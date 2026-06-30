Футбольный эксперт: участие Узбекистана в ЧМ стало большим опытом и важным уроком
13:30 30.06.2026 (обновлено: 14:05 30.06.2026)
© SputnikБывший футболист и тренер из Узбекистана Фуркат Эсонбоев
© Sputnik
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По мнению Фурката Эсонбоева, главное — то, что футболисты и тренеры прочувствовали атмосферу чемпионата мира и получили возможность проявить свои способности.
ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Участие сборной Узбекистана в ЧМ стало для нашего футбола большим опытом и важным уроком, подчеркнул бывший узбекистанский футболист и тренер Фуркат Эсонбоев в комментарии для Sputnik Узбекистан.
За свою игровую карьеру он выступал за футбольные клубы "Пахтакор", "Согдиана", "Андижан" и МХСК.
"Независимо от итогового результата, участие сборной Узбекистана в чемпионате мира стало для нашего футбола большим опытом и важным уроком”, — отметил он.
Узбекистанцы встретилась с сильнейшими командами мирового футбола. Игроки сборной республики еще молоды, и в отдельных матчах ощущалась нехватка опыта, отметил эксперт.
Он добавил, что во время игры одним из важнейших качеств футболиста является умение правильно оценивать ситуацию. На поле игроки должны понимать друг друга без слов, улавливать намерения партнеров даже по жестам. Кроме того, этот вид спорта требует высокой скорости принятия решений, ловкости и футбольной хитрости.
Эксперт напомнил, что футбол — очень сложный и требовательный вид спорта. Здесь огромное значение имеет каждая деталь. Даже секундная потеря концентрации или небольшая ошибка могут лишить команду победы.
“На мой взгляд, в прошедших матчах нам немного не хватило физической готовности для противостояния столь сильным соперникам. Тем не менее наши футболисты боролись до самого финального свистка. Особенно хотелось бы отметить самоотверженную игру Аббосбека Файзуллаева и Элдора Шомуродова. Они полностью отдавались игре и сражались с максимальной самоотдачей", — сказал Эсонбоев.
По его словам, турнир наглядно показал, над какими направлениями необходимо продолжать работу. Главное, что футболисты и тренеры прочувствовали атмосферу чемпионата мира и получили возможность проявить свои способности.
“Если инвестиции в детско-юношеский футбол, футбольные академии и систему подготовки тренеров будут продолжены, существующие недостатки будут устранены, а молодые футболисты получат необходимую материальную и моральную поддержку, то сборная Узбекистана в будущем сможет стать еще более конкурентоспособной на международной арене", — резюмировал специалист.