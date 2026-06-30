https://uz.sputniknews.ru/20260630/glava-mid-uzbekistana-provel-proschalnuyu-vstrechu-s-poslom-shveytsarii-58687881.html

Глава МИД Узбекистана провел прощальную встречу с послом Швейцарии

Глава МИД Узбекистана провел прощальную встречу с послом Швейцарии

Sputnik Узбекистан

Константин Оболенский завершает свою дипломатическую миссию в республике после пяти лет работы

2026-06-30T10:37+0500

2026-06-30T10:37+0500

2026-06-30T10:45+0500

политика

мид узбекистана

бахтиер саидов

прощание

встреча

посол

швейцария

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ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов провел прощальную встречу с Послом Швейцарии Константином Оболенским, который завершает свою дипмиссию в республике после пяти лет работы. Об этом глава внешнеполитического ведомства РУз сообщил в своем Telegram-канале.Бахтиёр Саидов пожелал Константину Оболенскому дальнейших успехов в профессиональной деятельности.Для справки: Узбекистан и Швейцария установили дипломатические отношения 7 мая 1992 года.

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политика, мид узбекистана, бахтиер саидов, прощание, встреча, посол, швейцария