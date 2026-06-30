Глава МИД Узбекистана провел прощальную встречу с послом Швейцарии
10:37 30.06.2026 (обновлено: 10:45 30.06.2026)
© Глава МИД Узбекистана Бахтиёр СаидовГлава МИД Узбекистана провел прощальную встречу с Послом Швейцарии
© Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов
Подписаться
Константин Оболенский завершает свою дипломатическую миссию в республике после пяти лет работы.
ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов провел прощальную встречу с Послом Швейцарии Константином Оболенским, который завершает свою дипмиссию в республике после пяти лет работы. Об этом глава внешнеполитического ведомства РУз сообщил в своем Telegram-канале.
“Провели прощальную встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Швейцарии в Узбекистане Константином Оболенским, завершающим свою пятилетнюю дипломатическую миссию в нашей стране. Выразили признательность за его весомый вклад в укрепление двусторонних отношений между Узбекистаном и Швейцарией”, — говорится в сообщении.
Бахтиёр Саидов пожелал Константину Оболенскому дальнейших успехов в профессиональной деятельности.
© Baxtiyor Saidov/TelegramСостоялась прощальная встреча с Послом Швейцарии в Узбекистане Константином Оболенским, завершающим пятилетнюю дипломатическую миссию
Состоялась прощальная встреча с Послом Швейцарии в Узбекистане Константином Оболенским, завершающим пятилетнюю дипломатическую миссию
Для справки: Узбекистан и Швейцария установили дипломатические отношения 7 мая 1992 года.