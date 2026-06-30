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Футбольный эксперт: участие Узбекистана в ЧМ стало большим опытом и важным уроком

Футбольный эксперт: участие Узбекистана в ЧМ стало большим опытом и важным уроком

Sputnik Узбекистан

По мнению, Фурката Эсонбоева, главное — то, что футболисты и тренеры прочувствовали атмосферу чемпионата мира и получили возможность проявить свои способности

2026-06-30T13:30+0500

2026-06-30T13:30+0500

2026-06-30T14:05+0500

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ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Участие сборной Узбекистана в ЧМ стало для нашего футбола большим опытом и важным уроком, подчеркнул бывший узбекистанский футболист и тренер Фуркат Эсонбоев в комментарии для Sputnik Узбекистан.За свою игровую карьеру он выступал за футбольные клубы "Пахтакор", "Согдиана", "Андижан" и МХСК.Узбекистанцы встретилась с сильнейшими командами мирового футбола. Игроки сборной республики еще молоды, и в отдельных матчах ощущалась нехватка опыта, отметил эксперт.Он добавил, что во время игры одним из важнейших качеств футболиста является умение правильно оценивать ситуацию. На поле игроки должны понимать друг друга без слов, улавливать намерения партнеров даже по жестам. Кроме того, этот вид спорта требует высокой скорости принятия решений, ловкости и футбольной хитрости.Эксперт напомнил, что футбол — очень сложный и требовательный вид спорта. Здесь огромное значение имеет каждая деталь. Даже секундная потеря концентрации или небольшая ошибка могут лишить команду победы. По его словам, турнир наглядно показал, над какими направлениями необходимо продолжать работу. Главное, что футболисты и тренеры прочувствовали атмосферу чемпионата мира и получили возможность проявить свои способности.

https://uz.sputniknews.ru/20260630/58693368.html

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