественно, открыла счет и выглядела значительно увереннее. Однако после перерыва команда буквально остановилась.По словам Джамшида Джуракулова, учитывая уровень современной подготовки национальной команды, такой спад физической готовности сложно объяснить.Назначение Фабио Каннаваро вызывает вопросыОтдельной темой разговора стала работа главного тренера. По мнению эксперта, приглашение иностранного специалиста оказалось спорным решением.Он убежден, что национальной сборной необходим долгосрочный проект, а не смена тренеров каждые несколько месяцев.Выбор игроков и работа с нимиОтдельные вопросы у специалиста вызвал выбор основного состава сборной Узбекистана и их расстановка на поле.По словам Джуракулова, центральный защитник Рустам Ашурматов на протяжении двух первых матчей играл слева, хотя ему гораздо комфортнее действовать справа.Только в третьем матче, отмечает эксперт, тренерский штаб переставил футболиста на более привычную позицию.Еще одной ошибкой специалист считает выбор игроков, не имевших достаточной игровой практики. По его словам, несколько футболистов, выступающих в футбольных клубах Ирана, были вынуждены пропустить почти шесть месяцев официальных матчей."Из-за непростой ситуации в Иране и остановки там чемпионатов, ряд наших игроков не играли. Нужно понимать, что тренировки никогда не заменят официальные встречи".По мнению Джуракулова, таких игроков следовало использовать точечно, а не в основном составе."Я бы взял их в заявку, но выпускал бы максимум на 20-30 минут. Ставить в стартовый состав было слишком большим риском".При этом далеко не ко всем футболистам есть претензии. Аббосбека Файзуллаева эксперт назвал лучшим игроком сборной на ЧМ.Особое внимание эксперт уделил самаркандскому защитнику 35-летнему Фарруху Сайфиеву."Он один из лучших крайних защитников чемпионата Узбекистана. Опытный, хорошо готов физически. После первого матча я ожидал увидеть его и в следующих встречах, но этого не произошло. Несмотря на возраст, Сайфиев еще способен несколько лет приносить пользу национальной сборной", — сказал он.Чемпионат мира по футболу – 2030 не за горамиГлавным выводом, по мнению специалиста, должно стать не только назначение тренера, но и постепенное обновление состава."Уже сейчас нужно строить команду к следующему чемпионату мира. Давать шанс молодым футболистам, постепенно вводить их в состав, сохраняя опыт лидеров", — отметил эксперт.Несмотря на неудачный результат, Джамшид Джуракулов уверен, что трагедии из этого делать не стоит.

самарканд

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эксклюзив, мнение эксперта, футбол, тренер, самарканд, сборная узбекистана, чемпионат мира