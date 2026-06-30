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https://uz.sputniknews.ru/20260630/glava-mid-uzbekistana-provel-proschalnuyu-vstrechu-s-poslom-shveytsarii-58687881.html
Глава МИД Узбекистана провел прощальную встречу с послом Швейцарии
Глава МИД Узбекистана провел прощальную встречу с послом Швейцарии
Sputnik Узбекистан
Константин Оболенский завершает свою дипломатическую миссию в республике после пяти лет работы
2026-06-30T10:37+0500
2026-06-30T10:45+0500
политика
мид узбекистана
бахтиер саидов
прощание
встреча
посол
швейцария
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ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов провел прощальную встречу с Послом Швейцарии Константином Оболенским, который завершает свою дипмиссию в республике после пяти лет работы. Об этом глава внешнеполитического ведомства РУз сообщил в своем Telegram-канале.Бахтиёр Саидов пожелал Константину Оболенскому дальнейших успехов в профессиональной деятельности.Для справки: Узбекистан и Швейцария установили дипломатические отношения 7 мая 1992 года.
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политика, мид узбекистана, бахтиер саидов, прощание, встреча, посол, швейцария
политика, мид узбекистана, бахтиер саидов, прощание, встреча, посол, швейцария

Глава МИД Узбекистана провел прощальную встречу с послом Швейцарии

10:37 30.06.2026 (обновлено: 10:45 30.06.2026)
© Глава МИД Узбекистана Бахтиёр СаидовГлава МИД Узбекистана провел прощальную встречу с Послом Швейцарии
Глава МИД Узбекистана провел прощальную встречу с Послом Швейцарии - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.06.2026
© Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов
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Константин Оболенский завершает свою дипломатическую миссию в республике после пяти лет работы.
ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов провел прощальную встречу с Послом Швейцарии Константином Оболенским, который завершает свою дипмиссию в республике после пяти лет работы. Об этом глава внешнеполитического ведомства РУз сообщил в своем Telegram-канале.
“Провели прощальную встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Швейцарии в Узбекистане Константином Оболенским, завершающим свою пятилетнюю дипломатическую миссию в нашей стране. Выразили признательность за его весомый вклад в укрепление двусторонних отношений между Узбекистаном и Швейцарией”, — говорится в сообщении.
Бахтиёр Саидов пожелал Константину Оболенскому дальнейших успехов в профессиональной деятельности.
© Baxtiyor Saidov/TelegramСостоялась прощальная встреча с Послом Швейцарии в Узбекистане Константином Оболенским, завершающим пятилетнюю дипломатическую миссию
Состоялась прощальная встреча с Послом Швейцарии в Узбекистане Константином Оболенским, завершающим пятилетнюю дипломатическую миссию - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.06.2026
Состоялась прощальная встреча с Послом Швейцарии в Узбекистане Константином Оболенским, завершающим пятилетнюю дипломатическую миссию
© Baxtiyor Saidov/Telegram
Для справки: Узбекистан и Швейцария установили дипломатические отношения 7 мая 1992 года.
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