Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20260630/futbolnyy-ekspert-ob-uchastii-uzbekistana-v-chm-58700961.html
Футбольный эксперт: участие Узбекистана в ЧМ стало большим опытом и важным уроком
Футбольный эксперт: участие Узбекистана в ЧМ стало большим опытом и важным уроком
Sputnik Узбекистан
По мнению, Фурката Эсонбоева, главное — то, что футболисты и тренеры прочувствовали атмосферу чемпионата мира и получили возможность проявить свои способности
2026-06-30T13:30+0500
2026-06-30T14:05+0500
эксклюзив
мнение эксперта
футбол
чемпионат мира
спорт
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/1e/58686793_0:96:640:456_1920x0_80_0_0_e9d76816d3748abe1c62cfbfeeda18df.jpg
ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Участие сборной Узбекистана в ЧМ стало для нашего футбола большим опытом и важным уроком, подчеркнул бывший узбекистанский футболист и тренер Фуркат Эсонбоев в комментарии для Sputnik Узбекистан.За свою игровую карьеру он выступал за футбольные клубы "Пахтакор", "Согдиана", "Андижан" и МХСК.Узбекистанцы встретилась с сильнейшими командами мирового футбола. Игроки сборной республики еще молоды, и в отдельных матчах ощущалась нехватка опыта, отметил эксперт.Он добавил, что во время игры одним из важнейших качеств футболиста является умение правильно оценивать ситуацию. На поле игроки должны понимать друг друга без слов, улавливать намерения партнеров даже по жестам. Кроме того, этот вид спорта требует высокой скорости принятия решений, ловкости и футбольной хитрости.Эксперт напомнил, что футбол — очень сложный и требовательный вид спорта. Здесь огромное значение имеет каждая деталь. Даже секундная потеря концентрации или небольшая ошибка могут лишить команду победы. По его словам, турнир наглядно показал, над какими направлениями необходимо продолжать работу. Главное, что футболисты и тренеры прочувствовали атмосферу чемпионата мира и получили возможность проявить свои способности.
https://uz.sputniknews.ru/20260630/58693368.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/1e/58686793_0:0:640:481_1920x0_80_0_0_bbcc32b43453975723319a54d5694b0f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
эксклюзив, мнение эксперта, футбол, чемпионат мира, спорт
эксклюзив, мнение эксперта, футбол, чемпионат мира, спорт

Футбольный эксперт: участие Узбекистана в ЧМ стало большим опытом и важным уроком

13:30 30.06.2026 (обновлено: 14:05 30.06.2026)
© SputnikБывший футболист и тренер из Узбекистана Фуркат Эсонбоев
Бывший футболист и тренер из Узбекистана Фуркат Эсонбоев - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.06.2026
© Sputnik
Подписаться
Эксклюзив
По мнению Фурката Эсонбоева, главное — то, что футболисты и тренеры прочувствовали атмосферу чемпионата мира и получили возможность проявить свои способности.
ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Участие сборной Узбекистана в ЧМ стало для нашего футбола большим опытом и важным уроком, подчеркнул бывший узбекистанский футболист и тренер Фуркат Эсонбоев в комментарии для Sputnik Узбекистан.
За свою игровую карьеру он выступал за футбольные клубы "Пахтакор", "Согдиана", "Андижан" и МХСК.
"Независимо от итогового результата, участие сборной Узбекистана в чемпионате мира стало для нашего футбола большим опытом и важным уроком”, — отметил он.
Узбекистанцы встретилась с сильнейшими командами мирового футбола. Игроки сборной республики еще молоды, и в отдельных матчах ощущалась нехватка опыта, отметил эксперт.
Он добавил, что во время игры одним из важнейших качеств футболиста является умение правильно оценивать ситуацию. На поле игроки должны понимать друг друга без слов, улавливать намерения партнеров даже по жестам. Кроме того, этот вид спорта требует высокой скорости принятия решений, ловкости и футбольной хитрости.
Эксперт напомнил, что футбол — очень сложный и требовательный вид спорта. Здесь огромное значение имеет каждая деталь. Даже секундная потеря концентрации или небольшая ошибка могут лишить команду победы.
“На мой взгляд, в прошедших матчах нам немного не хватило физической готовности для противостояния столь сильным соперникам. Тем не менее наши футболисты боролись до самого финального свистка. Особенно хотелось бы отметить самоотверженную игру Аббосбека Файзуллаева и Элдора Шомуродова. Они полностью отдавались игре и сражались с максимальной самоотдачей", — сказал Эсонбоев.
По его словам, турнир наглядно показал, над какими направлениями необходимо продолжать работу. Главное, что футболисты и тренеры прочувствовали атмосферу чемпионата мира и получили возможность проявить свои способности.
“Если инвестиции в детско-юношеский футбол, футбольные академии и систему подготовки тренеров будут продолжены, существующие недостатки будут устранены, а молодые футболисты получат необходимую материальную и моральную поддержку, то сборная Узбекистана в будущем сможет стать еще более конкурентоспособной на международной арене", — резюмировал специалист.
Почему Узбекистан проиграл все три матча на ЧМ? - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.06.2026
Почему Узбекистан проиграл все три матча на ЧМ?
11:21
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0